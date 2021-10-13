Осенние краски Уймонской долины

Осенью на Алтае особая атмосфера! Мало туристов, стоит тёплая погода

5
3 отзыва
Осенью на Алтае особая атмосфера! Мало туристов, стоит тёплая погода и раскрываются природные краски. Красно-желтые листья сочетаются с бирюзовыми озёрами Алтая. Это стоит увидеть.

Приглашаем Вас совершить путешествие в удивительный и прекрасный уголок Горного Алтая – Уймонскую долину.

Это хорошая возможность вырваться из мира шумных мегаполисов в пространство чистых сил природы: подышать свежим воздухом, пройтись по горным тропам вдоль стремительных рек и красивейших озер, послушать звуки природы и первозданную тишину, а также просто пообщаться друг с другом, наблюдая за пламенем вечернего костра.
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Осенние краски Уймонской долины
Ближайшие даты:
04
сен
11
сен
18
сен
25
сен
02
окт
09
окт

Описание

Преимущества этого путешетвия:

  • знакомство с культурой старообрядцев, их бытом и традициями;
  • наслаждение незабываемой природой Горного Алтая;
  • возможность увидеть близко все созвездия на небе;
  • отдых у костра и душевные беседы с новыми друзьями.

Программа тура по дням

1 день
Чуйский тракт, село Усть-Кокса

Выезд из Горно-алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-коксу (трансфер оплачивается отдельно).

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в село Усть-Кокса на туркомплекс.

Ужин, вечер знакомств.

Протяжённость – 375 км.
Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.

2 день
Встреча с травником

Встреча с травником.

Увлекательный рассказ о мире трав, их целебных свойствах, а также применении в быту и в медицине.

Изучение трав на природе с одновременным сбором на чай.

Знакомство с темой выживания в дикой природе.

Вам предстоит отведать эксклюзивное блюдо – хлебные лепешки на камнях и чай заваренный камнями.

Вы сделаете сувенир своими руками, он будет напоминать Вам об Алтае.

Протяжённость: авто – 50 км, пешком – 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

3 день
Экскурсия в село Верхний Уймон

Экскурсия в село Верхний Уймон.

Посещение Мемориального Дом-Музея Н.К. Рериха.

Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.

Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов.

Здесь был центр экспедиционной деятельности на Алтае.

Затем – посещение музея старообрядчества.

Раиса Павловна расскажет всё про староверов.

Она пишет про них книги уже много лет и является хранительницей музея.

К вечеру прогулка на слияние рек Катунь и Кокса.

Протяжённость: авто – 36 км, пешком – 1-2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

4 день
Подъём на гору Алтайка

Подъём на гору Алтайка.

Сегодня нас ждёт обзорная гора Алтайка.

С неё открывается красивый вид на всю Уймонскую долину.

В хорошую погоду можно увидеть Белуху.

Протяжённость: пешком – 8 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

5 день
Экскурсия на Мультинские озёра

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.

Пикник на природе.

Возвращение в Усть-Коксу к ужину.

Протяжённость: авто – 115 км, пешком – 7 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

6 день
Поездка в Тюнгур. Вид на белуху

Сегодня мы отправимся в село Тюнгур.

Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху.

На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер – Трехглавая.

На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть – седловина.

Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая – Катунь.

Протяжённость: авто – 120 км, пешком – 5 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

7 день
Прогулка на гору Маяк. Выезд в Горно-Алтайск

В первой половине дня отправимся на гору Маяк.

На прощание посмотрим на Уймонскую долину с другого ракурса.

Освобождение номеров в 12:00.

Обед в 13:00.

Отправление в Горно-Алтайск в 14:00 (трансфер оплачивается отдельно)

Приезд в Горно-Алтайск в 20:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Протяжённость: пешком – 8 км, авто – 375 км.

Питание: завтрак и обед в кафе.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:

  • класс Эконом – 40 800 руб. (размещение в 2-3-х местном номере с удобствами на этаже);
  • класс Стандарт – 45 900 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами);
  • класс Джуниор Сюит – 51 000 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами).

Доплата за одноместное размещение:

  • класс Эконом – 8 400 руб.;
  • класс Стандарт – 13 500 руб.;
  • класс Студия – 18 600 руб.

Подселение возможно только при размещении эконом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Услуги гидов-проводников
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Баня – 1000 руб. в час
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск:
  • Взрослый – 5 600 руб.
  • Дети до 14 лет – 5 000 руб.
  • Авиаперелет из Горно-Алтайска-до Усть-Коксы и обратно (самый быстрый способ добраться до Усть-Коксы, билеты приобретаются самостоятельно)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • пуховик или тёплую куртку;
  • треккинговые ботинки;
  • термос;
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки (перчатки);
  • шерстяной свитер;
  • футболки 2-3 шт.;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • фонарик;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри.
Какие скидка есть в туре?

При покупке двух взрослых путёвок с комфортным проживанием один ребёнок до 12 лет – бесплатно. (Действует на номера Стандарт, Студия).

Акция действует только на тур.

Транспортная доставка оплачивается полностью.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Размещение с собаками только в номерах эконом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
13 окт 2021
Все было великолепно!
Размещение комфортное, питание сытное и вдоволь!
Говорить о природе и красотах Алтая можно бесконечно)
Польза потрясающая! Спасибо)
Е
1 ноя 2020
Совершенно случайно наткнулась на тур "Осенние краски Уймонской долины" и в результате не была разочарована. Комфортная программа, сбалансирована по физической нагрузке, захватывающим дух видам и познавательным экскурсиям. Есть немного экстрима в виде всепроходимых ГАЗ-66:-) Несмотря на капризы погоды, организаторам удалось нам показать всё, что было заявлено. Единственный минут - обратный ночной трансфер, очень тяжелый.
Ю
20 окт 2020
Большое спасибо организаторам тура за отличный отдых! Погода иногда подводила, в середине октября уже активно шёл снег и периодически была сильная облачность, но Денис (наш гид) корректировал программу, и в итоге мы остались довольны как провели время. В памяти остались невероятно красивые пейзажи, активные прогулки, новая информация. Приятные впечатления остались о месте проживания во время тура- хочется отметить комфортные условия и вкусную домашнюю еду! Приедем ещё!

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