Ваш рейс прилетает утром, а заселение в отель только в 15:00? Проведите это время активно и интересно! Встреча в аэропорту Горно-Алтайска с табличкой и алтайским травяным чаем, завтрак в кафе
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🍽️ Завтрак в кафе с национальным колоритом
- 🏞️ Посещение острова Патмос и слияния Катуни и Чемала
- ❄️ Зимой - Голубые озёра
- 📚 Интересные рассказы о народах и истории Алтая
- 🕒 Оптимальное использование времени до чек-ина
Что можно увидеть
- Остров Патмос
- Слияние Катуни и Чемала
- Голубые озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Большинство рейсов в Горно-Алтайск — утренние, так что наше предложение — самый оптимальный способ провести день прилёта.
Маршрут со стартом из аэропорта Горно-Алтайска и трансфером в отель в районе Манжерока:
- Встречаем в аэропорту с табличкой, улыбкой и алтайским травяным чаем
- Вы наверняка голодны, так что сразу завтракаем в атмосферном месте с национальным колоритом
- Едем смотреть Чемал. Наша первая локация — красивейший остров Патмос и слияние Катуни с Чемалом. Это место прекрасно в любой сезон. Визитная карточка региона!
- В тёплое время года продолжим день активно: пройдёмся верхом среди маралов и маралят либо прогуляемся до водопада с возвращением на моторафте по Катуни.
- Если дело обстоит зимой, то следующая точка — Голубые озёра, или «Глаза Катуни». Они открываются только в зимнее время и вода в них невероятно… ну, вы поняли, голубая, конечно. Как альтернатива, можем прокатиться в упряжке ездовых сибирских хаски.
- К 15:00 (или чуть позже) привезём вас в отель.
В путешествии мы расскажем о народах, населявших Алтай в разные эпохи, о тюрках и скифах. Вы узнаете о древних раскопках и Шёлковом пути, строительстве Чуйского тракта, присоединении Алтая к России. Поговорим о традициях и обычаях алтайского народа, а также об истории и ценности каждой локации, которую посетим.
Кому подойдёт формат
Тем, кто прилетает утренними рейсами, в том числе катальщикам на лыжах и досках, а также тем, кто планирует провести весь отдых в одном отеле, но хочет немного посмотреть Алтай, совместив приятное с полезным.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер до отеля в районе села Манжерок ± 20-30 км
- Экскурсия-трансфер проводится на комфортном минивэне Honda Stepwgn или кроссовере. В наши автомобили войдёт и ваша компания, и ваше горнолыжное оборудование.
- Дополнительные расходы: завтрак и активности по желанию
- Если ваш отель находится в удалённом месте, напишите нам для расчёта итоговой стоимости (мы предложим индивидуальную программу маршрута). Также за дополнительную плату мы можем организовать поездку на автомобилях других классов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 1040 туристов
Меня зовут Константин, я более 15 лет хожу и вожу в горы. Домашний район — Горный Алтай. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, котороеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
13 апр 2024
Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 04:59
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске для комфортного путешествия
Удобный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до вашего отеля. Комфортабельный автомобиль, опытные водители и живописные виды на пути
Начало: В аэропорту
Сегодня в 16:30
Завтра в 05:30
7 500₽ за всё до 4 чел.