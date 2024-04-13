Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай

Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Ваш рейс прилетает утром, а заселение в отель только в 15:00? Проведите это время активно и интересно! Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с табличкой и алтайским травяным чаем, завтрак в кафе
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с национальным колоритом и экскурсия к красивейшим местам - острову Патмос, слиянию Катуни и Чемала.

Летом прогулка верхом среди маралов или до водопада с возвращением на моторафте, зимой - Голубые озёра или катание в упряжке хаски. К 15:00 вас привезут в отель уже с новыми впечатлениями

5
1 отзыв

6 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальный трансфер
  2. 🍽️ Завтрак в кафе с национальным колоритом
  3. 🏞️ Посещение острова Патмос и слияния Катуни и Чемала
  4. ❄️ Зимой - Голубые озёра
  5. 📚 Интересные рассказы о народах и истории Алтая
  6. 🕒 Оптимальное использование времени до чек-ина

Что можно увидеть

  • Остров Патмос
  • Слияние Катуни и Чемала
  • Голубые озёра
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30

Описание трансфер

Что вас ожидает

Большинство рейсов в Горно-Алтайск — утренние, так что наше предложение — самый оптимальный способ провести день прилёта.

Маршрут со стартом из аэропорта Горно-Алтайска и трансфером в отель в районе Манжерока:

  • Встречаем в аэропорту с табличкой, улыбкой и алтайским травяным чаем
  • Вы наверняка голодны, так что сразу завтракаем в атмосферном месте с национальным колоритом
  • Едем смотреть Чемал. Наша первая локация — красивейший остров Патмос и слияние Катуни с Чемалом. Это место прекрасно в любой сезон. Визитная карточка региона!
  • В тёплое время года продолжим день активно: пройдёмся верхом среди маралов и маралят либо прогуляемся до водопада с возвращением на моторафте по Катуни.
  • Если дело обстоит зимой, то следующая точка — Голубые озёра, или «Глаза Катуни». Они открываются только в зимнее время и вода в них невероятно… ну, вы поняли, голубая, конечно. Как альтернатива, можем прокатиться в упряжке ездовых сибирских хаски.
  • К 15:00 (или чуть позже) привезём вас в отель.

В путешествии мы расскажем о народах, населявших Алтай в разные эпохи, о тюрках и скифах. Вы узнаете о древних раскопках и Шёлковом пути, строительстве Чуйского тракта, присоединении Алтая к России. Поговорим о традициях и обычаях алтайского народа, а также об истории и ценности каждой локации, которую посетим.

Кому подойдёт формат

Тем, кто прилетает утренними рейсами, в том числе катальщикам на лыжах и досках, а также тем, кто планирует провести весь отдых в одном отеле, но хочет немного посмотреть Алтай, совместив приятное с полезным.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер до отеля в районе села Манжерок ± 20-30 км
  • Экскурсия-трансфер проводится на комфортном минивэне Honda Stepwgn или кроссовере. В наши автомобили войдёт и ваша компания, и ваше горнолыжное оборудование.
  • Дополнительные расходы: завтрак и активности по желанию
  • Если ваш отель находится в удалённом месте, напишите нам для расчёта итоговой стоимости (мы предложим индивидуальную программу маршрута). Также за дополнительную плату мы можем организовать поездку на автомобилях других классов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
13 апр 2024
Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!

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