Первое знакомство с Алтаем! И, спасибо Вселенной, с Ербалатом! Очень внимательный, профессионально, интересно рассказывает с шутками-прибаутками!! Ориентирован на клиента: хотите
погуляем, не интересно - поехали дальше!! Фотографирует, как Бог♥️ С ним чувствовали себя в безопасности на дороге! Уверенный волитель! И самое главное, влюблен в свой край! И этой любовью заряжает туриста! Спасибо! Приедем еще! 🤩⛰️☀️ Ура!! Увозим частичку Алтая в сердце! 💓
Спасибо большое Ерболату за экскурсию!! Когда бронировала, волновалась, но все оказалось даже лучше, чем я ожидала. Ерболат очень много рассказал о Алтае,
о местах в которых мы были, многое узнала из его рассказов. Было очень познавательно!! Приятно, что экскурсию вёл человек, который любит свой край. Для меня большой плюс, что нас не подгоняли. Мы спокойно и обстоятельно везде погуляли, всё посмотрели. Куда-то не успели заехать, но это уже мы сами виноваты)) зато будет повод вернуться! Огромное спасибо за фото и видео, они прекрасны!! Чувствуется рука мастера🌺
Очень интересная и познавательная экскурсия. Можно увидеть природу Алтайского края и прекрасный Дендрарий. Он небольшой, но коллекция растений впечатляющая. Экскурсовод
рассказывает очень хорошо. Чайный домик и дегустация это не о чем. Дали чашечку чаю и все. В основном это просто магазин. Но чаи там интересные. Далее нас повели на лекцию по продукции местной компании Вистерра. Это растительные препараты из трав Алтая и пант Марала. Очень большой выбор для всех проблем. Мы накупили много всего и теперь будем пробовать, действительно ли это так эффективно. Из отрицательного - дорога ремонтируется и есть несколько неприятных мест. И контактный зоопарк был закрыт и об этом организатор не предупреждал. В основном нам понравилось. Рекомендуем посетить тем, кто любит растения и хочет оздоровления натуральными препаратами.
Экскурсия по Алтаю с фотографом по Чемалу — это незабываемое приключение, полное впечатлений и красивых пейзажей!

С самого начала нас встретил
С самого начала нас встретил читать дальше
дружелюбный гид,готовый поделиться своими знаниями о регионе. Путешествие началось с удивительных видов на горы и реки, которые просто завораживают. Ерболат оказался настоящим профессионалом: он не только делал потрясающие снимки, но и давал советы по позированию, чтобы каждый мог запечатлеть свои лучшие моменты.
Чемал — это место, где природа поражает своим великолепием. Мы посетили живописные точки, такие как Чемальская ГЭС и остров Патмос, где сделали множество ярких фотографий. Каждый остановка была тщательно продумана, чтобы мы могли насладиться красотой и атмосферой этого уникального места.
Кроме того, экскурсия была насыщена интересными рассказами о культуре и истории Алтая. Мы узнали много нового о местных традициях и обычаях, что сделало наше путешествие еще более увлекательным.
В завершение экскурсии мы получили не только великолепные фотографии, но и массу положительных эмоций и воспоминаний. Рекомендую всем любителям природы и фотографии! Это путешествие подарит вам вдохновение и заряд энергии на долгое время.
С удовольствием поделюсь впечатлениями от экскурсии с Ерболатом. Уже при договоренности о поездке, он располагает к себе. Точно в назначенное
время заехал за нами и приключение началось. Комфортный и подготовленный автомобиль, уверенное вождение, разговоры не только на тему Алтая, но непринужденные и веселые беседы обо всем, чтобы мы могли действительно отдыхать и не нагружаться информацией. Всегда готов изменить маршрут и удовлетворить все Ваши пожелания подобрав на ходу наилучший вариант. В каждой локации от него чувствуется уважение к месту и людям, которые вокруг) конечно же огромная заинтересованность в фотографиях и видео, которые он снимал для нас, настолько погружен в процесс, что мы увезли с собой более 1000 фото и видео)) Почти по завершению поездки мы ощутили настолько непередаваемые эмоции, когда он сыграл на гитаре на одной из смотровых точек) красивый голос, горы и полное умиротворение)) В общем, если вы хотите наслаждаться красотой в хорошей компании, при этом настолько комфортно и весело, то вам однозначно к Ерболату. Спасибо ему огромное за эмоции и за рилс, который уже набрал 14тыс просмотров и продолжает набирать обороты)))
Если бы можно было поставить больше пяти звезд - мы бы с удовольствием это сделали.
Я так волновалась, когда бронировала экскурсию, потому что предыдущая, которую мы заказали на другом сервисе нам вообще не понравилась… а
тут и цена выше, чем у других и впервые на этом сервисе. Однако уже в процессе переписки перед бронированием, я почувствовала заботу и расположение 🙏🥰
А уже когда встретились, то все сомнения улетучились! Он нас всех заворожил и погрузил в удивительный мир Алтая! 🤩 Много говорили о местных традициях, об истории, про народ… а еще много рассказал нам о местах силы и изотерике такого, что мы не знали… сразу захотелось погрузиться в это еще и еще! 🤗
Харизма Ерболата нас заворожила! 🔥
Ну и конечно же его прекрасные фото и видео - это отдельное чудо! 👍 Мы с большим удивлением узнали, что он работал со многими звездами в Москве, с кем-то вместе учился, да и сам он почти звезда… оказывается, мы все видели его знаменитые видео на ютубе много лет назад, и когда он нам сказал про них, то узнали его… это было круто! 👍🤗
Спасибо большое за интересный и насыщенный день! Из последних путешествий это было наше лучшее путешествие! Мы брали экскурсию на другом
ресурсе, но там мы получили просто услуги такси, то есть нас просто по возили по локациям, но практически ничего не рассказали, да и машина была в разы хуже. А у Ерболата отличный просторный и комфортный автомобиль, а сам он очень много рассказывал. И это было не скучно и монотонно, а весело, легко и познавательно!
