Белокуриха — один из популярных курортов на Алтае. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, подправить свое здоровье и просто насладиться природой.
У нас будет всего лишь 1 день, чтобы познакомиться с историей курорта и посетить все главные достопримечательности. Вы поднимитесь на гору Церковка, посетите Храм святого Пантелеймона.
У нас будет всего лишь 1 день, чтобы познакомиться с историей курорта и посетить все главные достопримечательности. Вы поднимитесь на гору Церковка, посетите Храм святого Пантелеймона.
Описание экскурсииОб экскурсии Город-курорт Белокуриха — один из крупнейших курортов федерального значения, который расположен в предгорьях Алтая на высоте 240-250 метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. Положительная энергетика живописной природы, целебные минеральные источники, горный воздух — всё это ставит Белокуриху в число лучших курортов Евразии. Вы узнаете историю и перспективы развития всероссийской здравницы, посетите ключевые достопримечательности города, включая храм святого Пантелеймона с глазным источником, арт-объекты серпантина Белокурихи-2, по желанию подниметесь на популярную гору курорта Церковку на кресельном подъемнике, откуда вам откроется живописный вид на город-курорт и его окрестности. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город-курорт Белокуриха
- Городской музей С.И. Гуляева
- Андреевская слобода
- Белокуриха-2 с арт-объектами
- Храм св. Пантелеймона с глазным источником
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка от клеща
- Подъем на гору Церковка (800 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Белокуриха реально впечатляет. Чистый воздух, хвойные леса, горы вокруг, прям отдых для души. Церковка поразила видами, храм уютный и спокойный. В музее много интересного узнали про историю курорта. Все успели и получили кучу впечатлений, очень понравилось!
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О
Даже не ожидала, что мне настолько понравится эта экскурсия! Живописнейшее место! В начале я немного расстроилась, что не работал подъемник на Церковку, но вместо этого мы прошлись по Терренкуру, это было так здорово! Мне даже довелось покормить бурундучка) Отдельное спасибо Найне за содержательный рассказ про историю города!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Заезжали в музей Гуляева, где узнали подробную историю курорта Белокуриха, поднимались на гору Церковка на фуникулёре, где наш гид Ольга интересно рассказала про местные травы и легенды Алтая. Вкусно пообедали, посетили Андреевскую слободу и Музей шоколада. Времени везде хватало. Рекомендую.
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Т
Отличное место для отдыха. Отдельное спасибо нашему гиду Серге. Посетили храм святого Пантелеймона, горная Белокуриха2. С ее фото стопами- просто класс, подъем на гору Церковка, пока поднимаешься есть о чем подумать. Просто здорово. Спасибо
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Ю
Увидели город курорт Белокуриха. Канатную дорогу и вид на город с горы. Музей курорта Белокуриха. Живых бурундучков на горе и как они кушают с рук.
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Т
Замечательная очень интересная и познавательная экскурсия. Интересный рассказ в стихах от местного краеведа об истории города. Хорошая прогулка на горе Церковка, удалось покормить бурундучков. Спасибо гиду Найне и водителю Владимиру
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