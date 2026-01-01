1 день

Камышлинский водопад/Глаза Катуни, Чемал, Чеч Кыш

Дополнительная информация:

- Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту.

При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону.

Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.

- Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула - стоимость от 15000 руб. за автомобиль.

- Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.

- Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.

Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, в самом Горно-Алтайске или в районах Соузга/Манжерок. Время встречи может корректироваться на более ранее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.

Сентябрь – март (примерно, по фактической погоде):

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».

Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.

Апрель – сентябрь (примерно, по фактической погоде)

Прогулка до Камышлинского водопада – это живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел, в одну сторону)

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Чемал и о. Патмос.

Сегодня Чемал является одним из крупнейших туристических центров Горного Алтая, привлекающим гостей. На острове Патмос расположена главная достопримечательность Чемала – Православный храм 1849 года. Здесь же находится женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Эта небольшая часть священной земли отгорожена от внешнего мира горными реками. Единственный путь попасть на остров – это подвесной деревянный мостик, который висит над могучей рекой Катунь.

Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» – урочище «Чеч Кыш», это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.

Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.

По желанию и времени: Ороктой.

В 11 км от алтайского поселка Ороктой, чуть ниже устья реки Эдиган, расположились Тельдекпенские пороги. Здесь величественная Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Ширина реки в этих местах варьируется от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым источникам, достигает 70 м. Тельдекпенские пороги – одни из самых протяженных на Катуни, и полюбоваться этим природным чудом можно с подвесного Ороктойского моста.

Заселение в отели: парк-отель Манжерок / Отель На Шумах / Турбаза Путник Алтая /турбаза Хан Алтай / отель Бертка / отель Любо-Дорого, возможны другие турбазы или отели аналогичного уровня. Турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в отелях повышенной комфортности.

Ужин (включен)

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

