Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Дорога к заповедным озерам

Из Горно-Алтайска мы проедем 60 км по живописному Чуйскому тракту, по пути разговаривая о природе, истории 📖 и легендах Алтая. Затем, если Катунь уже скована льдом, мы прогуляемся к Голубым озерам пешком, если же река не замерзла — пересядем на УАЗ и доедем до места на машине. В этом случае путь пройдет по эпигенетической Аскатской долине — я расскажу, почему это место считается хранилищем силы и притягивает поклонников эзотерики. Оказавшись у трех незамерзающих озер, вы рассмотрите их с разных ракурсов, полюбуетесь водой, меняющей цвет от голубого до малахитового. Сделаете удивительные фотографии 📸 и узнаете об особенностях водоемов.

Алтайская баня и местные поверья

Местные жители верят, что вода озер обладает целебными свойствами: после купания здесь уходят хвори, появляется заряд бодрости и укрепляется иммунитет. Вы узнаете, какие обряды на Голубых озерах совершали алтайские миссионеры, еще в 19 веке признавшие сакральность этих мест, и какие из этих традиций сохранились сегодня. И конечно, сами сможете окунуться в чистейшую в воду, а зимой — даже попариться в бане на берегу водоема.

Организационные детали