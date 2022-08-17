Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Время встречи определяется и сообщается накануне дня заезда, на основании полетных данных всех участников группы, прибывающих на маршруты.
Переезд до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом.
Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл на Таёжник не позднее 10:45, расселение в номера.
Свободное время до обеда.
Сбор всей группы, включая тех, кто прибывает самостоятельно либо из Барнаула.
Обед с 13:00 до 14:00.
Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок. В стоимость тура включен 1 экскурсионный подъем на смотровую площадку на горе Малая Синюха.
За дополнительную плату можно попробовать свои силы в таких зимних видах спорта как сноубординг, горные лыжи, лыжный спорт, а также покататься на сноутьюбах, снегоходах, а также воспользоваться любыми другими услугами, предоставляемые ВК «Манжерок», включая прокат снаряжения.
Ужин в ресторане отеля.
Свободное время, настольные игры.
Протяжённость маршрута: авто —12 км.
Завтрак в ресторане отеля с 09:30 до 10:30.
В 11:00 выезд на экскурсию к Голубым озёрам.
Это сезонно образующиеся озёра в русле р. Катунь, которые имеют глубину до 17м, прозрачную воду и голубой оттенок.
На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.
Доходим до озёр, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.
Обед в виде пикника в полевых условиях на берегу озера.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Свободное время.
За доп. плату можем организовать трансфер до ВК "Манжерок".
Протяжённость маршрута: авто — 120 км, пешком — 5 км.
Завтрак в ресторане отеля с 9 до 10 утра.
Выезд на экскурсию на озеро Светлое. Поздней осенью на это озеро прилетает стая белоснежных лебедей и остается зимовать на незамерзающей глади озера.
Именно поэтому народное название этого озера – Лебединое. Для желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 метров, откуда можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей на специальных плотах-кормушках.
Переезд до города Бийск.
Обед в кафе.
На обратном пути посещение памятника В. М. Шукшину установленному на его малой Родине – в с. Сростки.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Свободное время.
Настольные игры.
Протяжённость маршрута: авто — 210 км.
Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник» с 09:00 до 10:00.
Авто-пешая экскурсия на Камышлинский водопад.
Водопад, состоящий их двух каскадов общей высотой падения 12 метров находится на левом берегу реки Катунь. Даже в самую морозную зиму вода продолжает бежать с вершины утеса, создавая причудливые формы льда, искрящегося под зимними лучами солнца.
Чтобы добраться до водопада гостя Алтая предстоит перейти по мосту через Катунь и пройти по сказочному зимнему лесу.
Обед в ресторане эко-отеля «Таёжник».
Праздничная рождественская программа.
Праздничный ужин.
Протяжённость маршрута: авто — 60 км.
Завтрак в отеле.
Групповой выезд в аэропорт, время выезда устанавливается администраторами и ориентирован на время вылета самолетов.
Протяжённость маршрута: авто — 20 км.
Тур предусматривает проживание в эко-отеле “Таёжник” в номерах категории Стандарт+.
Площадь — 16 кв. м.
Вместимость — до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места.
Оснащение номера:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах.
Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.