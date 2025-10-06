Встречаемся и отправляемся в путешествие на автомобиле, которое будет дополняться короткими пешими прогулками — так мы сможем не устать от дороги и насладиться самыми живописными точками маршрута. Мы увидим величественные горные панорамы со смотровых площадок перевала Чике-Таман, остановимся в месте слияния рек Чуи и Катуни. Затем направимся к речным порогам Ильгуменский и Турбина — их шумная стихия обладает почти медитативным воздействием. Катунские долины и террасы раскроют перед нами летопись зарождения этих древних гор.

Во время пути наш гид — опытный проводник и тонкий рассказчик — поделится историями, традициями и укладом жизни местных жителей. Частично всё это оживёт в символах: мы увидим наскальные изображения в Калбак-Таше — святилище с петроглифами, оставленными людьми тысячелетия назад. Если позволит погода, сделаем остановку для пикника на природе.

Маршрут охватывает все ключевые достопримечательности региона, но мы обязательно предложим вам заглянуть и в скрытые уголки, где почти не бывает путешественников, а виды — поразительные.