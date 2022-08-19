Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 по 10:00.
В это время прилетают самолеты из Москвы, если вы из другого города, то нужно приехать заранее, чтобы выехать на маршрут в 10:00.
Возможно приехать пораньше за день или несколько дней, мы Вас разместим и отдых после перелета и переезда на поезде пойдет во благо.
После того, как все собрались выезжаем по уникальному, красивому Чуйскому тракту.
Знакомство с горными перевалами Семинским и Чике таманским. Поражает смена пейзажей.
В этот день нужно преодолеть 430 км.
Но прекрасная Федеральная трасса, остановки на пейзажных местах не позволят накопиться усталости.
Обедаем в кафе, средний чек обеда примерно 300 руб.
По приезду на туркомплекс, размещаемся в комфортных номерах/домиках, отдых и ужин.
На совместной встрече гид еще раз рассказывает о предстоящем туре. Можно заказать баньку.
После завтрака, на проходимой технике мы отправляемся по южному Алтаю.
Начнем день со знакомства с Марсианскими горами.
В высокогорьях Алтая раскинулись самые настоящие марсианские пейзажи.
Туристы так и прозвали эти места – Марс на Алтае.
Теперь это место самое популярное в приграничной зоне с Монголией. Да, да. . мы будем совсем недалеко от Монголии, всего в 60 км от границы.
Здесь флора и фауна поражают своей уникальностью, пейзажи высокогорного района удивляют и получаются очень классные фотографии.
Далее, после марсианских гор, поднимаемся на меандры.
Это удивительное место, откуда открывается пейзажный вид на р. Чуя, которая петляет на фоне Северо-Чуйского хребта.
А потом ещё и прогуляемся до озера Горных духов. Высота примерно 2800м.
Травяной чай с перекусом будет прекрасным дополнением к такому отдыху. Вернемся на туркомплекс поздно вечером.
После завтрака, на проходимой технике продолжаем знакомиться с невероятными пейзажами глубокого Алтая.
И этот день начнем со знакомства с Гейзерным озером – уникальное цветное озеро с пульсирующими источниками.
Отправляемся на Мажойские каскады – уникальный каньон по которому "ревущая" р. Чуя стремительно несет свои воды.
Организуем пикник на природе.
Далее поднимаемся на Ретранслятор, это высота 3004 м.
Отсюда завораживающие виды на горные цепи Алтая.
В хорошую погоду видно Белуху – самая высокая гора Сибири 4509м, и самая притягательная гора для эзотериков.
Насыщенный день можно закончить походом в баню (по желанию и заранее забронировать) и пикником у костра.
После завтрака с вещами выезжаем в Чулышманскую долину.
Полюбуемся Красными воротами, Улаганским перевалом, со смотровой площадки понаблюдаем за белоснежными горными вершинами.
Далее по пути у нас Пазырыкские курганы и, конечно, красивейший перевал Кату Ярык.
Необыкновенные пейзажи открываются в долину р. Чулышман.
Спускаемся по крутому серпантину вниз и оказываемся в пейзажном каньоне.
Проехав по нему примерно 2 часа сделаем остановку на берегу р. Чулышман, у каменных грибов.
Далее ждет переправа на лодке через реку Чулышман и подъем в урочище Аккурум.
Потихоньку будем подниматься вверх с остановочками. Невероятной красоты будет открываться долина.
Урочище Аккурум с каменными грибами – одно из Чудес России. Оно находится в ущелье Алтайского заповедника.
Каменные грибы Горного Алтая – это один из видов курумов, так называемых скоплений каменных глыб.
Они образовались в результате выветривания и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород.
После такой активной прогулки – будет ждать на берегу пикник!
Отдых и еще пару часов на проходимой технике останется до Юга Телецкого озера.
Ужин в кафе, по желанию закажем баню. Размещение в неблагоустроенных домиках (1 ночь).
После Этот день будет посвящен знакомству с озером Телецкое.
Телецкое озеро по праву считается жемчужиной Алтая, так как объединяет потрясающие виды, чистый воздух, тишину.
Объект входит в комплекс «Золотые горы Алтая» и охраняется ЮНЕСКО.
До севера можно только преодолеть расстояние водным путем. Поэтому все 78 км нас ждут пейзажные берега.
Где-то прорезаны водопадами, а где-то и скальные берега на которых можно рассмотреть лики.
Заедем на водопады Корбу и Эстюбе.
Перекус можно сделать на водопаде Корбу, там очень вкусно организовали местные жители кухню.
По приезду в с. Артыбаш размещаемся в одноименной гостинице.
Номера комфортные, можно заказать баньку и прогуляться вечером по окрестностям.
В этот день будем знакомиться с Северным таёжным Алтаем. Прогуляемся по уютному ущелью к третьей речке.
Это тропа здоровья, которая приятно оформлена и идет вдоль говорливой речушки.
После прогулки поднимемся на смотровую площадку ТИЛАН ТУУ, откуда открывается вид на переход озера в реку и населенные пункты.
В этот день ждет знакомство с северными алтайскими народностями.
Очень интересная этноэкскурсия с обрядом огня, угощением национальных блюд и играми.
Вы будете приятно удивлены гостеприимству и очень вкусно покушаете.
Возвращаемся в отель и у вас будет время на прогулки, можно сходить в сувенирные лавки или покататься на лошадке, квадроциклах.
Выезд после завтрака до г. Горно Алтайск.
Советуем приобретать билеты на самолет с дневным вылетом. Если нужен утренний рейс, то можно организовать такси.
Тур предусматривает размещение в 2-хместных номерах в гостинице «Артыбаш» (2 ночи), в туркомплексе «Расул» (3 ночи), в неблагоустроенных домиках (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Место в двухместном номере
|57 100 руб/ чел
|Стоимость при одноместном размещении
|64 000 руб/ чел
Туркомплекс "Расул" расположен в селе Акташ — в уютном месте Горного Алтая, где можно восстановить свои силы, здоровье и прекрасно провести время
Комплекс находится в зоне действия операторов сотовой связи Билайн, МТС. Возможны корпоративные заезды.
Для удобства гостей имеется круглогодичная, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI. Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления спального места.
Комплекс расположен в селе Акташ – в уютном месте, где можно восстановить свои силы и прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым ценам. Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от шума и суеты большого города, побыть наедине с природой Горного Алтая.
Гостиница «Артыбаш» расположена в Республике Алтай на въезде в посёлок Артыбаш, в 400 м от Телецкого озера на берегу р. Бия. Имеет ресторан, русскую баню с комнатой отдыха, парковую зону, беседки с мангалами, бильярд, настольные игры, кальян, детскую игровую площадку. Wi-Fi на всей территории. Размещение в стандартных номерах: одна комната без балкона, санузел с душем. В номере: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, вешалка, столик, телевизор, чайные пары.
1. Вещи:
2. Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.