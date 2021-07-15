Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам

Увлекательное путешествие по Шавлинским озерам, окруженным вершинами Мечта, Красавица

5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Шавлинским озерам, окруженным вершинами Мечта, Красавица и Сказка. В сопровождении вьючных лошадей вдоль горных рек, через альпийские луга и перевалы.

На пути вы встретите множество интересных Алтая: пещеры древних людей, комплекс наскальной живописи «Калбак-Таш», увидите одну из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт.
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Тайна Шелкового пути. Треккинг без рюкзаков к Шавлинским озерам
Ближайшие даты:
27
июн
03
июл
09
июл
08
авг
14
авг
20
авг

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем

С 09.30 до 11.00: встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска, у входа в аэропорт.

Возможна встреча в г. Барнауле и г. Новосибирска (заранее согласуйте отдельно с менеджером, расстояние от Новосибирска до места начала тура около 900 км, дорога достаточно длительная и трансфер состоится, если часть группы прилетает в Новосибирск. Удобнее всего группе собраться в Горно-Алтайске).

Сегодня мы отправляемся по Чуйскому тракту через перевалы Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м). 

В пути вы осмотрите все главные природные и исторические достопримечательности. 

Посещение одного из самых мистических мест Алтая – Каракольской долины, медитация на слиянии двух горных рек Чуи и Катуни, осмотр древних археологических памятников. 

Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное-трехместное, удобства на территории

Протяженность: на авто – 360 км, пешком – 4 км.
Питание включено: ужин.

2 день
Джип-поездка на Акташский ретранслятор. Гейзерное озеро. Сплав по р. Чуя

После завтрака и утренних фотосъемок мы отправляемся к одному маленькому, но очень красивому гейзерному озеру. 

На его дне находится голубая глина, которая придает ему очень яркий голубой цвет, а бьющие ключи, рисуют на дне причудливые узоры. 

Далее, мы отправимся любоваться прекрасными пейзажами снежников Северо-Чуйского хребта с вершины Акташского ретранслятора. 

Наверх нас поднимут мощные внедорожные машины. 

В ясную погоду оттуда видно главную вершину Алтая – гору Белуху. 

Инструктаж перед походом. 

Проверка снаряжения. 

Сплав по реке Чуя. 

Баня. 

Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное-трехместное, удобства на территории

Протяженность: на авто – 70 км, пешком – 5 км, по воде – 10 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

3 день
Поход на Шавлинские озера. Каракабакские озера

Ранний подъем, завтрак, инструктаж, распределение вещей на конях.

Начало пешей/конной части маршрута. 

Сегодня будет непростой походный день, т.к. мышцы еще не привыкли к нагрузкам. 

От реки Чуя тропа круто набирает высоту и выходит на плато, на высоту около 1700 м, откуда открываются потрясающие виды на ледник Маашей.

Радиальный выход к чарующим Каракабакским озерам. 

Помощь в установке лагеря и приготовлении пищи распределяется между дежурными.

Размещение: палатки на 3-4 места (при необходимости возможны палатки на 2 человека)

Протяженность: пешком или верхом – 14 км.
Питание включено: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня).

4 день
Поход на Шавлинские озера. Перевал Орой

07.00подъем, завтрак, сбор лагеря. 

Сегодня нам предстоит пройти заболоченный перевал Орой (2229 м, некатегорийный) к реке Шабага. 

Сегодня Вас ждут великолепные неземные виды. 

Ночевка в палатках недалеко от слияния рек Шавла и Шабага (1800 м. над уровнем моря).

Размещение: палатки по 3-4 человека (по запросу возможно двухместное размещение)

Протяженность: пешком или верхом – 21 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.

5 день
Поход на Шавлинские озера. Нижнее Шавлинское озеро

08.00 подъем, завтрак, сбор лагеря. 

Переход на нижне-Шавлинское озеро. 

По правому берегу реки Шавла группа поднимается на Шавлинское озеро. 

Тропа идет в пойме реки Шавла, среди деревьев, под ногами часто встречается болотистая почва. 

К озеру крутой подъем по древнему мореному валу (1983 м. над уровнем моря). 

Оборудование базового лагеря. 

Баня, купание в ледяном озере. 

Размещение: палатки по 3-4 человека

Протяженность: пешком или верхом – 6 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.

6 день
Радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро

Завтрак, радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро (2500 м. над уровнем моря). 

Мы окажемся прямо в окружении горных великанов и горных пирамид. 

Размещение: палатки на 3-4 человека

Протяженность: пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.

7 день
Дневка

Дневка.

Можно будет неспешно отдохнуть на берегу озера или совершить восхождение на смотровую гору, откуда открывается чудесный вид.

Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.

