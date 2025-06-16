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Алтайский отпуск: Телецкое озеро, живописные долины и другие знаковые места

Насладиться пейзажами Чулышманской долины, увидеть каменные грибы и подняться на гору Кокуя
Чтобы увидеть все сокровища Алтая, не хватит и 2 недель, но мы покажем вам захватывающие живописные локации всего за 6 дней. Начнём путешествие со знакомства с Чуйским трактом — одной
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из самых красивых дорог мира. Увидим слияние Чуи и Катуни, озеро Киделю, уникальные Пазырыкские курганы.

Заглянем на знаменитое Гейзерное озеро, поражающее своей цветовой палитрой, а ещё прокатимся по Телецкому озеру и побываем на «Марсе». В конце тура вас ждёт экскурсия по Национальному музею Республики Алтай.

5
1 отзыв
Алтайский отпуск: Телецкое озеро, живописные долины и другие знаковые места
Алтайский отпуск: Телецкое озеро, живописные долины и другие знаковые места
Алтайский отпуск: Телецкое озеро, живописные долины и другие знаковые места

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемая и непромокаемая куртка, тёплый свитер, 2 пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защита от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

Район Горного Алтая — местность, где встречаются клещи. Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, советуем вам пройти вакцинацию.

Программа тура по дням

1 день

Слияние Чуи и Катуни, комплекс «Кечу»

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. Отправимся любоваться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии National Geographic. Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни.

В этнокультурном комплексе «Кечу» нас ждёт знакомство с традициями алтайского народа: мы посетим аил, попробуем блюда национальной кухни и погрузимся в атмосферу кочевой жизни у арт-объекта «Эрjине-Талисман». Здесь же узнаем об истории Чуйского тракта и легендарного Цаплинского моста.

Вечером разместимся в гостинице в селе Акташ.

Слияние Чуи и Катуни, комплекс «Кечу»Слияние Чуи и Катуни, комплекс «Кечу»Слияние Чуи и Катуни, комплекс «Кечу»Слияние Чуи и Катуни, комплекс «Кечу»
2 день

Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро и верблюжья ферма

Сегодня мы откроем для себя удивительные уголки Улаганского и Кош-Агачского районов — самых удалённых и высокогорных мест Горного Алтая.

Продолжая путь по Чуйскому тракту почти до самой границы с Монголией, мы увидим уникальное Гейзерное озеро и пейзажи Марса — яркие холмы, напоминающие инопланетный ландшафт.

В селах Кош-Агач и Жана-Аул познакомимся с культурой казахского населения: посетим ферму с верблюдами, попробуем свежий кумыс, узнаем о древнем искусстве охоты с беркутами и секретах создания традиционных казахских ковров.

Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро и верблюжья фермаМарсианские пейзажи, Гейзерное озеро и верблюжья фермаМарсианские пейзажи, Гейзерное озеро и верблюжья фермаМарсианские пейзажи, Гейзерное озеро и верблюжья ферма
3 день

К долине реки Чулышман: озеро Киделю, Красные ворота и Пазырыкские курганы

Сегодня выезжаем в сторону долины реки Чулышман. Сделаем остановку и осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них пролегает участок Улаганского тракта.

Далее заглянем на озеро Киделю и проедем через село Улаган, название которого переводится как «великий хан». Затем доберёмся до Пазырыкских курганов. Они датируются 5–4 веками до нашей эры и являются частью серии больших курганов, от которых получила название пазырыкская культура. Вам расскажут о раскопках, происходивших здесь, и найденных артефактах.

По отвесному серпантину перевала Кату-Ярык спустимся в долину реки Чулышман (часть пути — пешком, около 3 км). Разместимся на базе отдыха. Пройдёмся до водопада Куркуре, состоящего из 2 каскадов.

К долине реки Чулышман: озеро Киделю, Красные ворота и Пазырыкские курганыК долине реки Чулышман: озеро Киделю, Красные ворота и Пазырыкские курганыК долине реки Чулышман: озеро Киделю, Красные ворота и Пазырыкские курганыК долине реки Чулышман: озеро Киделю, Красные ворота и Пазырыкские курганы
4 день

На машине по Чулышманской долине, прогулка до каменных грибов

В этот день будем исследовать долину реки Чулышман на машине. Здесь царит особенная аура, ведь это одно из самых труднодоступных и живописных мест. Пройдёмся до урочища Карасу, чтобы увидеть каменные грибы — уникальное природное явление, образованное в результате воздействия ветра, осадков и перепадов температур на скальные породы. Эти массивные фигуры состоят из тонкой ножки, прикрытой сверху большой глыбой.

На машине по Чулышманской долине, прогулка до каменных грибовНа машине по Чулышманской долине, прогулка до каменных грибовНа машине по Чулышманской долине, прогулка до каменных грибовНа машине по Чулышманской долине, прогулка до каменных грибов
5 день

Водная прогулка по Телецкому озеру и посёлок Артыбаш

Мы покидаем долину Чулышмана и направляемся к южной оконечности Телецкого озера — местности Кырсай. Здесь начинается водная часть нашего путешествия: на катере мы пересечём всё Телецкое озеро, осмотрим его знаменитые водопады и живописные берега, увидим место падения метеорита.

По пути сделаем остановку у водопада Корбу, после чего прибудем в посёлок Артыбаш, расположенный на северном берегу озера. Здесь нас ждёт размещение в гостинице.

При благоприятной погоде по желанию можно совершить подъём на гору Кокуя — с вершины открываются потрясающие виды на Прителецкую тайгу и горные просторы Алтая.

Водная прогулка по Телецкому озеру и посёлок АртыбашВодная прогулка по Телецкому озеру и посёлок АртыбашВодная прогулка по Телецкому озеру и посёлок АртыбашВодная прогулка по Телецкому озеру и посёлок Артыбаш
6 день

Национальный музей Республики Алтай

Возвращаемся в Горно-Алтайск. В столице республики мы совершим небольшую обзорную экскурсию, после чего посетим Национальный музей имени А. В. Анохина. В его коллекции хранятся уникальные археологические находки, древние артефакты из курганов плато Укок и работы первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

После экскурсии разместимся в гостинице.

Национальный музей Республики АлтайНациональный музей Республики АлтайНациональный музей Республики АлтайНациональный музей Республики Алтай
7 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Освобождение номеров до 10:00, самостоятельный трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска.

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Стандартный билет118 900 ₽
Дети до 14 лет109 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер от аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Возможна встреча на автовокзале, до 9:00
Завершение: Горно-Алтайск, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 106 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения
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с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нереально классные ребята устроили нам путешествие!!!)) Они реально с душой и заботой подходят ко всему, видно что любят свое дело и горят им!))) Всех нас погрузили в атмосферу уважения и
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теплоты к родным местам))) Поездки продуманы так что смотрите, узнаёте много нового, всё ярко и насыщенно, но при этом без спешки и перенапряжения))
Вся наша компания была на позитиве всю неделю, пока мы колесили по Алтаю. Ни один не хотел уезжать, а Валентину, гида, и Юру, водителя, вообще хотелось прихватить с собой, настолько они душевные, мы с ними прям как семья стали 🤗❤️ Тем, кто ищет не просто телесный отдых, а и подзарядку для души и духа советую именно сюда))) Отдых в шикарных отелях с комфортом, конечно, тоже вариант, но здесь чувствуешь настоящее обновление и гармонию с собой и миром, настраиваешься на позитив и созидание)))
Люди тут удивительные, настоящие, с большой буквы😍

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