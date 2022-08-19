1 день

Переезд с г. Горно-Алтайск до с. Акташ

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 по 10:00.

В это время прилетают самолеты из Москвы, если вы из другого города, то нужно приехать заранее, чтобы выехать на маршрут в 10:00.

Возможно приехать пораньше за день или несколько дней, мы Вас разместим и отдых после перелета и переезда на поезде пойдет во благо.

После того, как все собрались выезжаем по уникальному, красивому Чуйскому тракту.

Знакомство с горными перевалами Семинским и Чике таманским. Поражает смена пейзажей.

В этот день нужно преодолеть 430 км.

Но прекрасная Федеральная трасса, остановки на пейзажных местах не позволят накопиться усталости.

Обедаем в кафе, средний чек обеда примерно 300 руб.

По приезду на туркомплекс, размещаемся в комфортных номерах/домиках, отдых и ужин.

На совместной встрече гид еще раз рассказывает о предстоящем туре. Можно заказать баньку.