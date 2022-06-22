Собираем группу и в 11.00 уже выезжаем из г. Горно-Алтайска.
В этот день проедем до отеля примерно 160 км.
По пути сделаем остановки в красивых местах для фотосессии!
В этот день еще и познакомим с северными алтайцами – очень интересная этноэкскурсия в пейзажном таёжном месте, на берегу р. Бия.
Для вас проведут обряд огня, поиграете в национальные игры и отведаете вкусную национальную кухню.
Приедем в отель примерно к 18:00.
Размещение, отдых. и в 20.00 ждем вас на берегу реки Бия, на костре сварим для вас вкусный глинтвейн.
После завтрака, в 9:30 отправляемся на экскурсию к водопадам Третья речка.
Зимой водопады Третьей речки превращаются в сияющие бирюзой ледопады, любоваться которыми можно бесконечно.
Прогулка займет примерно около 2-х часов.
После этого мы отвезем вас на горнолыжный склон, где прекрасная инфраструктура для отдыха.
Есть много вариантов (оплачивается отдельно) – катание на горных лыжах и сноубордах (есть пункт проката), прокатиться на канатной дороге на вершину г.Кокуя.
На комплексе работает километровый бугельный подъемник, беби-лифт, прокат горнолыжного снаряжения, коньков и сноутюбингов, кафе, каток с вечерним освещением.
Если кто желает прокатиться на снегоходах или лошадях, то и такие прогулки поможем организовать (оплачивается отдельно).
Поужинать можно в ресторане отеля и заказать баньку, там она жаркая и на берегу р.Бия (оплачивается отдельно).
Завтрак и переезд до г. Горно-Алтайск.
Примерно в 10:30 выезд и около 3-х часов будем в городе.
Заедем в Национальный музей, где представлены интересные экспозиции (вход оплачивается отдельно).
В фондах музея хранятся редкие палеонтологические и этнографические экспонаты, рукописные и старопечатные книги, относящиеся к XVII—XX вв., предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, интересные образцы флоры и фауны, собрания минералов, а также исторические документы и фотоматериалы.
Далее прощаемся с группой и ждем новых встреч.
Тур предусматривает проживание в отеле Артыбаш.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Место в двухместном номере (стандарт)
|Одноместное размещение
(стандарт)
|Номер для троих с доп.местом
( студия, доп.место- кресло)
|13 500
|18 000
|35 500
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Отправление из Белокурихи в 7:30 от отеля Беловодье и в 10:40 от аэропорта Горно-Алтайск.
По пути можем заехать в отель Игман в г. Горно-Алтайске (для тех, кто приехал заранее и разместился в Горно-Алтайске).