Ирина проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»

Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине

Ирина
Ирина – Гид из Горно-Алтайска
Кристально чистые бирюзовые озера, не замерзающие даже зимой — одно из природных чудес Горного Алтая, которое непременно стоит увидеть.

Чтобы добраться до водоемов, мы проедем по Чуйскому тракту и совершим легкий трекинг по скованной льдом Катуни.

Приготовьтесь поразиться космическим оттенкам воды, от небесного до малахитового, и услышать легенды этих сакральных мест.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»

Что вас ожидает

Дорога к заповедным озерам
Из Горно-Алтайска мы проедем 60 км по живописному Чуйскому тракту, по пути разговаривая о природе, истории 📖 и легендах Алтая. Затем, если Катунь уже скована льдом, мы прогуляемся к Голубым озерам пешком, если же река не замерзла — пересядем на УАЗ и доедем до места на машине. В этом случае путь пройдет по эпигенетической Аскатской долине — я расскажу, почему это место считается хранилищем силы и притягивает поклонников эзотерики. Оказавшись у трех незамерзающих озер, вы рассмотрите их с разных ракурсов, полюбуетесь водой, меняющей цвет от голубого до малахитового. Сделаете удивительные фотографии 📸 и узнаете об особенностях водоемов.

Алтайская баня и местные поверья
Местные жители верят, что вода озер обладает целебными свойствами: после купания здесь уходят хвори, появляется заряд бодрости и укрепляется иммунитет. Вы узнаете, какие обряды на Голубых озерах совершали алтайские миссионеры, еще в 19 веке признавшие сакральность этих мест, и какие из этих традиций сохранились сегодня. И конечно, сами сможете окунуться в чистейшую в воду, а зимой — даже попариться в бане на берегу водоема.

Организационные детали

  • Зимой к озерам мы добираемся пешком через реку Катунь (если река замёрзла) — около 600 метров. В другое время добраться удобнее от села Скат на машине УАЗ (протяженность пути — 8 км, время — около 30 мин), стоимость аренды — 3000 руб.
  • Также отдельно по желанию оплачивается баня на берегу озера (доступна только зимой)
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод. Считаю Алтай местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
Напишите мне

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
От 5 000
6 часов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах

Еще несколько необычных экскурсий в Горно-Алтайске

Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
5 000
6 часов
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
1 отзыв
Пройти по сопкам скального массива, поразиться панорамам и получить видео с квадрокоптера на память
Чуйский тракт
4 000
10 часов
Чуйский тракт