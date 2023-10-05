Природные красоты Чуйского тракта до Марса

Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту: водопад Ширлак и Гейзерное озеро

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Вас ждет однодневное путешествие по самым популярным локациям Чуйского тракта — дороги, которая входит в топ-10 самых красивых дорог мира.

Вас непременно удивит изобилие красивых видов природы, и мы увидим максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озера, а также водопад Ширлак.
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Природные красоты Чуйского тракта до Марса
Ближайшие даты:
5
окт
6
окт
8
окт
9
окт
12
окт
13
окт
15
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевалы Чике-Таман и Семинский
  • Смотровая на Катунь
  • Мост Цаплина
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Оленный камень и древние петроглифы
  • Водопад Ширлак
  • Гейзерное озеро
  • Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
  • Марс 1 и Марс 2
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы и максимальное количество локаций.
Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-12 вечера. Множество проведенных экскурсий по данному маршруту дало мне понимание, что людям нравится больше и где лучше делать остановки. Например, в летний сезон останавливаюсь в кафе, где есть живые маралы и верблюды — их можно покормить с рук.
Перевал Чике-Таман я проезжаю летом по старой дороге — там гораздо интересней и красивей. Других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы будем одни. В ходе экскурсии сможем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, и готов вам её показать.

В программе экскурсии:

  • Семинский перевал — на спуске, возможно, посмотрим на маралов,
  • перевал Чике-Таман,
  • смотровая на Катунь,
  • мост Цаплина,
  • слияние Чуи и Катуни,
  • Оленный камень и древние петроглифы,
  • водопад Ширлак,
  • Гейзерное озеро,
  • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники),
  • Марс 1 и Марс 2,

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Чай/кофе
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Платные достопримечательности
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Отвечу
  • Как только буду на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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