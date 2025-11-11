Мои заказы

Голубые озёра – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Голубые озёра» в Горно-Алтайске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Голубые озера, Чемал и музыкальный мастер-класс
11 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Голубые озера, Чемал и музыкальный мастер-класс
Начало: Коммунистический проспект, 16
31 дек в 08:00
4500 ₽ за человека
Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак
Начало: Коммунистический проспект, 16
Расписание: Смотреть календарь
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
3700 ₽ за человека
Дышать зимним Алтаем
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Дышать зимним Алтаем
Начало: Горно-Алтайск
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
24 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Голубые озёра»

Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в ноябре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Голубые озёра" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 24 000.
