Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту: водопад Ширлак и Гейзерное озеро
Вас ждет однодневное путешествие по самым популярным локациям Чуйского тракта — дороги, которая входит в топ-10 самых красивых дорог мира.
Вас непременно удивит изобилие красивых видов природы, и мы увидим максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озера, а также водопад Ширлак.
Вас непременно удивит изобилие красивых видов природы, и мы увидим максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озера, а также водопад Ширлак.
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:
- Перевалы Чике-Таман и Семинский
- Смотровая на Катунь
- Мост Цаплина
- Слияние Чуи и Катуни
- Оленный камень и древние петроглифы
- Водопад Ширлак
- Гейзерное озеро
- Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
- Марс 1 и Марс 2
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы и максимальное количество локаций.
Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-12 вечера. Множество проведенных экскурсий по данному маршруту дало мне понимание, что людям нравится больше и где лучше делать остановки. Например, в летний сезон останавливаюсь в кафе, где есть живые маралы и верблюды — их можно покормить с рук.
Перевал Чике-Таман я проезжаю летом по старой дороге — там гораздо интересней и красивей. Других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы будем одни. В ходе экскурсии сможем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, и готов вам её показать.
В программе экскурсии:
- Семинский перевал — на спуске, возможно, посмотрим на маралов,
- перевал Чике-Таман,
- смотровая на Катунь,
- мост Цаплина,
- слияние Чуи и Катуни,
- Оленный камень и древние петроглифы,
- водопад Ширлак,
- Гейзерное озеро,
- смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники),
- Марс 1 и Марс 2,
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Чай/кофе
- Что не входит
- Обед в кафе
- Платные достопримечательности
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Отвечу
- Как только буду на связи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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