Посетите легендарную пятёрку Телецкого озера! Каждый водопад здесь — со своим характером. К Корбу, Эстюбе и Чоодору вы прикоснётесь, возьмёте частичку силы. Водопадами Киште и Аю-Кечпес полюбуетесь с воды. Они будто намеренно спрятались от людей в скалах, но оставили возможность любоваться их красотой. А в финале подниметесь на смотровую Тилан-Туу — к лучшим панорамам Алтая.
Описание экскурсии
8:00 — встреча в Горно-Алтайске
Сбор на парковке отеля «Игман», посадка в комфортабельный микроавтобус. По пути — рассказы об Алтае и алтайцах.
11:30 — прибытие на Телецкое озеро (с. Артыбаш)
Пересадка на современные катера и начало водной части программы.
11:30–12:30 — водопад Корбу
Высадка на берег. Вы прикоснётесь к струям, возьмёте «частичку силы», сфотографируетесь, узнаете о характере водопада и его особенностях.
12:45–13:15 — водопад Эстюбе
Вторая высадка. Прогулка до водопада в ущелье.
13:30–14:00 — водопад Чоодор
Выход на берег — к смотровым площадкам с видом на озеро.
14:15–14:45 — водопады Киште и Аю-Кечпес
Осмотр с катера. Эти водопады «спрятались» в скалах — вы полюбуетесь ими с воды.
15:00 — возвращение на пирс
Пересадка в автобус и переезд на смотровую Тилан-Туу.
16:00–16:30 — смотровая площадка Тилан-Туу
Здесь вас ждёт панорама Телецкого озера, реки Бия, гор и лесов с высоты птичьего полёта. А гид угостит вас свежесваренным кофе.
16:30–19:30 — прибытие в Горно-Алтайск
Вы узнаете:
- почему Телецкое озеро зовут «младшим братом Байкала»
- в чём отличия северных и южных алтайцев и как устроен их быт
- какую силу дают водопады
- и многое другое
Организационные детали
- Трансфер до катера — на Mercedes Sprinter или Hyundai Grand Starex
- Наши катера современные и безопасные, на борту есть спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж по безопасности. У капитана есть все необходимые документы на перевозки
- Отдельно по желанию оплачивается питание
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 75 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Денис — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 117 туристов
Я много лет организую экскурсии и туры. Родился в Республике Алтай и знаю практически всё о ней. Все экскурсии наша компания проводит официально, со всеми страховками (страхование пассажиров, страхование от укуса клеща).
