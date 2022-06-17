Зимние выходные в горах Алтая

Экскурсионный тур «Зимние выходные в горах Алтая» на 4 дня

5
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
Зимние выходные в горах Алтая
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Описание

Данный тур позволяет путешественникам окунуться в атмосферу Алтая с головой за короткое время. 

Зима на Алтае – уникальное время затишья природы, заснеженной тайги, белоснежных гор. 

Хотите отдохнуть душой, послушать треск сосновых дров в печи, окунуться в истинную природу без рекламы, толп людей и гаджетов? 

Тогда нам точно по пути.

Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос для групп от 4-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Заезд, пробный выезд на лошадях

Встреча в с. Элекмонар до 11:00, т.к. в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях.

Размещение в уютном гостевом доме в с. Элекмонар.

Первый пробный выезд на лошадях из с. Анос.

Путь держим по полю вдоль берега бирюзовой реки Катунь мимо села Аюла до берега, откуда открывается чудесный вид на легендарный остров Патмос.

По приезду можно устроить небольшое чаепитие, чтобы собраться с силами и двинуться в обратный путь.

Данный маршрут можно заменить любой другой прогулкой, допустим, на смотровую площадку над селом Элекмонар и берег Катуни.

Этот день для любителей верховой езды – отличная возможность поскакать по гладкому полю и насладиться мощью и выносливостью алтайских лошадей.

Вечером возвращение в гостевой дом, баня. По инициативе туристов – возможен шашлык.

Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 4-5 часов.

2 день
Киндерлинская пещера

Отправляемся в Киндерлинскую пещеру – грот на самой вершине лога Киндерля. 

Путь пролегает через мост на реке Катунь, у которого находится местная достопримечательность – Зубы дракона, а затем, минуя поле, уходим в горы по лесной тропе.

Чем ближе к цели – тем круче подъем!

К самой пещере верхом подъехать сложно, поэтому оставив лошадок преодолеваем последние 300 метров пешком.

Вид пещеры впечатляет не менее, чем обзор долины Катуни, а поднявшись на вершину горы, где находится старинный маяк (указатель самой высокой вершины в округе), вы сможете рассмотреть заснеженные вершины, уходящие за горизонт, места, где летом мы показываем гостям Высокогорный Алтай!

Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 5-6 часов.

3 день
Голубые озера Алтая

Подъем в 8 утра, завтрак и в седло!

Необходимо прибыть к озерам к тому времени, кода лучи солнца достигнут водной глади, именно в этот момент озера приобретают свой необыкновенно сказочный цвет и предстают пред нами в полной красе!

На берегу одного из озер устраиваем обед у костра.

Желающие могут окунуться в изумрудные воды, ощутить бодрость духа.

Да-да, зимой!!! Чем холоднее на улице – тем теплее купаться!

Говорят, что именно зимой воды озер обладают чудодейственной силой!

Если же погода не столь благосклонна, есть возможность вместо озер отправиться на автомобиле к водопаду Бельтыр-Туюк, который находится в пятидесяти километрах от села Элекмонар.

По пути будет возможность осмотреть урочище Чечкыш, добраться до смотровой площадки и одноименного водопада.

Далее на пути следования Ороктойский мост в самом узком месте реки Катунь, именуемом как Тельдекпень и петроглифы – древнейшая наскальная живопись.

Протяженность: кони – 20 км. Время в пути: 5-6 часов.

4 день
Автоэкскурсия по Чуйскому тракту

Автэкскурсия с. Элекмонар – Семинский перевал - Перевал Чикет-аман, слияние Чуи и Катуни – с. Акташ – с. Курай – Элекмонар.

Чуйский тракт является одной из самых красивых дорог мира.

Протяженность нашей авто экскурсии составит около 700 км., а перепад высот – от 300 метров до 2000 метров над у.м.

Два красивейших перевала – Семинский и Чекет-аман, а также, слияние рек Катунь и Чуя, Катунские терассы, Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и многое другое будет на нашем пути.

А жемчужиной экскурсии станет пешая прогулка к озеру Мены – гейзерное озеро молочно-голубого цвета!

Протяженность: на авто – около 700 км. Перепад высот: от 300 до 2000 м над у.м.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
  • Размещение в эко-доме в комнатах по 2-3 чел.
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Питание
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора-проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
  • Рекреационные сборы
  • Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер от г. Новосибирск/Барнаул до с. Элекмонар и обратно.
  • Дополнительные услуги или указанные за отдельную плату
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • нательное белье;
  • свитер теплый;
  • свитер более легкий;
  • теплые штаны на холодную погоду;
  • штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
  • шерстяные носки ( больше одной пары);
  • х/б носки (несколько пар);
  • утепленная, просторная куртка;
  • перчатки;
  • головной убор.

Обувь:

  • теплые ботинки (желательно с невысоким протектором).

Будет полезно:

  • фонарик карманный либо налобный;
  • запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
  • влажные гигиенические салфетки в поход;
  • необходимые лично Вам лекарственные препараты;
  • средства личной гигиены.

Внимание! Не следует брать с собой и использовать во время езды на лошади шуршащую и ярко окрашенную одежду!

