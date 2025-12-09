1 день

Горно-Алтайск. Знакомство со столицей Алтая

Групповая встреча в аэропорту и переезд до гостевого двора «Таёжник». Желательное время прибытия до 12:00 дня.

Обед в ресторане «Таёжник».

Ваше путешествие начнётся в уютном и зелёном Горно-Алтайске — единственном городе республики. Он утопает в горах и дышит историей.

Вы посетите Национальный музей им. А. В. Анохина, где хранятся археологические находки и знаменитая мумия «Принцессы Укока». Также вы сможете подняться на беседку зайсанов на горе Тугая. В завершении экскурсии — посещение фитоаптеки, где можно приобрести травы, чаи и натуральную косметику с целебными дарами Алтая.

Экскурсия в Горно-Алтайск подарит удивление от знакомства с «Принцессой Укока», умиротворение от панорамных видов с горы Тугая, ощущение пользы от целебных алтайских трав и вдохновение от уникальной природы и истории республики.

Обед в ресторане/кафе города (за доплату, от 800 рублей).

Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — г. Горно-Алтайск — музей им. Анохина — гора Тугая — гостевой двор «Таёжник».

Способ передвижения: авто — 80 км.

Продолжительность: 3-4 часа.

В стоимость включено: транспортные услуги, услуги гида, входные билеты.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160