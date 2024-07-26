Горный Алтай за 6 дней. Комфорт-тур

Всё лучшее, что можно взять от Горного Алтая в максимально комфортных условиях
Описание тура

Приветствую, меня зовут Кирилл. Я уже пять лет каждый год провожу авторские туры на Алтай и знаю ракурс, с которого интереснее всего увидеть этот великолепный и разнообразный регион. Собрал в данном маршруте всё лучшее, что можно взять от горного Алтая в комфортных условиях (насколько это возможно).

Особенность тура - вы отправитесь в путешествие со мной, как с профессиональным гидом и историком. Будем много говорить об этнографии, истории во всех ее проявлениях, географии, анализировать, ловить красивые виды, погружаться в культуру, и, конечно, шутить шутки.

Задача тура - увидеть максимум за минимум времени. Будьте готовы к постоянному движению.

Этот тур будет идеален как для тех, кто едет сюда первый раз и хочет получить общее представление о регионе, так и для тех, кто хочет увидеть что-то больше и глубже, чем классическая база.

Базовый маршрут по Алтаю у всех гидов и туристический компаний идет примерно по одним и тем же локациям (Чуйский тракт, Улаган, Чулышман, Телецкое озеро), что выводит роль личности турлидера в ключевые позиции.

Объективно, красоту гор, каньонов, перевалов вы сможете рассмотреть и собственными глазами, без чьей-то помощи.

Однако, оптику понимания культуры, факты из истории, анализ территории, скрытые локации на проезжих маршрутах, атмосферу в группе, четкость организации и хорошее настроение сможет дать только толковый гид.

Детали:

  • Проживание в рамках тура организовано на базах в с. Акташ (3 ночи) и Чулышманской долине (2 ночи).

  • Питание организовано в рамках кафе и баз, по предзаказу.

  • Максимальный размер группы до 7 человек.

  • Тур организован по принципу почти все включено. С учетом относительно удаленных мест, вам не придется думать о питании и прочих бытовых потребностях. Только эмоции и хорошее настроение

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Чуйского тракта

Старт не позднее 10-00. Рекомендую прилетать накануне. Во-первых, группу будет довольно сложно (но возможно) догнать если ваш рейс задержат. Во-вторых, учитывайте разницу во времени с тем регионом, откуда вы (на Алтае +4 от Москвы)

Некоторые дни могут меняться местами по погодным и иным условиям без изменения сути программы

Первый день пройдет в путешествии по Чуйскому тракту — настолько живописной дороге, что только ради неё многие и приезжают на Алтай. Увидим как популярные, так и редко посещаемые части тракта. По возможности постараемся попасть и на его старую часть.

Доплаты: завтрак, личные траты.

2 день

Марс, ретранслятор, горловое пение

Первой локацией второго дня станет ещё одна знаменитая достопримечательность — разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же Алтайский Марс. Побродим по пёстрым глиняным горам, окрашенным в жёлтые и красноватые оттенки. Затем побываем у Акташского ретранслятора на высоте более 3000 метров.

Вечером - концерт горлового пения.

Доплаты: личные траты.

3 день

Чуя и ледник Актру, конная прогулка, банный релакс

Третий день начнём с подъёма в горы, откуда полюбуемся панорамой реки Чуя и ледником Актру. Затем отправимся на конную прогулку до вечера, по пути наслаждаясь видами озёр и горных склонов (альтернатива горной прогулке - квадроциклы). В рамках прогулки устроим пикник у воды.

Перед сном желающие смогут попариться в настоящей сибирской бане.

Доплаты: личные траты.

4 день

Чулышманская долина и перевал Кату-Ярык

Сегодняшний день проведём в одном из самых живописных мест Горного Алтая — Чулышманской долине недалеко от известного перевала Кату-Ярык, крутого спуска в речную долину. Вас ждут фантастические пейзажи!

Доплаты: личные траты.

5 день

Урочище Аккурум, отдых на Телецком озере

Утром совершим несложное восхождение к урочищу Аккурум с уникальными каменными грибами — природными образованиями в виде столбов со шляпками — результату работы дождей и ветров. После доедем до Телецкого озера, где нас ждёт более расслабленный отдых: можно попариться в бане, погреться на солнышке на пляже, прокатиться на катере или просто погулять.

Доплаты: личные траты.

6 день

Паромная переправа, пасека

После завтрака разместимся на пароме и совершим 6-часовую переправу на другую сторону озера. По прибытии заглянем на пасеку, где вы узнаете о местных способах медоварения. Затем держим обратный путь в Горно-Алтайск.

Финиш в Горно-Алтайске не позднее 18-00

Доплаты: ужин, личные траты.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полная туристическая страховка
  • Двухместное или трехместное размещение (одноместное или четырехместное оплачивается дополнительно)
  • Трехразовое питание
  • Перемещения маршруту
  • Комфортное двухместное размещение с удобствами
  • Все локации, экскурсии, мастер классы и прочий сервис, описанный в программе
Что не входит в цену
  • Добраться до Горно-Алтайска
  • Проживание в Горно-Алтайске в день приезда и в день окончания тура (по желанию)
  • Личные текущие траты (сувениры, мед и проч.)
  • Питание вне программы (перекусы, рестораны и т. д.)
О чём нужно знать до поездки

Полный список вещей и чеклист перед поездкой я отправлю вам не позднее чем за неделю до начала тура

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Кирилл
Кирилл — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организую и путешествую порядка 10 лет. Стараюсь показать регионы и территории таким образом, чтобы мои путешественники смогли ощутить их в объеме, понять местный образ жизни и культуру, насладиться видами и ощутить
на себе много активных элементов, характерных для той или иной локации. Каждый мой тур не похож на любой из туров, которые вы сможете найти на рынке. Я не провожу поездок по заезженным локациям с нудными рассказами. Мои туры размещены на разных сайтах, которые не синхронизируются между собой. Просьба об актуальном наличии мест уточнять в личных сообщениях.

от 89 000 ₽ за человека