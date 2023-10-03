Дневная экскурсия из Горно-Алтайска: встреча с местными продуктами и сувенирами
Чемал — это свежий воздух, хвойные леса и целебные травы. Туда мы отправимся практически на целый день. С нами вы познакомитесь с удивительной алтайской природой. Вы увидите Зубы дракона, посетите Чемальскую ГЭС, прогуляетесь по Козьей тропке.
Вы можете выбрать маршруты с дополнительными локациями: Ороктойский мост, урочище Чеч Кыш или Голубые озера (доступны только в зимнее время).
Вы можете выбрать маршруты с дополнительными локациями: Ороктойский мост, урочище Чеч Кыш или Голубые озера (доступны только в зимнее время).
Ближайшие даты:
16
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23
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Что вас ожидает:
- Чемальская ГЭС
- «Козья тропка»
- Ворота Сартакпая
- Храм Иоанна Богослова
- Остров Патмос
- Аржан Суу – сувенирный рынок
- Зубы Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сибирский курортЧемал — туристический центр Горного Алтая. Он славится мягким и тёплым климатом (по сравнению с остальными регионами Сибири), чистейшим горным воздухом и восхитительными видами. Вы посетите главные достопримечательности района: Чемальскую ГЭС, «Козью тропку», Ворота Сартакпая.
Также наше путешествие приведет вас на остров с греческим названием «Патмос», где находится храм Иоанна Богослова — путь к нему пролегает через подвесной деревянный мост над рекой. Маршрут завершается посещением сувенирного рынка у минерального источника Аржан Суу. Здесь вы сможете приобрести мед, варенье из кедровых шишек, берестяные украшения и многое другое. Организационные детали • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- Способ передвижения: авто — 200 км, пешком — 4 км.
- Продолжительность: 8-9 часов.
По понедельникам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 окт 2023
Очень насыщенный, но в меру, тур! Прекрасный гид Наина познакомила с историей края легендами, бытом. Транспортом был комфотабельный микроавтобус с прекрасным водителем. Заброска на пазике очень стимулировала🤣 Огромное спасибо за тур!
Е
Елена
22 сен 2023
Очень крутая экскурсия, за короткое время, такое великолепное наполнение. Комфортно, недолго, и очень красиво.
К
Кипинова
17 сен 2023
Интерехсная поездка Спасибо гиду Сергею за интересный рассказ и внимательно отношение Спасибо водителю который откликался на наши прозьбы
С
Сергей
15 сен 2023
Понравилось все. Восхождение на смотровую площадку Че Чкыш, Зубы Дракона, Козья тропа, Пасека 13…
И
Ирина
7 сен 2023
Интересная поездка. Путь вдоль живописных рек Катунь и Чемал, остановки в красивых местах. Подъём по ущелью Че-Чкыш, было тяжело, но хотелось себя проверить. Жаль, что Чемальская ГЭС почти разобрана. Красивые виды с Козьей тропы. Остров Патмос тоже интересное место, но, к сожалению, вид закрывают многочисленные постройки на берегу. Очень понравилась пасека с дешёвым мёдом. Впечатления немного испортил обед. Привезли в очень людное место с посредственным сервисом и умопомрачительными ценами.
Т
Турышев
5 сен 2023
Б
Беляева
1 сен 2023
И
Ирина
1 сен 2023
Экскурсия очень интересная! Экскурсовод все подробно рассказывает! Рекомендую
И
Ирина
1 сен 2023
Экскурсия очень интересная! Экскурсовод все подробно рассказывает! Рекомендую
Е
Елена
23 авг 2023
Ю
Юрий
22 авг 2023
Супер
А
Александр
3 авг 2023
очень понравился экскурсовод Ольга. время прошло быстро и увлекательно.
В
Валентина
2 авг 2023
Е
Елена
1 авг 2023
Меня отправили на другую экскурсию. Удивительный Чемал. Я заказывала Удивительный Чемал и Ороктойский мост. Очень обидно. Менеджеры не извинились за свою ошибку.
М
Маргарита
30 июня 2023
Ещё 21 отзыв
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