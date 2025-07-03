Погрузитесь в удивительный мир Алтая с экскурсией «Таинственный Алтай: озеро Ару-Кем и Каракольская долина».
Это путешествие включает знакомство с Каракольской долиной и озером Ару-Кем — одним из самых прекрасных озер региона.
Это путешествие включает знакомство с Каракольской долиной и озером Ару-Кем — одним из самых прекрасных озер региона.
Описание экскурсии
Приглашаем вас на экскурсию в Каракольскую долину, расположенную в Онгудайском районе Республики Алтай, между Чуйским трактом и Теректинским хребтом. Это уникальное место известно своими древними наскальными рисунками Бичикту-Боом и курганами, которые свидетельствуют о богатой истории региона. В окрестностях долины вы сможете увидеть около пяти тысяч культурно-исторических и археологических памятников, представляющих разные эпохи и цивилизации. В ходе экскурсии вы посетите Каракольский парк «Уч-Энмек», созданный в 2001 году и названный в честь священной для местных жителей горы Уч-Энмек. Погрузитесь в атмосферу древних цивилизаций и откройте для себя уникальное культурное наследие Алтая. Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание истории и культуры этого удивительного региона.
Озеро Ару-Кем
На северных склонах Теректинского хребта, на высоте 1400 метров над уровнем моря, раскинулось озеро Ару-Кем. Озеро Ару-Кем имеет форму правильного треугольника с закруглёнными краями и окружено живописной лиственничной тайгой. Вода здесь прозрачная и тёплая, что делает его особенно привлекательным для туристов. Это место считается священным, так как находится рядом с почитаемой горой Уч-Энмек. Погрузитесь в атмосферу мифов и легенд Алтая, наслаждаясь великолепными пейзажами и чистым горным воздухом. Экскурсия к озеру Ару-Кем подарит вам незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания о волшебной природе и культурном наследии этого удивительного региона. Важная информация:
- Маршрут экскурсии: отель - с. Шебалино - Семинский перевал - Каракольская долина - с. Кулада - кордон Арукем - озеро Арукем - отель.
- Способ передвижения: авто – 400 км, пешком 4 км.
- Продолжительность: 12-14 часов.
по четвергам в 8:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт до Семинского перевала
- Каракольская долина
- С. Кулада
- Кордон Ару-Кем
- Озеро Ару-Кем
- Теректинский хребет
- Гора Уч-Энмек
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Алтай, туркомплекс «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 8:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Маршрут экскурсии: отель - с. Шебалино - Семинский перевал - Каракольская долина - с. Кулада - кордон Арукем - озеро Арукем - отель
- Способ передвижения: авто - 400 км, пешком 4 км
- Продолжительность: 12-14 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Горно-Алтайска
Похожие экскурсии из Горно-Алтайска
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная Каракольская долина
Откройте для себя Каракольскую долину - место силы и древних культур. Путешествие через историю и мистику Алтая ждет вас
Начало: На площади Ленина
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
20 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
9 июл в 08:00
19 июл в 08:00
72 000 ₽ за всё до 6 чел.