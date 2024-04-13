Ваш рейс прилетает утром, а заселение в отель только в 15:00? Проведите это время активно и интересно! Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с табличкой и алтайским травяным чаем, завтрак в кафе

с национальным колоритом и экскурсия к красивейшим местам - острову Патмос, слиянию Катуни и Чемала. Летом прогулка верхом среди маралов или до водопада с возвращением на моторафте, зимой - Голубые озёра или катание в упряжке хаски. К 15:00 вас привезут в отель уже с новыми впечатлениями

Описание трансфер

Что вас ожидает

Большинство рейсов в Горно-Алтайск — утренние, так что наше предложение — самый оптимальный способ провести день прилёта.

Маршрут со стартом из аэропорта Горно-Алтайска и трансфером в отель в районе Манжерока:

Встречаем в аэропорту с табличкой, улыбкой и алтайским травяным чаем

Вы наверняка голодны, так что сразу завтракаем в атмосферном месте с национальным колоритом

Едем смотреть Чемал . Наша первая локация — красивейший остров Патмос и слияние Катуни с Чемалом . Это место прекрасно в любой сезон. Визитная карточка региона!

. Наша первая локация — красивейший и . Это место прекрасно в любой сезон. Визитная карточка региона! В тёплое время года продолжим день активно: пройдёмся верхом среди маралов и маралят либо прогуляемся до водопада с возвращением на моторафте по Катуни.

Если дело обстоит зимой, то следующая точка — Голубые озёра , или «Глаза Катуни». Они открываются только в зимнее время и вода в них невероятно… ну, вы поняли, голубая, конечно. Как альтернатива, можем прокатиться в упряжке ездовых сибирских хаски.

, или «Глаза Катуни». Они открываются только в зимнее время и вода в них невероятно… ну, вы поняли, голубая, конечно. Как альтернатива, можем прокатиться в упряжке ездовых сибирских хаски. К 15:00 (или чуть позже) привезём вас в отель.

В путешествии мы расскажем о народах, населявших Алтай в разные эпохи, о тюрках и скифах. Вы узнаете о древних раскопках и Шёлковом пути, строительстве Чуйского тракта, присоединении Алтая к России. Поговорим о традициях и обычаях алтайского народа, а также об истории и ценности каждой локации, которую посетим.

Кому подойдёт формат

Тем, кто прилетает утренними рейсами, в том числе катальщикам на лыжах и досках, а также тем, кто планирует провести весь отдых в одном отеле, но хочет немного посмотреть Алтай, совместив приятное с полезным.

Организационные детали