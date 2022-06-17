Данный тур позволяет путешественникам окунуться в атмосферу Алтая с головой за короткое время.
Зима на Алтае – уникальное время затишья природы, заснеженной тайги, белоснежных гор.
Хотите отдохнуть душой, послушать треск сосновых дров в печи, окунуться в истинную природу без рекламы, толп людей и гаджетов?
Тогда нам точно по пути.
Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.
Встреча в с. Элекмонар до 11:00, т.к. в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях.
Размещение в уютном гостевом доме в с. Элекмонар.
Первый пробный выезд на лошадях из с. Анос.
Путь держим по полю вдоль берега бирюзовой реки Катунь мимо села Аюла до берега, откуда открывается чудесный вид на легендарный остров Патмос.
По приезду можно устроить небольшое чаепитие, чтобы собраться с силами и двинуться в обратный путь.
Данный маршрут можно заменить любой другой прогулкой, допустим, на смотровую площадку над селом Элекмонар и берег Катуни.
Этот день для любителей верховой езды – отличная возможность поскакать по гладкому полю и насладиться мощью и выносливостью алтайских лошадей.
Вечером возвращение в гостевой дом, баня. По инициативе туристов – возможен шашлык.
Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 4-5 часов.
Отправляемся в Киндерлинскую пещеру – грот на самой вершине лога Киндерля.
Путь пролегает через мост на реке Катунь, у которого находится местная достопримечательность – Зубы дракона, а затем, минуя поле, уходим в горы по лесной тропе.
Чем ближе к цели – тем круче подъем!
К самой пещере верхом подъехать сложно, поэтому оставив лошадок преодолеваем последние 300 метров пешком.
Вид пещеры впечатляет не менее, чем обзор долины Катуни, а поднявшись на вершину горы, где находится старинный маяк (указатель самой высокой вершины в округе), вы сможете рассмотреть заснеженные вершины, уходящие за горизонт, места, где летом мы показываем гостям Высокогорный Алтай!
Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 5-6 часов.
Подъем в 8 утра, завтрак и в седло!
Необходимо прибыть к озерам к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе!
На берегу одного из озер устраиваем обед у костра.
Желающие могут окунуться в изумрудные воды, ощутить бодрость духа.
Да-да, зимой!!! Чем холоднее на улице – тем теплее купаться!
Говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой!
Если же погода не столь благосклонна, есть возможность вместо озер отправиться на автомобиле к водопаду Бельтыр-Туюк, который находится в пятидесяти километрах от села Элекмонар.
По пути будет возможность осмотреть урочище Чечкыш, добраться до смотровой площадки и одноименного водопада.
Далее на пути следования Ороктойский мост в самом узком месте реки Катунь, именуемом как Тельдекпень и петроглифы – древнейшая наскальная живопись.
Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 5-6 часов.
Автэкскурсия с. Элекмонар – Семинский перевал - Перевал Чикет-аман, слияние Чуи и Катуни – с. Акташ – с. Курай – Элекмонар.
Чуйский тракт является одной из самых красивых дорог мира.
Протяженность нашей авто экскурсии составит около 700 км., а перепад высот – от 300 метров до 2000 метров над у.м.
Два красивейших перевала – Семинский и Чекет-аман, а также, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские терассы, Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и многое другое будет на нашем пути.
А жемчужиной экскурсии станет пешая прогулка к озеру Мены – гейзерное озеро молочно-голубого цвета!
Протяженность: на авто – около 700 км. Перепад высот: от 300 до 2000 м над у.м.
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
Внимание! Не следует брать с собой и использовать во время езды на лошади шуршащую и ярко окрашенную одежду!
Одежду необходимо подбирать исходя из возможной температуры воздуха от +5 до -25.
Маршрут прогулочный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички.
Добраться до нас общественным транспортом достаточно легко и удобно, однако, услуга «Трансфер» безусловно сэкономит ваше время и даст возможность добраться до нас, не отвлекая Ваше внимание от исключительных пейзажей Сибири и Горного Алтая...
При заказе данной услуги вас встретит сотрудник нашей компании непосредственно в аэропорту или на железнодорожном вокзале и доставит Вас на комфортабельном микроавтобусе/ легковой а/м на нашу базу в необходимое время - заранее обговаривается с организатором.
Также, важно отметить, что заказывая индивидуальный трансфер вы получаете возможность остановиться в любом, заинтересовавшем Вас месте для небольшого отдыха или фотосъемки.
- Горно-Алтайск:
- Барнаул:
- Новосибирск:
Через г. Горно-Алтайск:
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
ИЛИ:
ИЛИ:
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т.к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн и МТС, Мегафон, соответственно, возьмите с собой sim данного оператора. В горах связи нет.
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.