Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы



Вы можете проехать по легендарному Чуйскому тракту к бирюзовому Гейзерному озеру, покоряя знаменитые читать дальше перевалы, или погрузиться в атмосферу Чемала, посетив остров Патмос и загадочное ущелье Чечкыш, а затем увидеть мощь Катуни с Ороктойского моста.



Также можно отправиться в Белокуриху — здесь вас ждут целебный воздух, термальные источники и панорамные виды с горы Церковки. Все маршруты экскурсии равноценно интересны — просто выберите подходящую дату и отправляйтесь исследовать Алтай, вселенную гор и легенд.Вы можете проехать по легендарному Чуйскому тракту к бирюзовому Гейзерному озеру, покоряя знаменитые 5 54 отзыва

ООО « Горный Алтай Плюс» Ваш гид в Горно-Алтайске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 54 отзыва Длитель­ность 11 часов Когда См. календарь 4200 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Алтай — это не просто край высоких гор и чистых рек. Это целая вселенная со множеством граней: от древних трактов до умиротворяющей гармонии долин и благородного спокойствия курортов. Мы предлагаем вам на выбор три совершенно разных, но одинаково ярких маршрута — просто выбирайте подходящий день и отправляйтесь вместе с нами исследовать этот удивительный регион. Маршрут 1: Чуйский тракт до Гейзерного озера Вы проедете по легендарному Чуйскому тракту, покорите его знаменитые перевалы — Чике-Таман, Семинский и Северо-Чуйский, а также увидите место слияния Катуни и Чуи. Самой впечатляющей достопримечательностью путешествия будет Гейзерное озеро неподалёку от села Акташ. Термальные источники с прозрачной бирюзовой водой и голубым илом ещё никого не оставили равнодушными! На остановках мы будем рассматривать наскальную живопись, следы старого тракта и гражданской войны, и всё это в окружении горных вершин. Маршрут 2: Удивительный Чемал и Ороктойский мост Чистый воздух, хвойные деревья, величественные скалы — все это Чемал. Вы услышите интересные рассказы о легендарном Чуйском тракте и насладитесь живописными видами. Мы доедем до села Чемал, где посетим остров Патмос с храмом Иоанна Богослова, а после прогуляемся по ущелью Чечкыш (Долине горных духов), где камлали шаманы. Конечной точкой нашего путешествия станет живописный Ороктойский мост, расположенный в самом узком и глубоком месте на реке Катунь. Маршрут 3: Всероссийская здравница — Белокуриха Белокуриха — это гармония целебного воздуха, горных пейзажей и термальных источников. Вы погрузитесь в историю курорта в городском музее, подниметесь на гору Церковку, чтобы насладиться панорамными видами на окрестности, и проникнетесь атмосферой места, созданного для отдыха, здоровья и единения с природой в её самом благородном и спокойном проявлении. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования.

См. календарь Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маршрут 1:

Чуйский тракт

Семинский перевал

Перевал Чике-Таман

Слияние рек Катунь и Чуя

Катунские террасы

Северо-Чуйский хребет

Гейзерное озеро

Маршрут 2:

Остров Патмос

Ущелье Чечкыш

Ороктойский мост

Еландинские пороги

Голубые озера (за дополнительную плату)

Маршрут 3:

Город-курорт Белокуриха

Городской музей С.И. Гуляева

Андреевская слобода

Белокуриха-2 с арт-объектами

Храм св. Пантелеймона с глазным источником Что включено Транспорт

Услуги гида-экскурсовода

Входные билеты Что не входит в цену Питание

Страховка от клеща

Подъем на гору Церковка (800 руб. /чел.)

Посещение Голубых озер - стариц Катуни: переправа на лодке либо трансфер УАЗом - от 800 руб. /чел. Место начала и завершения? Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск Когда и сколько длится? Когда: См. календарь Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить заранее. Подробности в письме после бронирования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.