Горно-Алтайск преображается после захода солнца, когда включается вечерняя подсветка.
Мы проедем по историческим улицам, увидим старинные купеческие дома, винные лавки начала 20 века и насладимся панорамой огней с одной из высоких смотровых. Экскурсия подарит особое ощущение уюта и откроет Горно-Алтайск по-новому.
Мы проедем по историческим улицам, увидим старинные купеческие дома, винные лавки начала 20 века и насладимся панорамой огней с одной из высоких смотровых. Экскурсия подарит особое ощущение уюта и откроет Горно-Алтайск по-новому.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- исторический центр Горно-Алтайска с двухвековой историей
- дома и усадьбу купцов Бодуновых, винную лавку купца Тобокова и лавку купца Хакина
- изящные архитектурные детали, которые подчёркивает мягкое сияние огней
- ночную панораму города с обзорной площадки на высоте
Вы узнаете:
- об истории основания Улалы в 1920 году и превращении её в современный Горно-Алтайск
- традициях и особенностях культуры коренного алтайского народа
- развитии города, торговли и архитектуры с середины 20 века
И услышите легенды и интересные факты о старинных купеческих семьях.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле JETOUR X90 — до 4 человек, Woxic — до 7 человек. По запросу установим детское кресло
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 640 туристов
Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
21 дек в 09:00
6500 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Горно-Алтайск: история и современность
Путешествие по Горно-Алтайску на микроавтобусе с остановками в исторических местах. Узнайте о культуре и традициях алтайцев, наслаждаясь комфортом
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
27 дек в 12:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хаски и лебедям - из Горно-Алтайска
Приглашаем на незабываемое путешествие в Горно-Алтайск, где вас ждут дружелюбные хаски, прогулка на упряжке и встреча с лебедями
Начало: Возле отеля «Игман»
Расписание: ежедневно в 10:00
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
9600 ₽ за человека