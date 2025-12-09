Этот маршрут объединяет всё самое яркое и самобытное, что может предложить Алтай: от духовных святынь и
Программа тура по дням
Горно-Алтайск. Знакомство со столицей Алтая
Групповая встреча в аэропорту и переезд до гостевого двора «Таёжник». Желательное время прибытия до 12:00 дня.
Обед в ресторане «Таёжник».
Ваше путешествие начнётся в уютном и зелёном Горно-Алтайске — единственном городе республики. Он утопает в горах и дышит историей.
Вы посетите Национальный музей им. А. В. Анохина, где хранятся археологические находки и знаменитая мумия «Принцессы Укока». Также вы сможете подняться на беседку зайсанов на горе Тугая. В завершении экскурсии — посещение фитоаптеки, где можно приобрести травы, чаи и натуральную косметику с целебными дарами Алтая.
Экскурсия в Горно-Алтайск подарит удивление от знакомства с «Принцессой Укока», умиротворение от панорамных видов с горы Тугая, ощущение пользы от целебных алтайских трав и вдохновение от уникальной природы и истории республики.
Обед в ресторане/кафе города (за доплату, от 800 рублей).
Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — г. Горно-Алтайск — музей им. Анохина — гора Тугая — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 80 км.
Продолжительность: 3-4 часа.
В стоимость включено: транспортные услуги, услуги гида, входные билеты.
Чемал. Душа Горного Алтая
Завтрак в ресторане «Таёжник» (включен в стоимость тура).
Чемал — тёплый, солнечный и удивительно живописный уголок. Здесь вы пройдёте по «Козьей тропке», заглянете в Ворота Сартакпая, а затем посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом.
Далее путь лежит на смотровую Толгоёк, с которой открывается изумительный вид на долину еки Катунь. Завершением дня станет экскурсия к «Зубам Дракона» — причудливым скалам, чьи острые вершины будто застыли в вечной битве со временем.
Экскурсия в Чемал подарит восторг от живописных пейзажей, умиротворение от посещения храма на острове Патмос, ощущение приключения при переходе по подвесному мосту и глубокое наслаждение природой, оставляя чувство гармонии.
Обед в с. Чемал (за доплату от 500 руб. /чел.).
Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — с. Чемал — остров Патмос — «Козья тропка» — смотровая Толгоёк — Зубы Дракона — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 310 км, пешком — 4 км.
Продолжительность: 8-9 часов.
Телецкое озеро. Алтайская жемчужина
Завтрак в ресторане «Таёжник» (включен в стоимость тура).
Настоящее чудо природы — Телецкое озеро, одно из глубочайших в России, младший брат Байкала. Во время водной прогулки вы увидите водопады Киште, Большой Корбу и Чоодор, Киште и Аю-Кепчес, услышите легенды о древних духах и познакомитесь с миром прителецкой тайги.
Отражения гор в зеркальной глади озера, запах смолы и шум падающей воды создают атмосферу абсолютного единения с природой.
Обед в кафе у водопада Корбу (за доп. плату).
Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — с. Артыбаш — Телецкое озеро — водопады — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 410 км, катер — 60 км.
Продолжительность: 10-12 часов.
В стоимость включено: транспортные услуги, услуги гида, входные билеты, аренда катера.
Свободный день
Завтрак в ресторане «Таёжник» (включен в стоимость тура).
Создайте свой идеальный день!
Свободный день — это ваш шанс сделать то, что вам действительно хочется! Но если вы ищете ярких впечатлений, мы предлагаем вам два варианта, которые точно не оставят вас равнодушными.
Утренний сплав на рафтах! Почувствуйте себя бесстрашным покорителем бурных вод Катуни! Адреналин, брызги, солнце и восторженные крики — вот что вас ждет! Опытные инструкторы обеспечат вашу безопасность и зарядят вас энергией на весь день.
Послеобеденная конная прогулка на гору Черепан! Ощутите связь с грациозным животным и растворитесь в величественной красоте алтайских пейзажей. Невероятный вид на долину Катуни и горные просторы подарит вам моменты умиротворения и гармонии.
Возраст: 12-70 лет.
Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — Бирюзовая Катунь — памятник В. Я. Шишкову — гора Черепан — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км.
Продолжительность: 2-3 часа.
В стоимость включено: трансфер до места старта и обратно, работа инструктора по сплаву, аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм, гидротапки).
Сплав заканчивается в 12:00, обед в 12:00-13:30 в ресторане «Таёжник».
Необходимо надеть на себя: купальник/купальные плавки, сверху надеваете одежду, в который вы поедете на сплав. Ненужные вещи остаются в автобусе.
Взять с собой: сменную обувь и сухое нижние бельё, полотенце, пакет для мокрых вещей.
Озеро Ару-Кем и Каракольская долина
Завтрак в ресторане «Таёжник» (включен в стоимость тура).
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен имеет сакральное значение для коренного населения.
