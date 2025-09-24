Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
«Впереди у нас интересный тандем объектов: памятник индустриальной стройки советской эпохи и храм Ионна Богослова, построенный на островке посреди Катуни в 2000-е гг»
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Красоты Чемала и Зачемалья - из Горно-Алтайска
Путешествие по Горному Алтаю: памятник Шишкову, остров Патмос, скалы Зубы дракона и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
«Село Чемал, остров Патмос, храм Иоанна Богослова»
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Зубы Дракона, Патмос и Козья тропа
Увлекательное путешествие по Горному Алтаю, где каждый найдёт что-то особенное. Посетите Зубы Дракона, остров Патмос и Козью тропу в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«На нём расположен православный храм Иоанна Богослова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6750 ₽
7500 ₽ за человека
- ААнна24 сентября 2025Мне все понравилось!
Галина приятная, общительная, интересно рассказывает обо всем.
Самые хорошие впечатления от экскурсии!
- ММаркова23 сентября 2025Спасибо большое экскурсоводу Галине, она интересовалась нашими предпочтениями, максимально их удовлетворила, очень много рассказывала, мы получили огромное удовольствие от путешествия
- ВВера3 сентября 2025Экскурсия в Чемал и зачемалье была просто супер! 👍 несмотря на погоду, -неповторимые виды, удобные подъезды, не устали хотя экскурсия
- ААнастасия1 августа 2025Ездили вдвоем 31 июля. Очень довольны, что выбрали Галину и этот маршрут. Понравилось всё. Галина-прекрасный рассказчик, который горит своим делом
- ГГеннадий27 июля 2025Экскурсия прошла замечательно. Получили очень много положительных впечатлений и эмоций.
Галина все рассказывала очень интересно, с отличным знанием истории края, отвечала
- ЕЕлена25 июля 2025Спасибо за классную экскурсию и фантастические виды. Галина знает много разных легенд и особенностей Горного Алтая.
- ООльга14 июля 2025Очень содержательная экскурсия! Много локаций за один день! Достаточно времени, чтобы сделать фото. Галина рассказала интересные легенды. Гид и обед организовала (манты у Ольги очень вкусные). Обед с видом на горы и красавицу Катунь.
- RRoman7 июля 2025Галина показала и рассказала о достопримечательностях. Несмотря на то, что экскурсия планировалась на 8 часов, фактически она шла около 10 часов. Нас, экскурсантов никто не подгонял. В любом месте локации мы находились достаточно времени. Спасибо за интересную экскурсию.
- ДДарима3 июля 2025Экскурсию оцениваю с точки зрения гида с 20-летним стажем. Организация хорошая, программа насыщенная.
Галине немного не хватает опыта. Обилие легенд - но мало фактажа. Для фургончика голоса без усилителя не хватает.
- ААлександр2 июля 2025Хороший тур, горы и воды в полном объеме. Ну и отлетевшая пасека под занавес, для возвращения в безумный мир.
- ССерёжа27 июня 2025Галина очень любит свой родной край и передаёт эту любовь туристам 💓 Спасибо за замечательный тур!
- ДДмитрий14 июня 2025Экскурсия понравилась. Проходила в непринужденной атмосфере, с юмором. Получилось индивидуальной для нас двоих. Харизматичный гид Галина. Сопровождал спокойный, вежливый водитель.
- ЮЮлия26 мая 2025Великолепная экскурсия в удобном формате небольшой группой! Столько красот и панорамных видов в одной экскурсии 😍. Спасибо огромное Галине за яркие впечатления и эмоции!
- ЗЗинаида1 мая 2025Все супер, красиво и интересно, рекомендую Андрея как гида!
- ЕЕкатерина29 апреля 2025Отличная экскурсия по ключевым местам Чемала на комфортном минивене. Галина интересно рассказывает о достопримечательностях, в том числе упоминая легенды. Нам
- ВВиктория21 января 2025Все прошло хорошо, Галина показала достопримечательности Чемала)
