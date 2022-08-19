Ожерелье Горного Алтая

Самые «вкусные места» в одном туре

5
3 отзыва
Самые "вкусные места" в одном туре! Размещение в комфортных номерах с удобствами 5 ночей и 1 ночь на юге Телецкого озера в неблагоустроенных домиках. Пикники на природе, профессиональный гид. Интенсивный насыщенный тур без рюкзаков- только кайф от Алтая!
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ожерелье Горного Алтая
Ближайшие даты:
9
авг
12
сен

Что вас ожидает 🤩

Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Уникальное цветное озеро с пульсирующими источниками
Марсианские горы
Марсианские горы
В высокогорьях Алтая раскинулись самые настоящие марсианские пейзажи
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Едем по уникальному, красивому тракту, знакомимся с перевалами Семинским и Чике таманским
Чулышманская долина
Чулышманская долина
Полюбуемся Красными воротами, Улаганским перевалом, со смотровой площадки понаблюдаем за белоснежными горными вершинами
Телецкое озеро
Телецкое озеро
Жемчужина Алтая, его мы проедем с юга на север и посмотрим все водопады
Урочище Аккурум
Урочище Аккурум
Увидим одно из чудес России – каменные грибы!

Программа тура по дням

1 день

Переезд с г. Горно-Алтайск до с. Акташ

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 по 10:00.

В это время прилетают самолеты из Москвы, если вы из другого города, то нужно приехать заранее, чтобы выехать на маршрут в 10:00.

Возможно приехать пораньше за день или несколько дней, мы Вас разместим и отдых после перелета и переезда на поезде пойдет во благо.

После того, как все собрались выезжаем по уникальному, красивому Чуйскому тракту.

Знакомство с горными перевалами Семинским и Чике таманским. Поражает смена пейзажей.

В этот день нужно преодолеть 430 км.

Но прекрасная Федеральная трасса, остановки на пейзажных местах не позволят накопиться усталости.

Обедаем в кафе, средний чек обеда примерно 300 руб.

По приезду на туркомплекс, размещаемся в комфортных номерах/домиках, отдых и ужин.

На совместной встрече гид еще раз рассказывает о предстоящем туре. Можно заказать баньку.

Переезд с г. Горно-Алтайск до с. АкташПереезд с г. Горно-Алтайск до с. АкташПереезд с г. Горно-Алтайск до с. АкташПереезд с г. Горно-Алтайск до с. Акташ
2 день

Марсианские горы, Чуйские меандры и Озеро Горных духов

После завтрака, на проходимой технике мы отправляемся по южному Алтаю.

Начнем день со знакомства с Марсианскими горами.

В высокогорьях Алтая раскинулись самые настоящие марсианские пейзажи.

Туристы так и прозвали эти места – Марс на Алтае.

Теперь это место самое популярное в приграничной зоне с Монголией. Да, да. . мы будем совсем недалеко от Монголии, всего в 60 км от границы.

Здесь флора и фауна поражают своей уникальностью, пейзажи высокогорного района удивляют и получаются очень классные фотографии.

Далее, после марсианских гор, поднимаемся на меандры.

Это удивительное место, откуда открывается пейзажный вид на р. Чуя, которая петляет на фоне Северо-Чуйского хребта.

А потом ещё и прогуляемся до озера Горных духов. Высота примерно 2800м.

Травяной чай с перекусом будет прекрасным дополнением к такому отдыху. Вернемся на туркомплекс поздно вечером.

Марсианские горы, Чуйские меандры и Озеро Горных духовМарсианские горы, Чуйские меандры и Озеро Горных духовМарсианские горы, Чуйские меандры и Озеро Горных духовМарсианские горы, Чуйские меандры и Озеро Горных духов
3 день

Гейзерное озеро, Мажойские каскады и Ретранслятор

После завтрака, на проходимой технике продолжаем знакомиться с невероятными пейзажами глубокого Алтая.

И этот день начнем со знакомства с Гейзерным озером – уникальное цветное озеро с пульсирующими источниками.

Отправляемся на Мажойские каскады – уникальный каньон по которому "ревущая" р. Чуя стремительно несет свои воды.

Организуем пикник на природе.

Далее поднимаемся на Ретранслятор, это высота 3004 м.

Отсюда завораживающие виды на горные цепи Алтая.

В хорошую погоду видно Белуху – самая высокая гора Сибири 4509м, и самая притягательная гора для эзотериков.

Насыщенный день можно закончить походом в баню (по желанию и заранее забронировать) и пикником у костра.

