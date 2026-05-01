Посетите легендарную пятёрку Телецкого озера! Каждый водопад здесь — со своим характером. К Корбу, Эстюбе и Чоодору вы прикоснётесь, возьмёте частичку силы. Водопадами Киште и Аю-Кечпес полюбуетесь с воды. Они будто намеренно спрятались от людей в скалах, но оставили возможность любоваться их красотой. А в финале подниметесь на смотровую Тилан-Туу — к лучшим панорамам Алтая.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — встреча в Горно-Алтайске

Сбор на парковке отеля «Игман», посадка в комфортабельный микроавтобус. По пути — рассказы об Алтае и алтайцах.

11:30 — прибытие на Телецкое озеро (с. Артыбаш)

Пересадка на современные катера и начало водной части программы.

11:30–12:30 — водопад Корбу

Высадка на берег. Вы прикоснётесь к струям, возьмёте «частичку силы», сфотографируетесь, узнаете о характере водопада и его особенностях.

12:45–13:15 — водопад Эстюбе

Вторая высадка. Прогулка до водопада в ущелье.

13:30–14:00 — водопад Чоодор

Выход на берег — к смотровым площадкам с видом на озеро.

14:15–14:45 — водопады Киште и Аю-Кечпес

Осмотр с катера. Эти водопады «спрятались» в скалах — вы полюбуетесь ими с воды.

15:00 — возвращение на пирс

Пересадка в автобус и переезд на смотровую Тилан-Туу.

16:00–16:30 — смотровая площадка Тилан-Туу

Здесь вас ждёт панорама Телецкого озера, реки Бия, гор и лесов с высоты птичьего полёта. А гид угостит вас свежесваренным кофе.

16:30–19:30 — прибытие в Горно-Алтайск

Вы узнаете:

почему Телецкое озеро зовут «младшим братом Байкала»

в чём отличия северных и южных алтайцев и как устроен их быт

какую силу дают водопады

и многое другое

Организационные детали