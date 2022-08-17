Сказочное Рождество на Алтае

Никогда не встречали Новый Год в сказочном зимнем лесу

5
3 отзыва
Никогда не встречали Новый Год в сказочном зимнем лесу? Приглашаем вас встретить его в красивейших местах, где уютные домики окружают сосны и березы, укутанные снежным покрывалом.

А программа тура продумана так, чтобы можно было легко познакомиться с достопримечательностями в зимнем антураже.
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Сказочное Рождество на Алтае
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Голубые глаза Катуни
Голубые глаза Катуни
Полюбуемся на удивительное явление — озёра, образующиеся в русле р. Катунь только зимой
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим незамерзающее озеро, где зимуют прекрасные птицы
Рождественская сказка
Рождественская сказка
Погрузимся в атмосферу праздника с рождественской программой и праздничным ужином

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Время встречи определяется и сообщается накануне дня заезда, на основании полетных данных всех участников группы, прибывающих на маршруты.

Переезд до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом.

Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл на Таёжник не позднее 10:45, расселение в номера.

Свободное время до обеда.

Сбор всей группы, включая тех, кто прибывает самостоятельно либо из Барнаула.

Обед с 13:00 до 14:00.

Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок. В стоимость тура включен 1 экскурсионный подъем на смотровую площадку на горе Малая Синюха.

За дополнительную плату можно попробовать свои силы в таких зимних видах спорта как сноубординг, горные лыжи, лыжный спорт, а также покататься на сноутьюбах, снегоходах, а также воспользоваться любыми другими услугами, предоставляемые ВК «Манжерок», включая прокат снаряжения.

Ужин в ресторане отеля.

Свободное время, настольные игры.

Протяжённость маршрута: авто —12 км.

Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»
2 день

Экскурсия в с. Аскат на Голубые озера Катуни

Завтрак в ресторане отеля с 09:30 до 10:30.

В 11:00 выезд на экскурсию к Голубым озёрам.

Это сезонно образующиеся озёра в русле р. Катунь, которые имеют глубину до 17м, прозрачную воду и голубой оттенок.

На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.

Доходим до озёр, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.

Обед в виде пикника в полевых условиях на берегу озера.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля.

Свободное время.

За доп. плату можем организовать трансфер до ВК "Манжерок".

Протяжённость маршрута: авто — 120 км, пешком — 5 км.

Экскурсия в с. Аскат на Голубые озера КатуниЭкскурсия в с. Аскат на Голубые озера КатуниЭкскурсия в с. Аскат на Голубые озера КатуниЭкскурсия в с. Аскат на Голубые озера Катуни
3 день

Экскурсия на Лебединое озеро

Завтрак в ресторане отеля с 9 до 10 утра.

Выезд на экскурсию на озеро Светлое. Поздней осенью на это озеро прилетает стая белоснежных лебедей и остается зимовать на незамерзающей глади озера.

Именно поэтому народное название этого озера – Лебединое. Для желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 метров, откуда можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей на специальных плотах-кормушках.

Переезд до города Бийск.

Обед в кафе.

На обратном пути посещение памятника В. М. Шукшину установленному на его малой Родине – в с. Сростки.

Возвращение в отель.

Ужин в ресторане отеля.

Свободное время.

Настольные игры.

Протяжённость маршрута: авто — 210 км.

Экскурсия на Лебединое озероЭкскурсия на Лебединое озероЭкскурсия на Лебединое озеро
4 день

Камышлинский водопад, рождественская программа

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник» с 09:00 до 10:00.

Авто-пешая экскурсия на Камышлинский водопад.

Водопад, состоящий их двух каскадов общей высотой падения 12 метров находится на левом берегу реки Катунь. Даже в самую морозную зиму вода продолжает бежать с вершины утеса, создавая причудливые формы льда, искрящегося под зимними лучами солнца.

Чтобы добраться до водопада гостя Алтая предстоит перейти по мосту через Катунь и пройти по сказочному зимнему лесу.

Обед в ресторане эко-отеля «Таёжник».

Праздничная рождественская программа.

Праздничный ужин.

Протяжённость маршрута: авто — 60 км.