Гейзерное озеро, Мажойские каскады и РетрансляторГейзерное озеро, Мажойские каскады и РетрансляторГейзерное озеро, Мажойские каскады и РетрансляторГейзерное озеро, Мажойские каскады и Ретранслятор
4 день

Переезжаем до юга Телецкого озера и подъем на Каменные грибы

После завтрака с вещами выезжаем в Чулышманскую долину.

Полюбуемся Красными воротами, Улаганским перевалом, со смотровой площадки понаблюдаем за белоснежными горными вершинами.

Далее по пути у нас Пазырыкские курганы и, конечно, красивейший перевал Кату Ярык.

Необыкновенные пейзажи открываются в долину р. Чулышман.

Спускаемся по крутому серпантину вниз и оказываемся в пейзажном каньоне.

Проехав по нему примерно 2 часа сделаем остановку на берегу р. Чулышман, у каменных грибов.

Далее ждет переправа на лодке через реку Чулышман и подъем в урочище Аккурум.

Потихоньку будем подниматься вверх с остановочками. Невероятной красоты будет открываться долина.

Урочище Аккурум с каменными грибами – одно из Чудес России. Оно находится в ущелье Алтайского заповедника.

Каменные грибы Горного Алтая – это один из видов курумов, так называемых скоплений каменных глыб.

Они образовались в результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород.

После такой активной прогулки – будет ждать на берегу пикник!

Отдых и еще пару часов на проходимой технике останется до Юга Телецкого озера.

Ужин в кафе, по желанию закажем баню. Размещение в неблагоустроенных домиках (1 ночь).

Переезжаем до юга Телецкого озера и подъем на Каменные грибыПереезжаем до юга Телецкого озера и подъем на Каменные грибыПереезжаем до юга Телецкого озера и подъем на Каменные грибыПереезжаем до юга Телецкого озера и подъем на Каменные грибы
5 день

Прогулка по всему Телецкому озеру и посещение водопадов

После Этот день будет посвящен знакомству с озером Телецкое.

Телецкое озеро по праву считается жемчужиной Алтая, так как объединяет потрясающие виды, чистый воздух, тишину.

Объект входит в комплекс «Золотые горы Алтая» и охраняется ЮНЕСКО.

До севера можно только преодолеть расстояние водным путем. Поэтому все 78 км нас ждут пейзажные берега.

Где-то прорезаны водопадами, а где-то и скальные берега на которых можно рассмотреть лики.

Заедем на водопады Корбу и Эстюбе.

Перекус можно сделать на водопаде Корбу, там очень вкусно организовали местные жители кухню.

По приезду в с. Артыбаш размещаемся в одноименной гостинице.

Номера комфортные, можно заказать баньку и прогуляться вечером по окрестностям.

Прогулка по всему Телецкому озеру и посещение водопадовПрогулка по всему Телецкому озеру и посещение водопадовПрогулка по всему Телецкому озеру и посещение водопадов
6 день

Окрестности Артыбаша и Этноэкскурсия

В этот день будем знакомиться с Северным таёжным Алтаем. Прогуляемся по уютному ущелью к третьей речке.

Это тропа здоровья, которая приятно оформлена и идет вдоль говорливой речушки.

После прогулки поднимемся на смотровую площадку ТИЛАН ТУУ, откуда открывается вид на переход озера в реку и населенные пункты.

В этот день ждет знакомство с северными алтайскими народностями.

Очень интересная этноэкскурсия с обрядом огня, угощением национальных блюд и играми.

Вы будете приятно удивлены гостеприимству и очень вкусно покушаете.

Возвращаемся в отель и у вас будет время на прогулки, можно сходить в сувенирные лавки или покататься на лошадке, квадроциклах.

7 день

Отъезд

Выезд после завтрака до г. Горно Алтайск.

Советуем приобретать билеты на самолет с дневным вылетом. Если нужен утренний рейс, то можно организовать такси.

Проживание

Тур предусматривает размещение в 2-хместных номерах в гостинице «Артыбаш» (2 ночи), в туркомплексе «Расул» (3 ночи), в неблагоустроенных домиках (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Место в двухместном номере57 100 руб/ чел
Стоимость при одноместном размещении64 000 руб/ чел

Варианты проживания

Туркомплекс «Расул»

3 ночи

Туркомплекс "Расул" расположен в селе Акташ — в уютном месте Горного Алтая, где можно восстановить свои силы, здоровье и прекрасно провести время

Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС. Возможны корпоративные заезды.

Для удобства гостей имеется круглогодичная, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI. Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления спального места.

Комплекс расположен в селе Акташ – в уютном месте, где можно восстановить свои силы и прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам. Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.

