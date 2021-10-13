Осенью на Алтае особая атмосфера! Мало туристов, стоит тёплая погода и раскрываются природные краски. Красно-желтые листья сочетаются с бирюзовыми озёрами Алтая. Это стоит увидеть. Приглашаем Вас совершить путешествие в удивительный и прекрасный уголок Горного Алтая – Уймонскую долину. Это хорошая возможность вырваться из мира шумных мегаполисов в пространство чистых сил природы: подышать свежим воздухом, пройтись по горным тропам вдоль стремительных рек и красивейших озер, послушать звуки природы и первозданную тишину, а также просто пообщаться друг с другом, наблюдая за пламенем вечернего костра.

Программа тура по дням

1 день Чуйский тракт, село Усть-Кокса

Выезд из Горно-алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-коксу (трансфер оплачивается отдельно). Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Прибытие в село Усть-Кокса на туркомплекс. Ужин, вечер знакомств. Протяжённость – 375 км.

Питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.

2 день Встреча с травником

Встреча с травником. Увлекательный рассказ о мире трав, их целебных свойствах, а также применении в быту и в медицине. Изучение трав на природе с одновременным сбором на чай. Знакомство с темой выживания в дикой природе. Вам предстоит отведать эксклюзивное блюдо – хлебные лепешки на камнях и чай заваренный камнями. Вы сделаете сувенир своими руками, он будет напоминать Вам об Алтае. Протяжённость: авто – 50 км, пешком – 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

3 день Экскурсия в село Верхний Уймон

Экскурсия в село Верхний Уймон. Посещение Мемориального Дом-Музея Н.К. Рериха. Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века. Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов. Здесь был центр экспедиционной деятельности на Алтае. Затем – посещение музея старообрядчества. Раиса Павловна расскажет всё про староверов. Она пишет про них книги уже много лет и является хранительницей музея. К вечеру прогулка на слияние рек Катунь и Кокса. Протяжённость: авто – 36 км, пешком – 1-2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

4 день Подъём на гору Алтайка

Подъём на гору Алтайка. Сегодня нас ждёт обзорная гора Алтайка. С неё открывается красивый вид на всю Уймонскую долину. В хорошую погоду можно увидеть Белуху. Протяжённость: пешком – 8 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

5 день Экскурсия на Мультинские озёра

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ. Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус. Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера. Пикник на природе. Возвращение в Усть-Коксу к ужину. Протяжённость: авто – 115 км, пешком – 7 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

6 день Поездка в Тюнгур. Вид на белуху

Сегодня мы отправимся в село Тюнгур. Увидим одну из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самую высокую вершину Горного Алтая и Катунского хребта – Белуху. На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер – Трехглавая. На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи (4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть – седловина. Гора действительно почти вся покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая – Катунь. Протяжённость: авто – 120 км, пешком – 5 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

7 день Прогулка на гору Маяк. Выезд в Горно-Алтайск