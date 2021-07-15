С 09.30 до 11.00: встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска, у входа в аэропорт.
Возможна встреча в г. Барнауле и г. Новосибирска (заранее согласуйте отдельно с менеджером, расстояние от Новосибирска до места начала тура около 900 км, дорога достаточно длительная и трансфер состоится, если часть группы прилетает в Новосибирск. Удобнее всего группе собраться в Горно-Алтайске).
Сегодня мы отправляемся по Чуйскому тракту через перевалы Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м).
В пути вы осмотрите все главные природные и исторические достопримечательности.
Посещение одного из самых мистических мест Алтая – Каракольской долины, медитация на слиянии двух горных рек Чуи и Катуни, осмотр древних археологических памятников.
Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное-трехместное, удобства на территории
Протяженность: на авто – 360 км, пешком – 4 км.
Питание включено: ужин.
После завтрака и утренних фотосъемок мы отправляемся к одному маленькому, но очень красивому гейзерному озеру.
На его дне находится голубая глина, которая придает ему очень яркий голубой цвет, а бьющие ключи, рисуют на дне причудливые узоры.
Далее, мы отправимся любоваться прекрасными пейзажами снежников Северо-Чуйского хребта с вершины Акташского ретранслятора.
Наверх нас поднимут мощные внедорожные машины.
В ясную погоду оттуда видно главную вершину Алтая – гору Белуху.
Инструктаж перед походом.
Проверка снаряжения.
Сплав по реке Чуя.
Баня.
Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное-трехместное, удобства на территории
Протяженность: на авто – 70 км, пешком – 5 км, по воде – 10 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Ранний подъем, завтрак, инструктаж, распределение вещей на конях.
Начало пешей/конной части маршрута.
Сегодня будет непростой походный день, т.к. мышцы еще не привыкли к нагрузкам.
От реки Чуя тропа круто набирает высоту и выходит на плато, на высоту около 1700 м, откуда открываются потрясающие виды на ледник Маашей.
Радиальный выход к чарующим Каракабакским озерам.
Помощь в установке лагеря и приготовлении пищи распределяется между дежурными.
Размещение: палатки на 3-4 места (при необходимости возможны палатки на 2 человека)
Протяженность: пешком или верхом – 14 км.
Питание включено: завтрак (походная кухня), обед (сухой паек), ужин (походная кухня).
07.00: подъем, завтрак, сбор лагеря.
Сегодня нам предстоит пройти заболоченный перевал Орой (2229 м, некатегорийный) к реке Шабага.
Сегодня Вас ждут великолепные неземные виды.
Ночевка в палатках недалеко от слияния рек Шавла и Шабага (1800 м. над уровнем моря).
Размещение: палатки по 3-4 человека (по запросу возможно двухместное размещение)
Протяженность: пешком или верхом – 21 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.
08.00 подъем, завтрак, сбор лагеря.
Переход на нижне-Шавлинское озеро.
По правому берегу реки Шавла группа поднимается на Шавлинское озеро.
Тропа идет в пойме реки Шавла, среди деревьев, под ногами часто встречается болотистая почва.
К озеру – крутой подъем по древнему мореному валу (1983 м. над уровнем моря).
Оборудование базового лагеря.
Баня, купание в ледяном озере.
Размещение: палатки по 3-4 человека
Протяженность: пешком или верхом – 6 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.
Завтрак, радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро (2500 м. над уровнем моря).
Мы окажемся прямо в окружении горных великанов и горных пирамид.
Размещение: палатки на 3-4 человека
Протяженность: пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.
Дневка.
Можно будет неспешно отдохнуть на берегу озера или совершить восхождение на смотровую гору, откуда открывается чудесный вид.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.
07.00 подъем, завтрак, сбор лагеря, прощание с Шавлинскими озерами.
Возвращение.
Переход Шавлинское озера – река Шабага.
Размещение: палатки по 3-4 человека
Протяженность: пешком или верхом – 24 км.
Питание включено: завтрак и ужин – походная кухня, обед – сухой паек.
07.00 подъем, завтрак, сбор лагеря.
Сегодня нам предстоит большой марш-бросок вдоль рек, через перевал Орой, спуск в поселок Чибит, переезд до т/б «Кочевник».
Отдых.
Баня.
Прощальный ужин и костер.
Размещение: турбаза «Кочевник», двухместное, удобства на территории
Протяженность: пешком или верхом – 7 км.
Питание включено: завтрак – походная кухня, обед – сухой паек, ужин – в кафе.
08.00 подъем, завтрак, выезд с турбазы.
Заезд на сувенирный рынок – Семинский перевал, источник Аржан Суу.
Прибытие в г. Горно-Алтайск – 16.30
Протяженность: на авто – 350 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение на турбазах до и после похода:
Походную часть этого тура – 7 дней, можно пройти в двух вариантах:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта:
Документы для граждан РФ:
Документы для иностранных граждан:
Деньги:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Размещение во время экскурсионной части тура происходит на базах – по 2-3 человека в номере. Удобства (душ и туалет) располагаются в отдельном блоке, на территории базы. Размещение во время походной части тура происходит в палатках – по 3-4 человека в палатке. По отдельному согласованию возможно двухместное проживание, но не приветствуется. Этому есть несколько причин: 1 – недостаточное количество больших полян, если вся группа будет проживать по 2 человека, то палатки просто не поместятся в периметр удобной зоны для их установки; 2 – тяжелый вес, чем больше палаток, тем больше веса нести на себе коням, а если конь по какой-то причине не сможет нести вес (очень редко такие случаи бывают), то участники понесут все на себе; 3. Спать по трое или четверо гораздо теплее, чем вдвоем.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Погода в горах очень непредсказуемая. Днем температура может колебаться от +5 до 30 градусов. Причем, в любой период лета. Ночные температуры могут опускаться до -5 градусов. Очень внимательно подходите к выбору спальника и одежды для похода.