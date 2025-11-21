Мы отправимся в путешествие по Чуйскому тракту к одному из священных мест Алтая. Вас ждут древние курганы, загадочные петроглифы и встреча с могучими зубрами в питомнике.
Мы посетим Семинский перевал и таинственную Каракольскую долину, где гид раскроет секреты горы Уч Энмек и озера Ару Кем.
Описание экскурсииМы отправляемся на экскурсию в одно из мест силы на Алтае, исторически значимое и удивляющее своими археологическими памятниками и природой. Вас ждут курганы, каменные стелы, наскальные рисунки и посещение зубрового питомника. Наше путешествие будет проходить по Чуйскому тракту. Мы сделаем остановку на Семинском перевале, а по пути заедем в питомник, где разводят чистокровных беловежских зубров. Далее мы спустимся в священную для алтайцев Каракольскую долину, изобилующую родниками, башадарскими курганами, древними петроглифами и необычными памятниками нашего времени. Гид расскажет, что есть общего между горой Уч Энмек и родничком младенца, почему алтайцы не купаются в высокогорном озере Ару Кем и много всего интересного. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Стоимость экскурсии не возвращается в случае неявки или опоздания туриста к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии. В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
См. календарь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курганы, каменные стелы, наскальные рисунки
- Семинский перевал
- Природный парк «Уч-Энмек»
- Зубровый питомник
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска и обратно
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Коммунистический проспект, 16
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Стоимость экскурсии не возвращается в случае неявки или опоздания туриста к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