8 день
Переход Шавлинское озера – река Шабага

07.00 подъем, завтрак, сбор лагеря, прощание с Шавлинскими озерами.

Возвращение. 

Переход Шавлинское озера – река Шабага.

Размещение: палатки по 3-4 человека

Протяженность: пешком или верхом – 24 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.

9 день
Переход до пос. Чибит

07.00 подъем, завтрак, сбор лагеря. 

Сегодня нам предстоит большой марш-бросок вдоль рек, через перевал Орой, спуск в поселок Чибит, переезд до т/б «Кочевник». 

Отдых. 

Баня. 

Прощальный ужин и костер.

Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное, удобства на территории

Протяженность: пешком или верхом – 7 км.
Питание включено: завтрак – походная кухня, обед – сухой паек, ужин – в кафе.

10 день
Отъезд

08.00 подъем, завтрак, выезд с турбазы. 

Заезд на сувенирный рынок – Семинский перевал, источник Аржан Суу. 

Прибытие в г. Горно-Алтайск – 16.30

Протяженность: на авто – 350 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение на турбазах до и после похода:

  • турбаза «Кочевник», двухместный номер, удобства на территории – 3 ночи (1-й, 2-й, 9-й дни);
  • туристические палатки на 3-4 человека, по запросу возможно 2-местное размещение – 6 ночей (4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й дни).

Походную часть этого тура – 7 дней, можно пройти в двух вариантах:

  • Первый вариант – пешком в сопровождении вьючных коней (кони понесут провизию, палатки, костровое оборудование, спальники).
  • Второй вариант – верхом на коне (конь повезет Вас + Ваши вещи + провиант + снаряжение). 

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта:

  • трекинговый поход в сопровождении вьючных коней – 58 900 рублей;
  • конный поход 69 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гидов-инструкторов
  • Прокат коней + работа конюха
  • Проживание на турбазе – 3 ночи
  • Трансфер от Горно-Алтайска (от Барнаула или Новосибирска по запросу)
  • Баня – 2 раза
  • Питание – 3 раза в день (полевая кухня, обеды – сухой паек), кроме обедов (день 1,2,3,10)
  • Прокат группового снаряжения
  • Рекреационные сборы
  • Экскурсионные билеты
  • Рафтинг по р. Катунь
  • Страхование жизни и здоровья на активную часть маршрута – 6 дней. Сумма покрытия до 1 000 000 руб. «Росгосстрах»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно.
  • Питание во время трансфера
  • Обеды – день № 1, 2, 10.
  • Аренда рюкзака (накидка в комплекте) – 3 000 руб. /тур
  • Аренда спальника – 3 000 руб. /тур
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак. Для мужчин объем рюкзака 70-90 л, для женщин – не менее 70 л (можно взять у нас в аренду).
  2. Накидку для рюкзака (можно взять у нас в аренду).
  3. Спальный мешок. На озерах ночуем в палатках, а в горах погода очень изменчива. Поэтому, обязательно возьмите спальный мешок до -20С категории Comfort (можно взять у нас в аренду, коврик выдается бесплатно).
  4. Трекинговые палки. Они существенно снизят нагрузку на ноги, особенно при спуске (только свои, аренды нет).
  5. Ветрозащитная, водоотталкивающая куртка.
  6. Флисовая куртка.
  7. Легкая ветровка.
  8. Легкая шапочка.
  9. Непродуваемые и непромокаемые теплые брюки на плохую погоду и вечера.
  10. Свитер/толстовку.
  11. Теплые носки (2 пары).
  12. Тонкие носки (2 пары).
  13. Ботинки или кроссовки с толстой подошвой для прогулок по пересеченной местности.
  14. Сланцы (для бани).
  15. Любые удобные штаны/джинсы – 2 пары.
  16. Футболки с длинным рукавом (для защиты от ожогов).
  17. Шорты, легкая майка.
  18. Полотенце, купальник или купальные плавки.
  19. Кепка или панамка от солнца.
  20. Перчатки (хлопок, флис) для конных прогулок.
  21. Личная посуда (КЛМН): кружка, ложка, миска, нож.
  22. Солнцезащитные очки, крем от загара.
  23. Налобный фонарик с запасными батарейками.
  24. Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.
  25. Средства личной гигиены.
Что взять с собой?

Документы для граждан РФ:

  • Действующий внутренний или заграничный паспорт.
  • Свидетельство о рождении на ребенка.

Документы для иностранных граждан:

  • Действующий заграничный паспорт.
  • Свидетельство о рождении на ребенка.
  • Оформленную визу (если требуется).

