Сибирский курортЧемал — туристический центр Горного Алтая. Он славится мягким и тёплым климатом (по сравнению с остальными регионами Сибири), чистейшим горным воздухом и восхитительными видами. Вы посетите главные достопримечательности района: Чемальскую ГЭС, «Козью тропку», Ворота Сартакпая.

Также наше путешествие приведет вас на остров с греческим названием «Патмос», где находится храм Иоанна Богослова — путь к нему пролегает через подвесной деревянный мост над рекой. Маршрут завершается посещением сувенирного рынка у минерального источника Аржан Суу. Здесь вы сможете приобрести мед, варенье из кедровых шишек, берестяные украшения и многое другое. Организационные детали • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.