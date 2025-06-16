Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемая и непромокаемая куртка, тёплый свитер, 2 пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защита от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Район Горного Алтая — местность, где встречаются клещи. Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, советуем вам пройти вакцинацию.
Программа тура по дням
Слияние Чуи и Катуни, комплекс «Кечу»
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. Отправимся любоваться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии National Geographic. Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни.
В этнокультурном комплексе «Кечу» нас ждёт знакомство с традициями алтайского народа: мы посетим аил, попробуем блюда национальной кухни и погрузимся в атмосферу кочевой жизни у арт-объекта «Эрjине-Талисман». Здесь же узнаем об истории Чуйского тракта и легендарного Цаплинского моста.
Вечером разместимся в гостинице в селе Акташ.
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро и верблюжья ферма
Сегодня мы откроем для себя удивительные уголки Улаганского и Кош-Агачского районов — самых удалённых и высокогорных мест Горного Алтая.
Продолжая путь по Чуйскому тракту почти до самой границы с Монголией, мы увидим уникальное Гейзерное озеро и пейзажи Марса — яркие холмы, напоминающие инопланетный ландшафт.
В селах Кош-Агач и Жана-Аул познакомимся с культурой казахского населения: посетим ферму с верблюдами, попробуем свежий кумыс, узнаем о древнем искусстве охоты с беркутами и секретах создания традиционных казахских ковров.
К долине реки Чулышман: озеро Киделю, Красные ворота и Пазырыкские курганы
Сегодня выезжаем в сторону долины реки Чулышман. Сделаем остановку и осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них пролегает участок Улаганского тракта.
Далее заглянем на озеро Киделю и проедем через село Улаган, название которого переводится как «великий хан». Затем доберёмся до Пазырыкских курганов. Они датируются 5–4 веками до нашей эры и являются частью серии больших курганов, от которых получила название пазырыкская культура. Вам расскажут о раскопках, происходивших здесь, и найденных артефактах.
По отвесному серпантину перевала Кату-Ярык спустимся в долину реки Чулышман (часть пути — пешком, около 3 км). Разместимся на базе отдыха. Пройдёмся до водопада Куркуре, состоящего из 2 каскадов.
На машине по Чулышманской долине, прогулка до каменных грибов
В этот день будем исследовать долину реки Чулышман на машине. Здесь царит особенная аура, ведь это одно из самых труднодоступных и живописных мест. Пройдёмся до урочища Карасу, чтобы увидеть каменные грибы — уникальное природное явление, образованное в результате воздействия ветра, осадков и перепадов температур на скальные породы. Эти массивные фигуры состоят из тонкой ножки, прикрытой сверху большой глыбой.
Водная прогулка по Телецкому озеру и посёлок Артыбаш
Мы покидаем долину Чулышмана и направляемся к южной оконечности Телецкого озера — местности Кырсай. Здесь начинается водная часть нашего путешествия: на катере мы пересечём всё Телецкое озеро, осмотрим его знаменитые водопады и живописные берега, увидим место падения метеорита.
По пути сделаем остановку у водопада Корбу, после чего прибудем в посёлок Артыбаш, расположенный на северном берегу озера. Здесь нас ждёт размещение в гостинице.
При благоприятной погоде по желанию можно совершить подъём на гору Кокуя — с вершины открываются потрясающие виды на Прителецкую тайгу и горные просторы Алтая.
Национальный музей Республики Алтай
Возвращаемся в Горно-Алтайск. В столице республики мы совершим небольшую обзорную экскурсию, после чего посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. В его коллекции хранятся уникальные археологические находки, древние артефакты из курганов плато Укок и работы первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
После экскурсии разместимся в гостинице.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Освобождение номеров до 10:00, самостоятельный трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|118 900 ₽
|Дети до 14 лет
|109 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер от аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта
- Доплата за 1-местное размещение - 20 700 ₽