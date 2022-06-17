Встреча в с. Элекмонар до 11:00, т.к. в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях.

Размещение в уютном гостевом доме в с. Элекмонар.

Первый пробный выезд на лошадях из с. Анос.

Путь держим по полю вдоль берега бирюзовой реки Катунь мимо села Аюла до берега, откуда открывается чудесный вид на легендарный остров Патмос.

По приезду можно устроить небольшое чаепитие, чтобы собраться с силами и двинуться в обратный путь.

Данный маршрут можно заменить любой другой прогулкой, допустим, на смотровую площадку над селом Элекмонар и берег Катуни.

Этот день для любителей верховой езды – отличная возможность поскакать по гладкому полю и насладиться мощью и выносливостью алтайских лошадей.

Вечером возвращение в гостевой дом, баня. По инициативе туристов – возможен шашлык.

Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 4-5 часов.