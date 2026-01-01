Чемальский район и Чуйский тракт до Марса

За три дня осмотрим природные достопримечательности Алтая
Описание тура

Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям

Погрузитесь в магию Алтая за три насыщенных дня! Представьте: вы любуетесь мощью Камышлинского водопада или зеркальной гладью Голубых озёр, погружаетесь в атмосферу Чемальского района и ступаете на загадочный остров Патмос. Дальше — захватывающее путешествие по Чуйскому тракту: дорога приведёт нас к чарующему Гейзерову озеру, а после мы окажемся среди фантастических пейзажей Алтайского Марса. Эти виды точно запомнятся на всю жизнь — Алтай умеет удивлять!

ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.

При наличии свободных мест, возможно объединение участников с группой, которая едет на 2 дня только по Чуйскому тракту.

Транспорт: легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex.

С доплатой вы можете оформить пакет КОМФОРТ ПЛЮС, который включает:

транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, Haval Jolion, другие внедорожники и минивены по согласованию.

проживание в районе Манжерок-Усть-Сема: отель Манжерок 5*, Гранд Шале 5*, Шамбала 5*, отель Геометрика, эко-отель Марсель, Slumo hotel, Сказка Алтая 4*, Хвоя в горах 5*, Август, другие отели по согласованию

проживание в Акташе: вип-домики отеля Расул, отель Речные Земли, купольный отель Панорама, другие отели по согласованию.

улучшенное питание,

доплата от 20 тыс/чел, рассчитывается в индивидуальном порядке

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад/Глаза Катуни, Чемал, Чеч Кыш

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Дополнительная информация:

- Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту.

При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону.

Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.

- Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула - стоимость от 15000 руб. за автомобиль.

- Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.

- Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.

Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, в самом Горно-Алтайске или в районах Соузга/Манжерок. Время встречи может корректироваться на более ранее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.

Сентябрь – март (примерно, по фактической погоде):

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».

Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.

Апрель – сентябрь (примерно, по фактической погоде)

Прогулка до Камышлинского водопада – это живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел, в одну сторону)

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Чемал и о. Патмос.

Сегодня Чемал является одним из крупнейших туристических центров Горного Алтая, привлекающим гостей. На острове Патмос расположена главная достопримечательность Чемала – Православный храм 1849 года. Здесь же находится женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Эта небольшая часть священной земли отгорожена от внешнего мира горными реками. Единственный путь попасть на остров – это подвесной деревянный мостик, который висит над могучей рекой Катунь.

Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» – урочище «Чеч Кыш», это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.

Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.

По желанию и времени: Ороктой.

В 11 км от алтайского поселка Ороктой, чуть ниже устья реки Эдиган, расположились Тельдекпенские пороги. Здесь величественная Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Ширина реки в этих местах варьируется от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым источникам, достигает 70 м. Тельдекпенские пороги – одни из самых протяженных на Катуни, и полюбоваться этим природным чудом можно с подвесного Ороктойского моста.

Заселение в отели: парк-отель Манжерок / Отель На Шумах / Турбаза Путник Алтая /турбаза Хан Алтай / отель Бертка / отель Любо-Дорого, возможны другие турбазы или отели аналогичного уровня. Турбазы указаны как пример, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в отелях повышенной комфортности.

Ужин (включен)

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

2 день

Чуйский тракт до Гейзерового озера

Завтрак, выселение с вещами.

Чуйский тракт до Гейзерового озера.

Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!

На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.

Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.

Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)

Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!

Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).

Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Ужинаем в кафе в п. Акташ (включен).

Позднее прибытие на турбазу/в отель в п. Акташ (Расул, Хуторок, Зеленый мох, Республика, Майман, Душа Алтая, Altay Rest, Шам Алтай, Клевер, У Никанорыча или другие турбазы аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в глемпингах или отелях повышенной комфортности.

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в пути + остановки)

3 день

Алтайский Марс

Выселяемся из номеров. Завтракаем.

Алтайский Марс. На него сможем попасть только на транспорте повышенной проходимости, в том числе возможны УАЗ-буханки.

Кызыл Чин (Алтайский марс) — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов.

Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей.

*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
* Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.

Около 19-21:00 (в зависимости от темпа группы и погодных условий): Возвращение по Чуйскому тракту в Манжерок / Горно-Алтайск. Внимание: приобретать авиабилеты на дату возвращения из тура нельзя, нужно вылетать на следующий или далее дни.

Примерный километраж по маршруту – 500 км.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в стандартных номерах с удобствами: 1 ночь в районе Соузга / Черемшанка / Манжерок / Чемал + 1 ночь в пос. Акташ. Номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании. Возможны аналогичные по уровню турбазы и отели. Цена дана за одного человека при двухместном размещении. (Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера.)
  • Экскурсии по программе
  • Питание: 2 завтрака, 2 ужина
  • Услуги гида, возможно в формате гида-водителя
  • Входные билеты в объекты по маршруту
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение - по запросу, с доплатой, от 5500-7000 руб, зависит от сезона, подселения нет
  • Обеды
  • Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Страховка от клеща - оформляется не позже 5 дней до заезда
  • Баня, другие личные расходы
  • Моторафт на Камышлинском водопаде
  • Заброска на Марс-2
  • Заброска на Голубые озера
  • Доплата за пакет Комфорт Плюс
О чём нужно знать до поездки

• Что важно знать о туре?

ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

• Размещение

Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д

На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.

• Транспорт

Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте

Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.

• Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

• Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

• Для тех, кто путешествует с детьми

Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту. При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону. Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.

• Возможен ли старт из Барнаула?

Наш тур начинается в Горно-Алтайске. Возможен индивидуальный трансфер из Барнаула – стоимость от 15000 руб. за автомобиль.

• Аренда платьев со шлейфами для фото

Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий – условия запрашивайте. В сборной группе данная опция недоступна.

Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

