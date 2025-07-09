По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Экскурсия по Чуйскому тракту предлагает незабываемое путешествие через живописные перевалы и археологические памятники Алтая.
Участники смогут полюбоваться видами с перевала Чике-Таман, исследовать древние петроглифы в Адыр-Кан и насладиться красотой Гейзерного озера. Это путешествие подарит массу впечатлений и позволит глубже понять культуру и природу региона
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Величественные виды с перевалов
🗿 Древние петроглифы Адыр-Кан
🌊 Слияние рек Чуя и Катунь
🚐 Комфортабельный транспорт
🌀 Уникальное Гейзерное озеро
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Чуйскому тракту - с июня по сентябрь. В это время года природа Алтая особенно красива, а дороги безопасны для путешествий. Это идеальное время для наслаждения видами и изучения истории региона.
Покорим Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м над уровнем моря)
Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман и полюбуемся завораживающими видами с трёх смотровых
Почувствуем единение с природой Алтая в месте силы Чуй-Оозы у слияния рек Чуя и Катунь
В археологическом комплексе Адыр-Кан откроем историю возникновения оленных камней и древних наскальных рисунков
Доберёмся до уникального Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами, образующимися на его дне
Примерный тайминг
7:00 — отправление из Горно-Алтайска 8:30 — остановка на Семинском перевале (20 минут) 10:00 — остановка на Чике-Таман (30 минут) 11:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 минут) 13:30–14:10 — обед 14:40 — остановка на Гейзерном озере (40 минут) 17:00 — остановка в комплексе Адыр-Кан 17:30 — отправление в Горно-Алтайск 20:00 — прибытие в город
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Горно-Алтайске
Подняться выше. Пройти дальше. Увидеть больше. Мы занимаемся организацией экскурсий, сплавов, трансферов, фотосессий — в нашей команде более 15 профессиональных гидов, которые будут рады показать вам Алтай.