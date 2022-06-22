Зимнее Телецкое озеро

Телецкая зима вполне располагает к приятному отдыху - в озерной долине, обрамленной горами, царит особый микроклимат

5
3 отзыва
Телецкая зима вполне располагает к приятному отдыху – в озерной долине, обрамленной горами, царит особый микроклимат, который «делает» зимнюю телецкую погоду самой комфортной на территории всей Сибири – здесь стабильно теплее как минимум на 10 градусов.

Тур очень подходит для семейного отдыха, по желанию можно покататься на хаски, лошадях, снегоходах, а также прокатиться на горнолыжке.
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Зимнее Телецкое озеро
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
04
мар
18
мар

Что вас ожидает 🤩

В гости к северным алтайцам
В гости к северным алтайцам
Для нас проведут обряд огня, поиграем в национальные игры и отведаем вкусную национальную кухню
Бодрящая прогулка по тропе здоровья
Бодрящая прогулка по тропе здоровья
Полюбуемся сияющими ледопадами Третьей речки
Отдых на горнолыжном склоне
Отдых на горнолыжном склоне
По желанию катание на горных лыжах и сноубордах, лошадях, снегоходах, а также возможно прокатиться на канатной дороге на вершину г.Кокуя

Программа тура по дням

1 день
Сбор группы и переезд на Телецкое озеро

Собираем группу и в 11.00 уже выезжаем из г. Горно-Алтайска.

В этот день проедем до отеля примерно 160 км.

По пути сделаем остановки  в красивых местах для фотосессии!

В этот день еще и познакомим с северными алтайцами – очень интересная этноэкскурсия  в пейзажном таёжном месте, на берегу р. Бия.

Для вас проведут обряд огня, поиграете в национальные игры и отведаете вкусную национальную кухню.

Приедем в отель примерно к 18:00.

Размещение, отдых. и в 20.00 ждем вас на берегу реки Бия, на костре сварим для вас вкусный глинтвейн.

Сбор группы и переезд на Телецкое озероСбор группы и переезд на Телецкое озероСбор группы и переезд на Телецкое озероСбор группы и переезд на Телецкое озеро
2 день
Экскурсия на третью речку и свободное время для отдыха

После завтрака, в 9:30 отправляемся на экскурсию к водопадам Третья речка.

Зимой водопады Третьей речки превращаются в сияющие бирюзой ледопады, любоваться которыми можно бесконечно.

Прогулка займет примерно около 2-х часов.

После этого мы отвезем вас на горнолыжный склон, где прекрасная инфраструктура для отдыха.

Есть много вариантов (оплачивается отдельно) – катание на горных лыжах и сноубордах (есть пункт проката), прокатиться на канатной дороге на вершину г.Кокуя.

На комплексе работает километровый бугельный подъемник, беби-лифт, прокат горнолыжного снаряжения, коньков и сноутюбингов, кафе, каток с вечерним освещением.

Если кто желает прокатиться на снегоходах или лошадях, то и такие прогулки поможем организовать (оплачивается отдельно).

Поужинать можно в ресторане отеля и заказать баньку, там она жаркая и на берегу р.Бия (оплачивается отдельно).

Экскурсия на третью речку и свободное время для отдыхаЭкскурсия на третью речку и свободное время для отдыхаЭкскурсия на третью речку и свободное время для отдыхаЭкскурсия на третью речку и свободное время для отдыхаЭкскурсия на третью речку и свободное время для отдыха
3 день
Возвращение в г. Горно-Алтайск. Национальный музей

Завтрак и переезд до г. Горно-Алтайск.

Примерно в 10:30 выезд и около 3-х часов будем в городе.

Заедем в Национальный музей, где представлены интересные экспозиции (вход оплачивается отдельно).

В фондах музея хранятся редкие палеонтологические и этнографические экспонаты, рукописные и старопечатные книги, относящиеся к XVII—XX вв., предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, интересные образцы флоры и фауны, собрания минералов, а также исторические документы и фотоматериалы.

Далее прощаемся с группой  и ждем новых встреч. 

Возвращение в г. Горно-Алтайск. Национальный музейВозвращение в г. Горно-Алтайск. Национальный музейВозвращение в г. Горно-Алтайск. Национальный музейВозвращение в г. Горно-Алтайск. Национальный музей

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Артыбаш.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Место в двухместном номере (стандарт)Одноместное размещение
(стандарт)		Номер для троих с доп.местом
( студия, доп.место- кресло)
13 500 18 00035 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в комфортабельных двухместных номерах с завтраками
  • Завтраки и ужин в пятницу
  • Трансфер
  • Экскурсионное сопровождение
  • Доставка до горнолыжного комплекса и канатной дороги
Что не входит
  • Авиа билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание вне программы, дополнительные экскурсии, баня
  • Билет в Национальный музей – 250 руб. /чел.
  • Отдых вне программы (конные прогулки, снегоходы, рестораны, горнолыжные трассы и т. п.)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Отправление из Белокурихи в 7:30 от отеля Беловодье и в 10:40 от аэропорта Горно-Алтайск.

По пути можем заехать в отель Игман в г. Горно-Алтайске (для тех, кто приехал заранее и разместился в Горно-Алтайске).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.
Н
15 июня 2022
Тур Влюбись в Алтай просто супер. Отличная организация.

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