Камышлинский водопад, рождественская программаКамышлинский водопад, рождественская программаКамышлинский водопад, рождественская программа
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Групповой выезд в аэропорт, время выезда устанавливается администраторами и ориентирован на время вылета самолетов.

Протяжённость маршрута: авто — 20 км.

Варианты проживания

Эко-отель «Таёжник»

4 ночи

Тур предусматривает проживание в эко-отеле “Таёжник” в номерах категории Стандарт+.

Площадь — 16 кв. м.
Вместимость — до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места.

Оснащение номера:

  • Эл. техника: телевизор, мини-холодильник, фен, микроволновая печь.
  • Ванная комната: банные полотенца, душ, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, санузел, душевая кабина, тапочки.
  • Кровати: двуспальная кровать, раздельные кровати.
  • Мебель: стулья, раскладной диван, шкаф для одежды, стол. прикроватные тумбочки.
  • Прочее: кухонный уголок, питьевая вода, чайник.
Эко-отель «Таёжник»Эко-отель «Таёжник»Эко-отель «Таёжник»Эко-отель «Таёжник»Эко-отель «Таёжник»Эко-отель «Таёжник»Эко-отель «Таёжник»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отапливаемых номерах категории Стандарт+
  • Трехразовое питание с завтрака в день начала тура по завтрак в день выезда
  • Работа квалифицированного гида
  • Праздничная программа «Рождество на Алтае» и праздничный ужин
  • Перевозки на микроавтобусе, согласно программы тура
  • Входные билеты и рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Трансфер из аэропорта ГА в групповом формате предоставляется бесплатно, любой другой вид доставки – за дополнительную плату, размер оплаты проезда устанавливается перевозчиком
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из/до г. Барнаул, г. Новосибирск
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное).
  2. Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар).
  3. Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый).
  4. Штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки.
  5. Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., непродуваемая, помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая)
  6. Обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши).
  7. Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.)
  8. Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.)
  9. Купальник.
  10. Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.)
  11. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (зимой в Горах Алтая, когда светит солнце, можно обгореть).
  12. Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.)
  13. Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.)
  14. Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
  15. Документы (паспорт и полис ОМС).
  16. Фонарик
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная!

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

  • Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.

Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Все очень оперативно и четко. Организация отличная.
В
10 авг 2022
Все было очень круто, тур безумно понравился, организация - высший уровень, виды, природа - всё классно. Особые похвалы гиду Валентине)
К
3 авг 2022
Тур очень понравился

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Горно-Алтайске

Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
43 200 за 1 человека
Не скучай - Новый год на Алтае встречай
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Не скучай - Новый год на Алтае встречай
Увидеть «алтайский Стоунхендж», побывать на Лебедином озере и оказаться в зимней сказке
Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
31 дек
2 янв
99 900 за 1 человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
5 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озера и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Горно-Алтайск
5 ноя
8 ноя
12 ноя
15 ноя
44 900 за 1 человека
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
67 330 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом
Телецкая улица, 59, село Артыбаш
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
5 600 за 1 человека
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Алтай, встречай! Неделя в «Сибирской Швейцарии»
Увидеть легендарное Телецкое озеро, прокатиться по Чуйскому тракту и узнать, где лебеди зимуют
В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 9:30 до 10:00. ...
17 окт
30 окт
4 ноя
20 ноя
47 400 за 1 человека
Алтай - Осенний блюз
6 дней
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Алтай - Осенний блюз
Этот зимний экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших
Горно-Алтайск
10 окт
39 940 за 1 человека
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
Алтай - не только невероятно красивый край
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
6 окт
7 окт
8 окт
9 окт
6 000 за всё до 4 чел.
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от ...
5 ноя
12 ноя
19 ноя
26 ноя
42 900 за 1 человека
50 оттенков золота: путешествие по осеннему Алтаю
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
50 оттенков золота: путешествие по осеннему Алтаю
Проехать по Чуйскому тракту, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть петроглифы
Аэропорт Горно-Алтайска
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
74 900 за 1 человека
Ноябрьские праздники на Алтае
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Ноябрьские праздники на Алтае
Умчаться подальше к Алтайским горам, зарядиться в местах силы, насладиться красотой озер и перевалов
Горно-Алтайск
1 ноя
49 900 за 1 человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
39 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