Деньги:

  • Мы постарались максимально сэкономить Ваши средства, включив в стоимость тура практически все расходы. Несмотря на это, лучше иметь при себе некоторое количество наличных денег для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 250-300 рублей), бани, дополнительных услуг. Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам придется расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.
Каковы особенности маршрута?
  1. В трекинговом походе могут принять участие люди, не обладающими походным опытом. Но, это не значит, что поход простой. Если вы будете готовиться к маршруту – ходить в спортзал, бегать, посещать кардиотренировки, то получите удовольствие от прохождения дистанции. Если же вы не будете готовиться к маршруту, то тропа станет для Вас большим испытанием не только физических сил, но и силы воли, т. к. если вы отправитесь в этот путь, то будете должны пройти его до конца.
  2. В конном походе могут принять участие люди, обладающие навыками уверенной езды на лошади и управлением ей. Если Ваши навыки недостаточны, то вы должны их получить в конном клубе Вашего города до начала похода. Тропа классифицируется, как 3 категория сложности. Вы будете проходить крутые склоны (вверх и вниз), идти по узким горным тропам, обрывистым тропам, лесному массиву, курсировать ручьи и реки.
  3. Рекомендуем Вам использовать специализированную обувь для конной езды, иметь личную защитную каску.
  4. Бронированием данного вида похода вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми опасностями и рисками, связанным с верховой ездой в горной местности по неподготовленным маршрутам.
  5. К походу допускаются только физически и психически здоровые участники. Бронированием данного тура вы подтверждаете отсутствие у себя каких-либо заболеваний или противопоказаний к прохождению подобного рода маршрутов. На тропе нет возможности оказания скорой медицинской помощи, нет аптек, нет дорог или какой-либо инфраструктуры. В чрезвычайных случаях возможна эвакуация вертолетом по страховке.
  6. Горный поход существенно отличается от классического тура. Вся группа в походе – это единая команда. Каждый участник помогает каждому участнику пройти тропу. Все общественные обязанности по лагерю делятся друг с другом, назначаются дежурные. Приготовление пищи, установка-сборка лагеря производится всеми участниками, по дежурствам. Гид-инструктор является руководителем группы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы особенности мест проживания?

Размещение во время экскурсионной части тура происходит на базах – по 2-3 человека в номере. Удобства (душ и туалет) располагаются в отдельном блоке, на территории базы. Размещение во время походной части тура происходит в палатках – по 3-4 человека в палатке. По отдельному согласованию возможно двухместное проживание, но не приветствуется. Этому есть несколько причин: 1 – недостаточное количество больших полян, если вся группа будет проживать по 2 человека, то палатки просто не поместятся в периметр удобной зоны для их установки; 2 – тяжелый вес, чем больше палаток, тем больше веса нести на себе коням, а если конь по какой-то причине не сможет нести вес (очень редко такие случаи бывают), то участники понесут все на себе; 3. Спать по трое или четверо гораздо теплее, чем вдвоем.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Какое будет питание?
  1. В походе нет разнообразного питания. Вся пища готовится на огне и газовых горелках. Завтрак - это каша, бутерброды (колбаса, сыр, хлеб, огурец), сухофрукты/шоколад, печенье, чай/кофе. Сухой паек на обед – бутерброд (хлеб, сыр, колбаса, огурец), кабачковая икра, сушеное мясо, шоколад, сухофрукты, печенье, чай/кофе. Ужин – горячее второе блюдо + суп или салат, печенье, конфеты, чай/кофе.
  2. Обратите внимание, что все продукты закупаются перед походом. Нет возможности пополнения запасов на тропе. Продукты, которые относятся к скоропортящимся, могут испортиться в процессе похода.
Какая будет погода?

Погода в горах очень непредсказуемая. Днем температура может колебаться от +5 до 30 градусов. Причем, в любой период лета. Ночные температуры могут опускаться до -5 градусов. Очень внимательно подходите к выбору спальника и одежды для похода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 июля 2021
Тур великолепен для любителей активного отдыха, кто привык передвигаться по пересеченной местности с рюкзаком. Места по пути к Шавлинским озерам просто бомбические, Чуйский тракт по которому необходимо ехать до деревни Чибит (где начинается активная часть маршрута) - фантастические. Гид, который всегда и везде тебя сопровождает в туре - приветливый и компетентный. Посмотрев фотографии с тура - начали завидовать все коллеги с работы. Бонусом нам повезло с погодой - мы не попали в дождь на этапе активной части тура.
Е
22 июня 2022
Что касается встречающей стороны, это отдельное спасибо за организацию тура! Наш гид Юлия - один из лучших гидов, которых я встречала! Благодаря ей мы всей группой влюбились в Алтай с первого взгляда! И было чувство, что приехал не просто в туристическую поездку, а к близким людям в гости! Было очень познавательно, интересно и очень душевно! Спасибо огромное!
Д
17 мая 2022
Организация на высшем уровне!!!

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