Во время экскурсии путешественники погрузятся в историю Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней пазырыкской культуры, наскальными рисунками и руническими письменами.
Проехав Каракольскую долину, вы направитесь к Теректинскому хребту, к одному из самых красивых озер местности — Ару-Кем. Это небольшое таёжное озеро, завораживающее наблюдателей ровной водной гладью с серебристо-голубым оттенком.
Несмотря на то, что озеро находится на высоте около 1500 м, вода в нем теплее, чем в остальных горных водоёмах — летом она прогревается до 22 градусов.
Экскурсия по Каракольской долине и к озеру Ару‑Кем подарит невероятные эмоции и впечатления. Путешественники будут очарованы красотой первозданной природы, величественными горами и спокойствием таёжного озера.
Маршрут экскурсии: гостевой двор «Таёжник» — с. Шебалино — Семинский перевал — Каракольская долина — с. Кулада — кордон Ару‑Кем — озеро Ару‑Кем — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 400 км, пешком — 4 км.
Продолжительность: 12-14 часов.
В стоимость включено: транспортные услуги, услуги гида, входные билеты трансфер на машинах повышенной проходимости (УАЗ) на озеро.
Камышлинский водопад и курорт «Манжерок»
Завтрак в ресторане «Таёжник» (включен в стоимость тура).
Этот день — настоящий праздник для любителей природы. Вы отправитесь к Камышлинскому водопаду, который состоит из двух каскадов высотой 12 метров. По пути пройдёте по подвесному мосту через Катунь, а затем подниметесь по тропе к бурлящему потоку.
Завершением станет поездка на гондольном подъёмнике на гору Синюха, где открываются панорамные виды на долину реки Катуни и живописное село Манжерок.
Экскурсия к Камышлинскому водопаду и горе Синюха подарит незабываемые эмоции восторга и умиротворения. Проходя по подвесному мосту и поднимаясь к бурлящему потоку, вы ощутите силу природы и её величие.
Панорамные виды на долину реки Катуни и село Манжерок, открывающиеся с высоты, наполнят душу радостью и вдохновением, оставив яркие впечатления и желание вернуться в этот живописный уголок.
Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (за доплату от 800 руб. /чел. в одну сторону (цена может незначительно измениться), оплата на месте; время на воде — 7 минут).
Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — речной вокзал близ с. Барангол — Камышлинский водопад — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 100 км, пешком — 6 км.
Продолжительность: 6-7 часов.
В стоимость включено: транспортные услуги, услуги гида, входные билеты.
Чуйский тракт. Дорога сквозь время
Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту — вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта.
Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые места: исторические объекты (памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние горных рек, перевалы.
Одним из самых впечатляющих объектов будет Гейзерное озеро — небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м, которое находится неподалёку от села Акташ, в Горном Алтае.
Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из‑за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще.
Это путешествие наполнит вас чувством единения с природой и вдохновения, а также откроет новые горизонты для размышлений и впечатлений.
Экскурсия на целый день.
Ранний выезд, завтрак — ланч бокс (включен в стоимость тура).
Позднее прибытие в отель.
Маршрут: гостевой двор «Таёжник» — Семинский перевал — перевал Чике-Таман — слияние рек Чуи и Каутни — с. Акташ — Гейзеровое озеро — гостевой двор «Таёжник».
Способ передвижения: авто — 600 км, пешком — 1,5 км.
Продолжительность: 14-16 часов.
В стоимость включено: транспортные услуги, услуги гида, входные билеты.
Завершение программы
Завтрак в ресторане «Таёжник» (включен в стоимость тура).
Групповой трансфер до аэропорта Горно-Алтайска.
Индивидуальный трансфер за доплату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом дворе «Таёжник».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное стандарт
|Трехместное стандарт дуплекс
|Одноместное стандарт
|70 000
|72 000
|95 800
Варианты проживания
Гостевой двор «Таёжник»
Категория «Стандарт».
Утром — прохлада и солнце на террасе, днём — лесные тропы и тишина, вечером — чай и отдых в уединении.
Дом состоит из двух отдельных номеров. У каждого — свой санузел с душем и удобства для комфортного проживания.
- Внутри домика: мини-холодильник, обогреватель, чайник, чайный набор, раскладной диван, зеркало в полный рост, стулья, стол, тумбы, тёплый пол, затемняющая штора.
- Терраса: стол, стулья.
Категория «Дуплекс стандарт».
Уютное пространство для пары или семьи. Здесь всё под рукой: собственный санузел с душем, удобства для отдыха и тишина вокруг.
Дом поделен на два отдельных номера.
- Внутри домика: мини-холодильник, обогреватель, чайник, чайный набор, раскладной диван, зеркало в полный рост, стулья, стол, тумбы, тёплый пол, затемняющая шторы.
- Терраса: стол, стулья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Проживание
- Питание (завтраки)
- Страхование
- Входные билеты
- Аренда катера
- Аренда машин повышенной проходимости (УАЗ)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула и обратно
- Питание (обеды и ужины)
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.