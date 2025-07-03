Приглашаем вас на экскурсию в Каракольскую долину, расположенную в Онгудайском районе Республики Алтай, между Чуйским трактом и Теректинским хребтом. Это уникальное место известно своими древними наскальными рисунками Бичикту-Боом и курганами, которые свидетельствуют о богатой истории региона. В окрестностях долины вы сможете увидеть около пяти тысяч культурно-исторических и археологических памятников, представляющих разные эпохи и цивилизации. В ходе экскурсии вы посетите Каракольский парк «Уч-Энмек», созданный в 2001 году и названный в честь священной для местных жителей горы Уч-Энмек. Погрузитесь в атмосферу древних цивилизаций и откройте для себя уникальное культурное наследие Алтая. Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание истории и культуры этого удивительного региона.

Озеро Ару-Кем

На северных склонах Теректинского хребта, на высоте 1400 метров над уровнем моря, раскинулось озеро Ару-Кем. Озеро Ару-Кем имеет форму правильного треугольника с закруглёнными краями и окружено живописной лиственничной тайгой. Вода здесь прозрачная и тёплая, что делает его особенно привлекательным для туристов. Это место считается священным, так как находится рядом с почитаемой горой Уч-Энмек. Погрузитесь в атмосферу мифов и легенд Алтая, наслаждаясь великолепными пейзажами и чистым горным воздухом. Экскурсия к озеру Ару-Кем подарит вам незабываемые впечатления и оставит яркие воспоминания о волшебной природе и культурном наследии этого удивительного региона. Важная информация: