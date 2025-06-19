Вас ждет однодневное путешествие по самым популярным локациям Чуйского тракта — дороги, которая входит в топ-10 самых красивых дорог мира.
Вас непременно удивит изобилие красивых видов природы, и мы увидим максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озера, а также Марс.
Вас непременно удивит изобилие красивых видов природы, и мы увидим максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озера, а также Марс.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы и максимальное количество локаций. Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-11 вечера. Множество проведенных экскурсий по данному маршруту дало мне понимание, что людям нравится больше и где лучше делать остановки. В программе экскурсии:
Семинский перевал — на спуске, возможно, посмотрим на маралов, • перевал Чике-Таман, • смотровая Катунские террасы, • мост Цаплина, • слияние Чуи и Катуни, • Оленный камень и древние петроглифы, • порог Бегемот • Гейзерное озеро, • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники), • Чуйская степь (если повезет, встретим верблюдов) Будут и дополнительные локации, без изменения стоимости.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевалы Чике-Таман и Семинский
- Смотровая на Катунь «Катунские террасы»
- Мост Цаплина (Дембельский)
- Слияние Чуи и Катуни
- Оленный камень и древние петроглифы
- Водопад Ширлак
- Гейзерное озеро
- Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
- Чуйская степь
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида,
- Чай/кофе.
- Платные достопримечательности
Что не входит в цену
- Обед в кафе,
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо, Александру, за потрясающее путешествие по горному Алтаю! Это было наше первое знакомство с Атаем,оно превзошло все наши ожидания. Мы посетили много мест входящие в обычные туристические маршруты и не только! Как так много можно было увидеть за один день,нам до сих пор непонятно,кажется время замедлилось в наше путешествие! Супер!
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