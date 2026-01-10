Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Белокуриха — один из популярных курортов на Алтае. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты, подправить свое здоровье и просто насладиться природой.



У нас будет всего лишь 1 день, чтобы познакомиться с историей курорта и посетить все главные достопримечательности. Вы поднимитесь на гору Церковка, посетите Храм святого Пантелеймона. 4.8 23 отзыва

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Задать вопрос Групповая экскурсия 5500 ₽ за человека 4.8 23 отзыва 11 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Город-курорт Белокуриха — один из крупнейших курортов федерального значения, который расположен в предгорьях Алтая на высоте 240-250 метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. Положительная энергетика живописной природы, целебные минеральные источники, горный воздух — всё это ставит Белокуриху в число лучших курортов Евразии. Вы узнаете историю и перспективы развития всероссийской здравницы, посетите ключевые достопримечательности города, включая храм святого Пантелеймона с глазным источником, арт-объекты серпантина Белокурихи-2, по желанию подниметесь на популярную гору курорта Церковку на кресельном подъемнике, откуда вам откроется живописный вид на город-курорт и его окрестности. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город-курорт Белокуриха

Городской музей С.И. Гуляева

Андреевская слобода

Белокуриха-2 с арт-объектами

Храм св. Пантелеймона с глазным источником Что включено Транспорт

Услуги гида-экскурсовода

Входные билеты. Что не входит в цену Питание

Страховка от клеща

Подъем на гору Церковка (800 руб. /чел.) Место начала и завершения? Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск Когда и сколько длится? Когда: См. календарь Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.