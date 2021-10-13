Преимущества этого путешетвия:
Выезд из Горно-алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-коксу (трансфер оплачивается отдельно).
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в село Усть-Кокса на туркомплекс.
Ужин, вечер знакомств.
Протяжённость – 375 км.
Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.
Встреча с травником.
Увлекательный рассказ о мире трав, их целебных свойствах, а также применении в быту и в медицине.
Изучение трав на природе с одновременным сбором на чай.
Знакомство с темой выживания в дикой природе.
Вам предстоит отведать эксклюзивное блюдо – хлебные лепешки на камнях и чай заваренный камнями.
Вы сделаете сувенир своими руками, он будет напоминать Вам об Алтае.
Протяжённость: авто – 50 км, пешком – 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Экскурсия в село Верхний Уймон.
Посещение Мемориального Дом-Музея Н.К. Рериха.
Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.
Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов.
Здесь был центр экспедиционной деятельности на Алтае.
Затем – посещение музея старообрядчества.
Раиса Павловна расскажет всё про староверов.
Она пишет про них книги уже много лет и является хранительницей музея.
К вечеру прогулка на слияние рек Катунь и Кокса.
Протяжённость: авто – 36 км, пешком – 1-2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Подъём на гору Алтайка.
Сегодня нас ждёт обзорная гора Алтайка.
С неё открывается красивый вид на всю Уймонскую долину.
В хорошую погоду можно увидеть Белуху.
Протяжённость: пешком – 8 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.
Пикник на природе.
Возвращение в Усть-Коксу к ужину.
Протяжённость: авто – 115 км, пешком – 7 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Сегодня мы отправимся в село Тюнгур.
Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху.
На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер – Трехглавая.
На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть – седловина.
Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая – Катунь.
Протяжённость: авто – 120 км, пешком – 5 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
В первой половине дня отправимся на гору Маяк.
На прощание посмотрим на Уймонскую долину с другого ракурса.
Освобождение номеров в 12:00.
Обед в 13:00.
Отправление в Горно-Алтайск в 14:00 (трансфер оплачивается отдельно)
Приезд в Горно-Алтайск в 20:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Протяжённость: пешком – 8 км, авто – 375 км.
Питание: завтрак и обед в кафе.
Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
Доплата за одноместное размещение:
Подселение возможно только при размещении эконом.
При покупке двух взрослых путёвок с комфортным проживанием один ребёнок до 12 лет – бесплатно. (Действует на номера Стандарт, Студия).
Акция действует только на тур.
Транспортная доставка оплачивается полностью.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Размещение с собаками только в номерах эконом.