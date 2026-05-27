Телецкое озеро — очень необычное место. Оно из самых глубоких в мире и самое большое на Алтае.
На прогулочном катере мы отправимся любоваться тайгой по его берегам, водопадами, гротами, скальными мысами. Будем делать остановки на смотровых площадках. По пути вы узнаете о верованиях алтайцев и тайнах озера, которое местные называют Золотым.
Описание экскурсии
Дорога из Горно-Алтайска (~3,5 ч). Мы расскажем о жизненном укладе и традициях местных народов, о том, как возник Телецкий тракт и какую роль озеро играло в жизни людей.
Прогулка на катере «7 чудес Телецкого озера» (~3 ч).
- Водопад Чоодор в горном ущелье: замшелые камни, обточенные водой скалы, вывернутые с корнем деревья
- Водопад Корбу — 12 метров падающей воды и отвесные скалы. Сделаем часовую остановку, чтобы пофотографировать и при желании попробовать местные деликатесы в кафе на берегу (не входит в стоимость)
- Мыс Айран. Скальный обломок, который словно отвалился от берега и упал в воду. С борта катера открывается живописная панорама Камгинского залива
- Водопад Эстюба. Остановка и подъём на смотровую площадку
- Водопады Киште и Аю-Кечпес — с борта катера
Организационные детали
- Едем на Toyota Hiace, Honda StepWGN, Hyundai Grand Starex или аналогичном комфортабельном автомобиле в зависимости от размера группы. Детские кресла — по запросу
- Перед отплытием на катере проводится инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасжилеты для каждого пассажира
- Дополнительно оплачиваются: билет на катер «7 чудес Телецкого озера» — 3 500 ₽ с чел. и вход на смотровые площадки у трёх водопадов — по 250 ₽ с чел. (дети до 12 лет — бесплатно)
- Питание в пути — по желанию, за доплату
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми.
