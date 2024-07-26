Описание тура
Приветствую, меня зовут Кирилл. Я уже пять лет каждый год провожу авторские туры на Алтай и знаю ракурс, с которого интереснее всего увидеть этот великолепный и разнообразный регион. Собрал в данном маршруте всё лучшее, что можно взять от горного Алтая в комфортных условиях (насколько это возможно).
Особенность тура - вы отправитесь в путешествие со мной, как с профессиональным гидом и историком. Будем много говорить об этнографии, истории во всех ее проявлениях, географии, анализировать, ловить красивые виды, погружаться в культуру, и, конечно, шутить шутки.
Задача тура - увидеть максимум за минимум времени. Будьте готовы к постоянному движению.
Этот тур будет идеален как для тех, кто едет сюда первый раз и хочет получить общее представление о регионе, так и для тех, кто хочет увидеть что-то больше и глубже, чем классическая база.
Базовый маршрут по Алтаю у всех гидов и туристический компаний идет примерно по одним и тем же локациям (Чуйский тракт, Улаган, Чулышман, Телецкое озеро), что выводит роль личности турлидера в ключевые позиции.
Объективно, красоту гор, каньонов, перевалов вы сможете рассмотреть и собственными глазами, без чьей-то помощи.
Однако, оптику понимания культуры, факты из истории, анализ территории, скрытые локации на проезжих маршрутах, атмосферу в группе, четкость организации и хорошее настроение сможет дать только толковый гид.
Детали:
Проживание в рамках тура организовано на базах в с. Акташ (3 ночи) и Чулышманской долине (2 ночи).
Питание организовано в рамках кафе и баз, по предзаказу.
Максимальный размер группы до 7 человек.
Тур организован по принципу почти все включено. С учетом относительно удаленных мест, вам не придется думать о питании и прочих бытовых потребностях. Только эмоции и хорошее настроение
Программа тура по дням
Достопримечательности Чуйского тракта
Старт не позднее 10-00. Рекомендую прилетать накануне. Во-первых, группу будет довольно сложно (но возможно) догнать если ваш рейс задержат. Во-вторых, учитывайте разницу во времени с тем регионом, откуда вы (на Алтае +4 от Москвы)
Некоторые дни могут меняться местами по погодным и иным условиям без изменения сути программы
Первый день пройдет в путешествии по Чуйскому тракту — настолько живописной дороге, что только ради неё многие и приезжают на Алтай. Увидим как популярные, так и редко посещаемые части тракта. По возможности постараемся попасть и на его старую часть.
Доплаты: завтрак, личные траты.
Марс, ретранслятор, горловое пение
Первой локацией второго дня станет ещё одна знаменитая достопримечательность — разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по пёстрым глиняным горам, окрашенным в жёлтые и красноватые оттенки. Затем побываем у Акташского ретранслятора на высоте более 3000 метров.
Вечером - концерт горлового пения.
Доплаты: личные траты.
Чуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релакс
Третий день начнём с подъёма в горы, откуда полюбуемся панорамой реки Чуя и ледником Актру. Затем отправимся на конную прогулку до вечера, по пути наслаждаясь видами озёр и горных склонов (альтернатива горной прогулке - квадроциклы). В рамках прогулки устроим пикник у воды.
Перед сном желающие смогут попариться в настоящей сибирской бане.
Доплаты: личные траты.
Чулышманская долина и перевал Кату-Ярык
Сегодняшний день проведём в одном из самых живописных мест Горного Алтая — Чулышманской долине недалеко от известного перевала Кату-Ярык, крутого спуска в речную долину. Вас ждут фантастические пейзажи!
Доплаты: личные траты.
Урочище Аккурум, отдых на Телецком озере
Утром совершим несложное восхождение к урочищу Аккурум с уникальными каменными грибами — природными образованиями в виде столбов со шляпками — результату работы дождей и ветров. После доедем до Телецкого озера, где нас ждёт более расслабленный отдых: можно попариться в бане, погреться на солнышке на пляже, прокатиться на катере или просто погулять.
Доплаты: личные траты.
Паромная переправа, пасека
После завтрака разместимся на пароме и совершим 6-часовую переправу на другую сторону озера. По прибытии заглянем на пасеку, где вы узнаете о местных способах медоварения. Затем держим обратный путь в Горно-Алтайск.
Финиш в Горно-Алтайске не позднее 18-00
Доплаты: ужин, личные траты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Полная туристическая страховка
- Двухместное или трехместное размещение (одноместное или четырехместное оплачивается дополнительно)
- Трехразовое питание
- Перемещения маршруту
- Комфортное двухместное размещение с удобствами
- Все локации, экскурсии, мастер классы и прочий сервис, описанный в программе
Что не входит в цену
- Добраться до Горно-Алтайска
- Проживание в Горно-Алтайске в день приезда и в день окончания тура (по желанию)
- Личные текущие траты (сувениры, мед и проч.)
- Питание вне программы (перекусы, рестораны и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Полный список вещей и чеклист перед поездкой я отправлю вам не позднее чем за неделю до начала тура