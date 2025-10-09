Все маршруты экскурсии равноценно интересны — просто выберите подходящую дату и отправляйтесь исследовать Алтай, вселенную гор и легенд.
Описание экскурсииАлтай — это не просто край высоких гор и чистых рек. Это целая вселенная со множеством граней: от древних трактов до умиротворяющей гармонии долин и благородного спокойствия курортов. Мы предлагаем вам на выбор три совершенно разных, но одинаково ярких маршрута — просто выбирайте подходящий день и отправляйтесь вместе с нами исследовать этот удивительный регион. Маршрут 1: Чуйский тракт до Гейзерного озера Вы проедете по легендарному Чуйскому тракту, покорите его знаменитые перевалы — Чике-Таман, Семинский и Северо-Чуйский, а также увидите место слияния Катуни и Чуи. Самой впечатляющей достопримечательностью путешествия будет Гейзерное озеро неподалёку от села Акташ. Термальные источники с прозрачной бирюзовой водой и голубым илом ещё никого не оставили равнодушными! На остановках мы будем рассматривать наскальную живопись, следы старого тракта и гражданской войны, и всё это в окружении горных вершин. Маршрут 2: Удивительный Чемал и Ороктойский мост Чистый воздух, хвойные деревья, величественные скалы — все это Чемал. Вы услышите интересные рассказы о легендарном Чуйском тракте и насладитесь живописными видами. Мы доедем до села Чемал, где посетим остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, а после прогуляемся по ущелью Чечкыш (Долине горных духов), где камлали шаманы. Конечной точкой нашего путешествия станет живописный Ороктойский мост, расположенный в самом узком и глубоком месте на реке Катунь. Маршрут 3: Всероссийская здравница — Белокуриха Белокуриха — это гармония целебного воздуха, горных пейзажей и термальных источников. Вы погрузитесь в историю курорта в городском музее, подниметесь на гору Церковку, чтобы насладиться панорамными видами на окрестности, и проникнетесь атмосферой места, созданного для отдыха, здоровья и единения с природой в её самом благородном и спокойном проявлении. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Катунь и Чуя
- Катунские террасы
- Северо-Чуйский хребет
- Гейзерное озеро
- Маршрут 2:
- Остров Патмос
- Ущелье Чечкыш
- Ороктойский мост
- Еландинские пороги
- Голубые озера (за дополнительную плату)
- Маршрут 3:
- Город-курорт Белокуриха
- Городской музей С.И. Гуляева
- Андреевская слобода
- Белокуриха-2 с арт-объектами
- Храм св. Пантелеймона с глазным источником
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка от клеща
- Подъем на гору Церковка (800 руб. /чел.)
- Посещение Голубых озер - стариц Катуни: переправа на лодке либо трансфер УАЗом - от 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Длиться около 13 часов, но время, пролетает не заметно. Комфортный автобус, эрудированный гид, частые остановки. Гейзерное озеро просто чудо природы!!!
С
Светлана
2 окт 2025
Экскурсия понравилась, грамотный экскурсовод, повезло с погодой. Чудесные виды Горного Алтая не оставили равнодушными. Поездкой довольны, было много остановок, полноценный обед по демократичным ценам, аккуратный водитель
Д
Дмитрий
10 сен 2025
Отличные пейзажи, великолепная природа! Алтай великолепен! Хорошая организация поездки от Алтай-инфо, профессиональный экскурсовод Найна. Было очень интересно!
Л
Людмила
25 авг 2025
была на этой экскурсии 19.08. длительная автобусная. но ни сколько усталости не было. с нами был замечательный гид от бога-Найна Петровна. столько интересного увлекательного она нам поведала. на все вопросы
Ю
Юлия
25 авг 2025
Увидели город курорт Белокуриха. Канатную дорогу и вид на город с горы. Музей курорта Белокуриха. Живых бурундучков на горе и как они кушают с рук.
Т
Татьяна
20 авг 2025
Сказочно удивительная экскурсия, я как будто побывала в сказке. Наш экскурсовод Найна выше всяческих похвал просто браво. Отличные виды на перевалах, а гейзерное озеро- сказочное место. Красота невероятная. Спасибо большое за отличный отдых
К
Кумскова
18 авг 2025
Все просто замечательно. Впечатлений масса. Посмотрели столько всего за это время. Великолепная экскурсия. Рекомендую всем.
Т
Татьяна
18 авг 2025
Отличное место для отдыха. Отдельное спасибо нашему гиду Серге. Посетили храм святого Пантелеймона, горная Белокуриха2. С ее фото стопами- просто класс, подъем на гору Церковка, пока поднимаешься есть о чем подумать. Просто здорово. Спасибо
С
Светлана
6 авг 2025
Экскурсия понравилась. Очень живописные места, великолепные разнообразные алтайские горы, необычное, красивое гейзерное озеро. Увидели древние наскальные петроглифы. Комфортная поездка, удобный автобус, прекрасные панорамы. Около гейзерного озера хорошая столовая, вкусная недорогая еда. Спасибо гиду Сергею Викторовичу за интересную, познавательную экскурсию. Наделали кучу классных снимков. Повезло с погодой - увидели и снег и солнце. Рекомендую.
М
Мария
30 июл 2025
Хочу выразить большую благодарность водителю и гиду. ✨Они сделали этот день потрясающим: водитель прекрасно водил, Ольга интересно рассказывала историю Алтая, сочетая с показом карточек природы, советскими фильмами, народной музыкой😊🔥 Атмосфера царила среди нас дружелюбная и уютная💫 Ну и, конечно, природа Горного Алтая, восхитительная: перевал Чикитаман, гора Белуха, слияние рек Чуи и Катунь будут у меня в сердечке всегда! 🤍 Спасибо👍☀️☺️
Т
Татьяна
5 июл 2025
Замечательная очень интересная и познавательная экскурсия. Интересный рассказ в стихах от местного краеведа об истории города. Хорошая прогулка на горе Церковка, удалось покормить бурундучков. Спасибо гиду Найне и водителю Владимиру
Я
Яна
3 июл 2025
Очень красивая, интересная и навсегда оставшееся в памяти экскурсия! ❤️ Спасибо гиду Найне за то, что так с любовью рассказала о своей прекрасной родине, о Горном Алтае!
Н
Никита
29 июн 2025
Очень красивый горный пейзаж по пути следования на озеро. Смена растительности по мере приближения к гейзерному озеру. Необычный вид самого гейзерного озера, красивая голубая оптическая иллюзия на дне озера
Ю
Юлия
26 июн 2025
Немного не повезло с погодойв части экскурсии, был туман и дождь, но рассказ экскурсовода компенсировал. Были очень интересно. Передана любовь к своему краю через повествование истории и легенды края. Впечатлило Гейзерское озеро. Отдельная благодарность водителю!
А
Алена
13 июн 2025
Потрясающая экскурсия! Но нам повезло в разы сильнее, что с нами был водитель-гид Олег. Обычно я не очень люблю слушать экскурсоводов, но здесь что-то с чем-то, было невероятно интересно и