Одежду необходимо подбирать исходя из возможной температуры воздуха от +5 до -25.

Каковы требования к подготовке участников тура?

Маршрут прогулочный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички.

Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?

Добраться до нас общественным транспортом достаточно легко и удобно, однако, услуга «Трансфер» безусловно сэкономит ваше время и даст возможность добраться до нас, не отвлекая Ваше внимание от исключительных пейзажей Сибири и Горного Алтая...

При заказе данной услуги вас встретит сотрудник нашей компании непосредственно в аэропорту или на железнодорожном вокзале и доставит Вас на комфортабельном микроавтобусе/ легковой а/м на нашу базу в необходимое время - заранее обговаривается с организатором.
Также, важно отметить, что заказывая индивидуальный трансфер вы получаете возможность остановиться в любом, заинтересовавшем Вас месте для небольшого отдыха или фотосъемки.

- Горно-Алтайск:

  • трансфер включен в стоимость туров (только в день заезда и день выезда);

- Барнаул:

  • 8000 р для 1 человека;
  • 4000 р. с чел. для 2 человек;
  • 3000 р. с чел. для 3 человек;
  • 2500 р. с чел. для 4 человек;
  • 2000 р. с чел. для 5 человек.

- Новосибирск:

  • 12000 р. для 1 человека;
  • 6000 р. с чел. для 2 человек;
  • 4000 р. с чел. для 3 человек;
  • 3000 р. с чел. для 4 человек;
  • 2500 р. с чел. для 5 человек.
Как добраться шаг за шагом?

Через г. Горно-Алтайск:

  • По прилету в г. Горно-Алтайск звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Стоимость трансфера входить в стоимость тура.
  • Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.

Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
  • Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал.
  • Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
  • Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Горно-Алтайск (~650 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
  • Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал.
  • Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Горно-Алтайск (~ 900 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

ИЛИ:

  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.).
  • На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.).
  • Едете ~ 3 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

ИЛИ:

  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.), едете ~ 5 часов.
  • На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 400 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Какие необходимо соблюдать правила безопасности на маршруте?

Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т.к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:

  • предупреждать инструктора/конюха о вашем отлучении на стоянке (если собираетесь пойти гулять, фотографировать и т.д.) - на какое время, куда, в какую сторону вы уходите;
  • обязательно выполнять указания инструктора/конюха во время конного перехода;
  • не обижаться/сердиться на инструктора/конюха, когда он дает объективные рекомендации;
  • конюх/инструктор – ваш друг и помощник, берегите его.

В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:

  • держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
  • следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
  • не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади;
  • не ездить через кусты;
  • не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
  • не давать прыгать с камней.

Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.

Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.

Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):

  1. К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они могут испугаться и лягнуть.
  2. Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
  3. При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
  4. Арчимаки – сумки, которые прикрепляются к седлу, в них ваши вещи и продукты.
    Сумки (арчимаки) упаковывать равномерно по весу – для баланса, чтобы во время перехода одна другую не перевешивала. Мягкие вещи в сумках кладутся с внутренней стороны – чтобы не было жестко спине коня.
  5. Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
    Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно. 
  6. Дистанция между всадниками 2-3 м, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т.е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
  7. На стоянке первым делом привязать лошадь, расслабить все завязки, снять сумки (арчимаки), потом седло и всё остальное, позвать инструктора, чтобы всё проверил и спутал лошадь. Никогда не отпускать коня неспутанным, иначе лошадь убегает домой, а турист идёт оставшееся время пешком сам со своими сумками.
  8. В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
  9. Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
  10. Когда идет дождь либо вечером когда выпадает роса, амуницию необходимо накрывать плащом. Сухая амуниция – здоровье коня.
  11. Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
  12. Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
  13. Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т.д.
Будет ли мобильная связь в туре?

В пределах с. Элекмонар ловит Билайн и МТС, Мегафон, соответственно, возьмите с собой sim данного оператора. В горах связи нет.

Есть ли ограничения по весу участника?

Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 июня 2022
Очень ответственное отношение к экологии. Отличное питание. Всё очень понравилось.
Д
8 июля 2021
организация была хорошей--не очень понравилось только то что инструктора маловато рассказывали о местах и достопримечательных--хотелось бы что они были более разговорчивы
О
27 сен 2019
До сих пор в голове не укладывается, что это удивительное путешествие действительно произошло. Что были конные переходы под солнцем и дождём, были совместными усилиями приготовленные ужины, были песни без гитары, но у костра и душевные… Сейчас, по приезде в Москву, всё это кажется то ли сном, то ли сказкой. Но ведь правда было! И за это хочется сказать огромное спасибо Ольге и её команде. Без вас, ребята, я бы так и не открыла для себя своевольный и величественный Алтай, не получила бы этих непередаваемых эмоций, не влюбилась бы в конный туризм. Теперь это, кажется, навсегда. Мы с подругой ещё не уехали из Элекмонара, когда начали планировать своё неизбежное возвращение будущим летом. Обязательно приезжайте! Лошади очень спокойные и выносливые. Инструкторы - профессиональные, надёжные, очень общительные и весёлые. Ольга - невероятно энергичная энтузиастка своего дела. Маршруты - продуманные и красивые. Ждите нас в 2020! ♥

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