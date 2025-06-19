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Природные красоты Чуйского тракта до Чуйской степи

Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту: водопад Ширлак и Гейзерное озеро
Вас ждет однодневное путешествие по самым популярным локациям Чуйского тракта — дороги, которая входит в топ-10 самых красивых дорог мира.

Вас непременно удивит изобилие красивых видов природы, и мы увидим максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озера, а также Марс.
5
1 отзыв
Природные красоты Чуйского тракта до Чуйской степи
Природные красоты Чуйского тракта до Чуйской степи
Природные красоты Чуйского тракта до Чуйской степи

Описание экскурсии

Что вас ждет

Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы и максимальное количество локаций. Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-11 вечера. Множество проведенных экскурсий по данному маршруту дало мне понимание, что людям нравится больше и где лучше делать остановки. В программе экскурсии:
Семинский перевал — на спуске, возможно, посмотрим на маралов, • перевал Чике-Таман, • смотровая Катунские террасы, • мост Цаплина, • слияние Чуи и Катуни, • Оленный камень и древние петроглифы, • порог Бегемот • Гейзерное озеро, • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники), • Чуйская степь (если повезет, встретим верблюдов) Будут и дополнительные локации, без изменения стоимости.

Согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевалы Чике-Таман и Семинский
  • Смотровая на Катунь «Катунские террасы»
  • Мост Цаплина (Дембельский)
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Оленный камень и древние петроглифы
  • Водопад Ширлак
  • Гейзерное озеро
  • Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
  • Чуйская степь
Что включено
  • Трансфер,
  • Услуги гида,
  • Чай/кофе.
  • Платные достопримечательности
Что не входит в цену
  • Обед в кафе,
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо, Александру, за потрясающее путешествие по горному Алтаю! Это было наше первое знакомство с Атаем,оно превзошло все наши ожидания. Мы посетили много мест входящие в обычные туристические маршруты и не только! Как так много можно было увидеть за один день,нам до сих пор непонятно,кажется время замедлилось в наше путешествие! Супер!
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