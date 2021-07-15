С 09.30 до 11.00: встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска, у входа в аэропорт.

Возможна встреча в г. Барнауле и г. Новосибирска (заранее согласуйте отдельно с менеджером, расстояние от Новосибирска до места начала тура около 900 км, дорога достаточно длительная и трансфер состоится, если часть группы прилетает в Новосибирск. Удобнее всего группе собраться в Горно-Алтайске).

Сегодня мы отправляемся по Чуйскому тракту через перевалы Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м).

В пути вы осмотрите все главные природные и исторические достопримечательности.

Посещение одного из самых мистических мест Алтая – Каракольской долины, медитация на слиянии двух горных рек Чуи и Катуни, осмотр древних археологических памятников.

Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное-трехместное, удобства на территории

Протяженность: на авто – 360 км, пешком – 4 км.

Питание включено: ужин.