тут и цена выше, чем у других и впервые на этом сервисе. Однако уже в процессе переписки перед бронированием, я почувствовала заботу и расположение 🙏🥰



А уже когда встретились, то все сомнения улетучились! Он нас всех заворожил и погрузил в удивительный мир Алтая! 🤩 Много говорили о местных традициях, об истории, про народ… а еще много рассказал нам о местах силы и изотерике такого, что мы не знали… сразу захотелось погрузиться в это еще и еще! 🤗



Харизма Ерболата нас заворожила! 🔥



Ну и конечно же его прекрасные фото и видео - это отдельное чудо! 👍

Мы с большим удивлением узнали, что он работал со многими звездами в Москве, с кем-то вместе учился, да и сам он почти звезда… оказывается, мы все видели его знаменитые видео на ютубе много лет назад, и когда он нам сказал про них, то узнали его… это было круто! 👍🤗



Короче, всем рекомендую! Не пожалеете! 👌🤩