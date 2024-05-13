Марсианские горы – туры в Горно-Алтайске

Найдено 5 туров в категории «Марсианские горы» в Горно-Алтайске, цены от 19 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900 за человека
Ожерелье Горного Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300 за человека
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ожерелье Горного Алтая
    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
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    прекрасные люди! Организовано все отлично, много информации и впечатлений. Влюбилась в Алтай! Да еще и компания собралась в автобусе отличная, с погодой повезло.

    Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились кВсе очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Ожерелье Горного Алтая
    Все отлично
  • Е
    Екатерина
    20 октября 2023
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Отличный отдых и тур, места силы, Катунь 😍😍😍насыщенная программа, нет просто слов, чтобы передать все эмоции. В этом туре достаточно свободного времени, для прогулок, я обязательно вернусь на Алтай (есть ещё очень много мест, где надо побывать)
  • Ю
    Юлия
    17 октября 2023
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Поездка прошла прекрасно, всё понравилось, организация поездки - на высоком уровне)
  • И
    Ирина
    1 сентября 2023
    Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
    + Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень красивы Катунь и Чуя,
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    лесистые и скалистые горы вокруг, Курайская степь, алтайский Марс, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и многое другое. - Микроавтобус без кондиционера, а было довольно жарко. Автобус был заполнен под завязку. Нам достались места сразу за водителем, очень тесные для ног, а мы люди пожилые с не совсем здоровыми ногами. Поэтому проехать такую дальнюю дорогу было не очень комфортно. В целом поездка интересная, организована удовлетворительно. Недостаточно продуман подбор транспорта. Также в путёвке было указано, что выезд из Белокурихи в 07.00. На деле оказалось, что нас из Белокурихи не собирались забирать, пришлось несколько раз звонить организаторам, чтобы нас всё-таки забрали.

    + Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень
  • Б
    Бенцель
    30 августа 2023
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Наш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было две семьи, двое взрослых и
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    трое детей. Дети не скучали ни минуты. По дороге гид Ирина рассказывала интересные истории, мифы и легенды об Алтае, давала для обзора фотокарточки и включала фильмы, музыку. Поэтому время в дороге тоже проходило интересно. По поводу организационных моментов нареканий нет. Тур организован динамично и увлекательно, каждый день был наполнен массой впечатлений и эмоций. Мы остались в восторге. Спасибо вам за ваш труд и организацию прекрасного отдыха для туристов. Алтай в сердечке ❤️ навсегда.

    Наш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было двеНаш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было две
  • Т
    Тимур
    31 июля 2023
    Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
    Все понравилось
  • Н
    Наталия
    2 июля 2023
    Ожерелье Горного Алтая
    Боже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передать. Готовьтесь к тому, что передвижения будет
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    много, край большой, но оно того стоит. И дело даже не в бархатных горах, волшебных водопадах, космическом пейзаже Марса, там действительно всё пропитано взаимным уважением человека и природы.

    Боже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передатьБоже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передать
  • О
    Оксана
    4 мая 2023
    Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
    Хотела поблагодарить Вас за отличный тур на Алтай! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    19 декабря 2022
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту
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    красоту, и всё равно не веришь, что это реально! Есть и много плюсов: мало туристов (нет очередей на локации), красивые рельефные(от снега) горы, водопады, и, конечно же, лебеди, которые тут зимуют! Организация на высшем уровне: ОТ И ДО!!! И конечно же гиды, после общения с ними вы полюбите Алтай навсегда! Большущее спасибо Александру❤️ и Артему❤️!!! - это, прям, профессионалы, профессионалы, с ними Алтай просто оживает в легендах, в истории… …. Уже скучаю, по этому МЕСТУ СИЛЫ! До свидания!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Марсианские горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
  2. Ожерелье Горного Алтая
  3. Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
  4. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
  5. Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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