Что вас ждет

Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы и максимальное количество локаций. Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-11 вечера. Множество проведенных экскурсий по данному маршруту дало мне понимание, что людям нравится больше и где лучше делать остановки. В программе экскурсии:

Семинский перевал — на спуске, возможно, посмотрим на маралов, • перевал Чике-Таман, • смотровая Катунские террасы, • мост Цаплина, • слияние Чуи и Катуни, • Оленный камень и древние петроглифы, • порог Бегемот • Гейзерное озеро, • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники), • Чуйская степь (если повезет, встретим верблюдов) Будут и дополнительные локации, без изменения стоимости.