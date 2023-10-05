Что вас ждетМы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы и максимальное количество локаций.

Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-12 вечера. Множество проведенных экскурсий по данному маршруту дало мне понимание, что людям нравится больше и где лучше делать остановки. Например, в летний сезон останавливаюсь в кафе, где есть живые маралы и верблюды — их можно покормить с рук.

Перевал Чике-Таман я проезжаю летом по старой дороге — там гораздо интересней и красивей. Других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы будем одни. В ходе экскурсии сможем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, и готов вам её показать.

В программе экскурсии: