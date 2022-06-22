Сбор группы и переезд на Телецкое озеро

Собираем группу и в 11.00 уже выезжаем из г. Горно-Алтайска.

В этот день проедем до отеля примерно 160 км.

По пути сделаем остановки в красивых местах для фотосессии!

В этот день еще и познакомим с северными алтайцами – очень интересная этноэкскурсия в пейзажном таёжном месте, на берегу р. Бия.

Для вас проведут обряд огня, поиграете в национальные игры и отведаете вкусную национальную кухню.

Приедем в отель примерно к 18:00.

Размещение, отдых. и в 20.00 ждем вас на берегу реки Бия, на костре сварим для вас вкусный глинтвейн.