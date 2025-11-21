Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в путешествие по Чуйскому тракту к одному из священных мест Алтая. Вас ждут древние курганы, загадочные петроглифы и встреча с могучими зубрами в питомнике.



Мы посетим Семинский перевал и таинственную Каракольскую долину, где гид раскроет секреты горы Уч Энмек и озера Ару Кем.

Алтай-Инфо Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 10 часов Когда См. календарь. 5500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Мы отправляемся на экскурсию в одно из мест силы на Алтае, исторически значимое и удивляющее своими археологическими памятниками и природой. Вас ждут курганы, каменные стелы, наскальные рисунки и посещение зубрового питомника. Наше путешествие будет проходить по Чуйскому тракту. Мы сделаем остановку на Семинском перевале, а по пути заедем в питомник, где разводят чистокровных беловежских зубров. Далее мы спустимся в священную для алтайцев Каракольскую долину, изобилующую родниками, башадарскими курганами, древними петроглифами и необычными памятниками нашего времени. Гид расскажет, что есть общего между горой Уч Энмек и родничком младенца, почему алтайцы не купаются в высокогорном озере Ару Кем и много всего интересного. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Стоимость экскурсии не возвращается в случае неявки или опоздания туриста к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии. В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

См. календарь. Выбрать дату