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По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Экскурсия по Чуйскому тракту предлагает незабываемое путешествие через живописные перевалы и археологические памятники Алтая.

Участники смогут полюбоваться видами с перевала Чике-Таман, исследовать древние петроглифы в Адыр-Кан и насладиться красотой Гейзерного озера. Это путешествие подарит массу впечатлений и позволит глубже понять культуру и природу региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды с перевалов
  • 🗿 Древние петроглифы Адыр-Кан
  • 🌊 Слияние рек Чуя и Катунь
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🌀 Уникальное Гейзерное озеро

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Чуйскому тракту - с июня по сентябрь. В это время года природа Алтая особенно красива, а дороги безопасны для путешествий. Это идеальное время для наслаждения видами и изучения истории региона.
Сейчас июль — это идеальное время.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Ближайшие даты:
9
июл12
июл16
июл19
июл23
июл26
июл30
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Слияние рек Чуя и Катунь
  • Археологический комплекс Адыр-Кан
  • Гейзерное озеро

Описание экскурсии

Покорим Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м над уровнем моря)

Поднимемся на живописный перевал Чике-Таман и полюбуемся завораживающими видами с трёх смотровых

Почувствуем единение с природой Алтая в месте силы Чуй-Оозы у слияния рек Чуя и Катунь

В археологическом комплексе Адыр-Кан откроем историю возникновения оленных камней и древних наскальных рисунков

Доберёмся до уникального Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами, образующимися на его дне

Примерный тайминг

7:00 — отправление из Горно-Алтайска
8:30 — остановка на Семинском перевале (20 минут)
10:00 — остановка на Чике-Таман (30 минут)
11:30 — остановка у слияния рек Чуя и Катунь (15 минут)
13:30–14:10 — обед
14:40 — остановка на Гейзерном озере (40 минут)
17:00 — остановка в комплексе Адыр-Кан
17:30 — отправление в Горно-Алтайск
20:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7000 ₽
Дети до 12 лет6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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