Мини-группа
до 6 чел.
Голубые озера, Чемал и музыкальный мастер-класс
Начало: Коммунистический проспект, 16
31 дек в 08:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Голубые озёра, Чемал (о. Патмос) и маральник Байгабак
Начало: Коммунистический проспект, 16
Расписание: Смотреть календарь
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Дышать зимним Алтаем
Начало: Горно-Алтайск
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
24 000 ₽ за человека
