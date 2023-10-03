Поездка в Чемал с выбором маршрута

Дневная экскурсия из Горно-Алтайска: встреча с местными продуктами и сувенирами

4.9
36 отзывов
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Ответы на вопросы
Чемал — это свежий воздух, хвойные леса и целебные травы. Туда мы отправимся практически на целый день. С нами вы познакомитесь с удивительной алтайской природой. Вы увидите Зубы дракона, посетите Чемальскую ГЭС, прогуляетесь по Козьей тропке.

Вы можете выбрать маршруты с дополнительными локациями: Ороктойский мост, урочище Чеч Кыш или Голубые озера (доступны только в зимнее время).
Поездка в Чемал с выбором маршрута
Поездка в Чемал с выбором маршрута
Поездка в Чемал с выбором маршрута
Поездка в Чемал с выбором маршрута
Поездка в Чемал с выбором маршрута
Поездка в Чемал с выбором маршрута
Ближайшие даты:
16
окт
23
окт
27
окт
4
ноя
18
ноя
27
ноя
15
дек
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Что вас ожидает:

  • Чемальская ГЭС
  • «Козья тропка»
  • Ворота Сартакпая
  • Храм Иоанна Богослова
  • Остров Патмос
  • Аржан Суу – сувенирный рынок
  • Зубы Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сибирский курортЧемал — туристический центр Горного Алтая. Он славится мягким и тёплым климатом (по сравнению с остальными регионами Сибири), чистейшим горным воздухом и восхитительными видами. Вы посетите главные достопримечательности района: Чемальскую ГЭС, «Козью тропку», Ворота Сартакпая.
Также наше путешествие приведет вас на остров с греческим названием «Патмос», где находится храм Иоанна Богослова — путь к нему пролегает через подвесной деревянный мост над рекой. Маршрут завершается посещением сувенирного рынка у минерального источника Аржан Суу. Здесь вы сможете приобрести мед, варенье из кедровых шишек, берестяные украшения и многое другое. Организационные детали • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
  • Способ передвижения: авто — 200 км, пешком — 4 км.
  • Продолжительность: 8-9 часов.

По понедельникам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
2
2
1
О
3 окт 2023
Очень насыщенный, но в меру, тур! Прекрасный гид Наина познакомила с историей края легендами, бытом. Транспортом был комфотабельный микроавтобус с прекрасным водителем. Заброска на пазике очень стимулировала🤣 Огромное спасибо за тур!
Е
22 сен 2023
Очень крутая экскурсия, за короткое время, такое великолепное наполнение. Комфортно, недолго, и очень красиво.
К
17 сен 2023
Интерехсная поездка Спасибо гиду Сергею за интересный рассказ и внимательно отношение Спасибо водителю который откликался на наши прозьбы
С
15 сен 2023
Понравилось все. Восхождение на смотровую площадку Че Чкыш, Зубы Дракона, Козья тропа, Пасека 13…
И
7 сен 2023
Интересная поездка. Путь вдоль живописных рек Катунь и Чемал, остановки в красивых местах. Подъём по ущелью Че-Чкыш, было тяжело, но хотелось себя проверить. Жаль, что Чемальская ГЭС почти разобрана. Красивые виды с Козьей тропы. Остров Патмос тоже интересное место, но, к сожалению, вид закрывают многочисленные постройки на берегу. Очень понравилась пасека с дешёвым мёдом. Впечатления немного испортил обед. Привезли в очень людное место с посредственным сервисом и умопомрачительными ценами.
Т
5 сен 2023
Б
1 сен 2023
И
1 сен 2023
Экскурсия очень интересная! Экскурсовод все подробно рассказывает! Рекомендую
И
1 сен 2023
Экскурсия очень интересная! Экскурсовод все подробно рассказывает! Рекомендую
Е
23 авг 2023
Ю
22 авг 2023
Супер
А
3 авг 2023
очень понравился экскурсовод Ольга. время прошло быстро и увлекательно.
В
2 авг 2023
Е
1 авг 2023
Меня отправили на другую экскурсию. Удивительный Чемал. Я заказывала Удивительный Чемал и Ороктойский мост. Очень обидно. Менеджеры не извинились за свою ошибку.
М
30 июня 2023
Ещё 21 отзыв

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