Групповая
Горное озеро: авторская экскурсия
Откройте для себя Телецкое озеро и его тайны, прогуляйтесь по экотропе Тевенек и насладитесь видами с горы Тилан-Туу
Начало: На площади Ленина
«Гора Тилан-Туу — вершина, с которой открываются прекрасные виды на Телецкое озеро, села Артыбаш и Иогач и окружающие горы»
27 янв в 08:00
3 фев в 08:00
12 580 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Телецкое озеро - путешествие с этнографом на вашем авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
«Из Горно-Алтайска мы отправимся ранним утром на север Алтая, где в хвойных и лиственничных лесах скрыто Телецкое озеро»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«И конечно, незамерзающее Гейзеровое озеро удивительного бирюзового цвета: я расскажу, почему местные жители считают его волшебным»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
от 64 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
«Местные жители называют Гейзерное озеро мистическим глазом Алтая, смотрящим в космос»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лебединая сказка Алтая
Побывать на уникальном озере, где зимуют лебеди-кликуны, и пополнить копилку алтайских легенд
Начало: В Горно-Алтайске
«И вот перед нами озеро Светлое, над которым в морозную погоду поднимаются клубы пара»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К Гейзерному озеру через «Красные ворота»
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
«Гейзерное озеро — уникальное голубое озеро с постоянно изменяющимися узорами на дне»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказка Алтайского Холмогорья
Путешествие по Чуйскому тракту к дендрарию и озеру Ая. Легенды, природа и чайная церемония ждут вас
Начало: На площади им. Ленина
«Услышите легенды чудесного озера Ая, увидите знаменитую скалу Чертов палец — популярнейшее место для походов»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
По легендарному Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту. Откройте для себя величие Семинского перевала и таинственность Гейзерного озера
Начало: У места вашего проживания
«Доберёмся до уникального Гейзерного озера и насладимся причудливыми узорами, образующимися на его дне»
Расписание: в субботу в 06:30
7 фев в 06:30
14 фев в 06:30
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
«Затем, если Катунь уже скована льдом, мы прогуляемся к Голубым озерам пешком, если же река не замерзла — пересядем на УАЗ и доедем до места на машине»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В гости к хаски и лебедям - из Горно-Алтайска
Прокатиться в собачьей упряжке по лесу и побывать на лебедином озере
Начало: Возле отеля «Игман»
«Незамерзающее озеро Светлое, куда мы отправимся наблюдать за лебедями»
Расписание: ежедневно в 10:00
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
9600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Горно-Алтайска - на айс-флоатинг в Телецком озере
Лёд, невесомость и зимняя магия Алтая
Начало: У вашего отеля
«Едем к Телецкому озеру — дорога займёт около 3 ч, мы успеем многое рассказать вам:»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от 45 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
«По пяти водопадам»: Телецкое озеро c посещением Яйлю + прогулка на катере
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Об экскурсии Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая и отправимся к Телецкому озеру — самому крупному водному объекту Горного Алтая, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: См. календарь
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
9300 ₽ за человека
Групповая
Каракольские озера
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Уникальная возможность увидеть за один день цепочку горных озер ледниково-тектонического происхождения, расположенных на высоте 1800-2500 м»
Расписание: См. календарь
3 мая в 08:00
7 мая в 08:00
6500 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Сердце алтайской земли: едем на «Марс», водопад Ширлак и Гейзерово озеро
Погрузитесь в мир алтайских чудес: водопад Ширлак, Гейзерово озеро и марсианские пейзажи ждут вас на Чуйском тракте
Начало: Горно-Алтайск, ул. Чорос-гуркина д. 45
«Гейзерово озеро, с его причудливыми узорами на дне, напоминает окно в иной мир»
Расписание: По договоренности
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
12 200 ₽ за человека
Групповая
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Проспект Коммунистический, 16, Горно-Алтайск
«Одним из самых впечатляющих объектов на пути будет Гейзерное озеро – небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м»
Расписание: См. календарь
Завтра в 07:00
24 янв в 07:00
6300 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Горно-Алтайска - в гости к лебедям на озеро Светлое
Понять, как звучит лебединая песня на Алтае
Начало: В районе отеля «Игман»
«Понаблюдаете за птицами, сделаете атмосферные фотографии и просто насладитесь тишиной, зимним воздухом и видом величественного озера среди гор и лесов»
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
5500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в январе 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Озера" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 5500 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Горно-Алтайске на 2026 год по теме «Озера», 313 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март