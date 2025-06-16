Чтобы увидеть все сокровища Алтая, не хватит и 2 недель, но мы покажем вам захватывающие живописные локации всего за 6 дней. Начнём путешествие со знакомства с Чуйским трактом — одной

из самых красивых дорог мира. Увидим слияние Чуи и Катуни, озеро Киделю, уникальные Пазырыкские курганы. Заглянем на знаменитое Гейзерное озеро, поражающее своей цветовой палитрой, а ещё прокатимся по Телецкому озеру и побываем на «Марсе». В конце тура вас ждёт экскурсия по Национальному музею Республики Алтай.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);

комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемая и непромокаемая куртка, тёплый свитер, 2 пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защита от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

Район Горного Алтая — местность, где встречаются клещи. Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, советуем вам пройти вакцинацию.