Туркомплекс «Расул»Туркомплекс «Расул»Туркомплекс «Расул»Туркомплекс «Расул»Туркомплекс «Расул»

Гостиница «Артыбаш» 3*

2 ночи

Гостиница «Артыбаш» расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р. Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.

Гостиница «Артыбаш» 3*Гостиница «Артыбаш» 3*Гостиница «Артыбаш» 3*Гостиница «Артыбаш» 3*Гостиница «Артыбаш» 3*Гостиница «Артыбаш» 3*Гостиница «Артыбаш» 3*

Турбаза

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в комфортных номерах + завтраки
  • Два пикника (3 и 4 день), ужины национальный ужин (6 день)
  • Этноэкскурсия
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение-гид
  • Экскурсионная программа под ключ
  • Проходимая техника по горной местности
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание на маршруте (обычно готовим совместно на костре или по желанию в кафе)
  • Доплата за одноместное размещение – 5 900
  • Доп. услуги (конные прогулки, доп экскурсии)
  • Трансфер до курорта и обратно
  • При необходимости заказать размещение на курорте до или после тура
  • Оплата за входы на водопады Телецкого озера, вход на Марсианские горы и Гейзерное озеро(примерно итого 450 руб)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Вещи:

  • Небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • удобная обувь (кроссовки и шлепки);
  • головной убор, шарф, солнцезащитные очки;
  • одежда такого формата, чтобы одеть одну вещь на другую (футболка, кофточка, свитер) и легко снять, если погода изменится;
  • купальные принадлежности;
  • личные гигиенические и медицинские средства;
  • дождевик или складной зонтик;
  • запасные аккумуляторы для фотоаппарата или видеокамеры, флеш карту;
  • позаботьтесь о наличии мобильной связи (тариф с доступным роумингом) на случай экстренной необходимости, зарядное устройство.

2. Документы:

  • Паспорт (для лиц старше 14 лет), свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ваучер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 авг 2022
В Алтайском крае мы были впервые, поняли что не ошиблись с выбором. В следующем году планируем опять поехать в Белокуриху.
Программа тура была очень насыщенной и интересной. Каждый день был переполнен эмоциями, причём только позитивными.
Дети остались довольны, все горы и тропы были ими покорены.
К организации тура претензий нет: трансфер был организован, питание в кафе "Пицца" было не самым удачным, но, видимо, соответствовало оплаченным деньгам.
В целом, большое спасибо за эмоции, впечатлений хватит на целый год.
В
16 авг 2022
Выражаю огромную благодарность туроператору «Большая страна» с помощью вас Алтай стал еще краше, профессиональный подход ко всем вопросам, деталям и мелочам, учитывая пожелания каждого гостя. На Алтае я была в первый раз, но влюбилась в него навсегда. В вашей команде отличные гиды, любящие свое дело. Рекомендую всем посетить Алтай с туроператором «Большая страна»чтобы ваша поездка запомнилась еще ярче!
Т
16 авг 2022
Тур организован качественно, отличные гиды, опытные водители,много интересной информации! Спасибо

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧳Многодневные туры7-дневные турыГейзерное озеро🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиМарсианские горыТелецкое озеро

Похожие туры в Горно-Алтайске

Золотой маршрут Алтая в золотую осень
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Аэропорт Горно-Алтайска
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
74 900 за 1 человека
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций
Горно-Алтайск аэропорт
50 000 за 1 человека
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
5
21 отзыв
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
15 000 за всё до 4 чел.
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
67 330 за 1 человека
Осенние краски Алтая
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Осенние краски Алтая
Полюбоваться золотой листвой Чуйского тракта и Телецкого озера и увидеть все главные места Алтая
Аэропорт Горно-Алтайска
24 сен
27 сен
48 900 за 1 человека
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая
Горно-Алтайск
12 000 за всё до 5 чел.
Топовые места Алтая
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Топовые места Алтая
Побывать на «Алтайском Марсе», проехать по Чуйскому тракту и головокружительным перевалам
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска (RGK) в 09:30. ...
8 окт
17 окт
24 окт
47 900 за 1 человека
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
6 000 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Горно-Алтайску с обедом
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города-Горно-Алтайск
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
10 окт
2 900 за 1 человека
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Зарядиться энергией сакральных мест и познакомиться с культурой и историей
В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 09:30 до 10:00....
30 окт
4 ноя
20 ноя
4 дек
37 400 за 1 человека
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
17 окт
2 100 за 1 человека
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
22 отзыва
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
27 сен
28 сен
30 сен
1 окт
10 400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🧭
ТАМ