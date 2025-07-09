Экскурсия по Чуйскому тракту предлагает незабываемое путешествие через живописные перевалы и археологические памятники Алтая.



Участники смогут полюбоваться видами с перевала Чике-Таман, исследовать древние петроглифы в Адыр-Кан и насладиться красотой Гейзерного озера. Это путешествие подарит массу впечатлений и позволит глубже понять культуру и природу региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Чуйскому тракту - с июня по сентябрь. В это время года природа Алтая особенно красива, а дороги безопасны для путешествий. Это идеальное время для наслаждения видами и изучения истории региона.

Сейчас июль — это идеальное время.