Телецкое озеро: 5 водопадов + смотровая Тилан-Туу (из Горно-Алтайска)

Алтай с земли, воды и высоты птичьего полёта
Посетите легендарную пятёрку Телецкого озера! Каждый водопад здесь — со своим характером. К Корбу, Эстюбе и Чоодору вы прикоснётесь, возьмёте частичку силы. Водопадами Киште и Аю-Кечпес полюбуетесь с воды. Они будто намеренно спрятались от людей в скалах, но оставили возможность любоваться их красотой. А в финале подниметесь на смотровую Тилан-Туу — к лучшим панорамам Алтая.
Описание экскурсии

8:00 — встреча в Горно-Алтайске

Сбор на парковке отеля «Игман», посадка в комфортабельный микроавтобус. По пути — рассказы об Алтае и алтайцах.

11:30 — прибытие на Телецкое озеро (с. Артыбаш)

Пересадка на современные катера и начало водной части программы.

11:30–12:30 — водопад Корбу

Высадка на берег. Вы прикоснётесь к струям, возьмёте «частичку силы», сфотографируетесь, узнаете о характере водопада и его особенностях.

12:45–13:15 — водопад Эстюбе

Вторая высадка. Прогулка до водопада в ущелье.

13:30–14:00 — водопад Чоодор

Выход на берег — к смотровым площадкам с видом на озеро.

14:15–14:45 — водопады Киште и Аю-Кечпес

Осмотр с катера. Эти водопады «спрятались» в скалах — вы полюбуетесь ими с воды.

15:00 — возвращение на пирс

Пересадка в автобус и переезд на смотровую Тилан-Туу.

16:00–16:30 — смотровая площадка Тилан-Туу

Здесь вас ждёт панорама Телецкого озера, реки Бия, гор и лесов с высоты птичьего полёта. А гид угостит вас свежесваренным кофе.

16:30–19:30 — прибытие в Горно-Алтайск

Вы узнаете:

  • почему Телецкое озеро зовут «младшим братом Байкала»
  • в чём отличия северных и южных алтайцев и как устроен их быт
  • какую силу дают водопады
  • и многое другое

Организационные детали

  • Трансфер до катера — на Mercedes Sprinter или Hyundai Grand Starex
  • Наши катера современные и безопасные, на борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж по безопасности. У капитана есть все необходимые документы на перевозки
  • Отдельно по желанию оплачивается питание
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 117 туристов
Я много лет организую экскурсии и туры. Родился в Республике Алтай и знаю практически всё о ней. Все экскурсии наша компания проводит официально, со всеми страховками (страхование пассажиров, страхование от укуса клеща).

