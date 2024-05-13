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Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 45 600₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
- ЕЕкатерина20 октября 2023Отличный отдых и тур, места силы, Катунь 😍😍😍насыщенная программа, нет просто слов, чтобы передать все эмоции. В этом туре достаточно свободного времени, для прогулок, я обязательно вернусь на Алтай (есть ещё очень много мест, где надо побывать)
- ЮЮлия17 октября 2023Поездка прошла прекрасно, всё понравилось, организация поездки - на высоком уровне)
- ИИрина1 сентября 2023+ Поездка по Чуйскому тракту оставила прекрасные впечатления. Все места, которые мы посетили, достойны этого. Очень красивы Катунь и Чуя,
- ББенцель30 августа 2023Наш тур был с 21.08.23 по 27.08.23. Мы остались очень довольны проведённым временем. Нас было две семьи, двое взрослых и
- ТТимур31 июля 2023Все понравилось
- ННаталия2 июля 2023Боже! Это было нереально! Вернулась из тура по ожерелью Алтая. Это… Ребята, словами не передать. Готовьтесь к тому, что передвижения будет
- ООксана4 мая 2023Хотела поблагодарить Вас за отличный тур на Алтай! Спасибо большое!
- ООльга19 декабря 2022Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Марсианские горы»
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