Связь присутствует на большей части маршрута, временные перебои возможны в дороге. В гостиницах обычно доступны мобильная связь и интернет. По желанию может быть предоставлен спутниковый телефон. Рекомендуется освободить память на телефоне — пейзажи Алтая подарят множество впечатляющих снимков.
Программа тура по дням
1 день
Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголки
Встречаемся и отправляемся в путешествие на автомобиле, которое будет дополняться короткими пешими прогулками — так мы сможем не устать от дороги и насладиться самыми живописными точками маршрута. Мы увидим величественные горные панорамы со смотровых площадок перевала Чике-Таман, остановимся в месте слияния рек Чуи и Катуни. Затем направимся к речным порогам Ильгуменский и Турбина — их шумная стихия обладает почти медитативным воздействием. Катунские долины и террасы раскроют перед нами летопись зарождения этих древних гор.
Во время пути наш гид — опытный проводник и тонкий рассказчик — поделится историями, традициями и укладом жизни местных жителей. Частично всё это оживёт в символах: мы увидим наскальные изображения в Калбак-Таше — святилище с петроглифами, оставленными людьми тысячелетия назад. Если позволит погода, сделаем остановку для пикника на природе.
Маршрут охватывает все ключевые достопримечательности региона, но мы обязательно предложим вам заглянуть и в скрытые уголки, где почти не бывает путешественников, а виды — поразительные.
2 день
«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак
Сегодня нас ждут сменяющие друг друга невероятные ландшафты — от ярко-красных склонов до изумрудных гор. Мы исследуем горные участки, известные под названиями Марс-1, Марс-2 и Марс-3. Добраться сюда мы сможем на джипе (за доплату), но по желанию пройдёмся и пешком.
Затем полюбуемся бескрайними просторами Курайской степи. С одной из секретных смотровых площадок нам откроется захватывающий вид на извилистое русло Чуи — её живописные меандры красиво дополняются заснеженными вершинами Северо-Чуйского хребта, который сохраняет свои снежные шапки даже в середине лета.
Непременно заглянем и к Гейзерному озеру — мистическому месту, где прямо на глазах «рождаются» круги на поверхности воды. На обратном пути, если позволит время, сделаем остановку у памятника Кольке Снегирёву, а также прогуляемся к живописному водопаду Ширлак.
Ответы на вопросы
Что включено
Пикник в живописной точке
Фрукты, снеки, орехи, термос с чаем и мёдом
Бутилированная вода в машине
Трансферы на комфортабельном автомобиле
Составление индивидуального маршрута
Услуги профессионального гида-экскурсовода
Услуга мобильной фотосъёмки от гида
Подбор гостиницы или домика
Музыкальное сопровождение в дороге (специальный плейлист)
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
Проживание - от 5000 ₽ за домик/гостиницу на 2-4 человек
Питание в кафе - от 700 до 2000 ₽ на человека за один приём
Входные билеты:
Калбак-Таш - 350 ₽ с человека
Гейзерное озеро - 150 ₽ с человека
Джип-экскурсия на Марсы - от 3000 до 6500 ₽ за автомобиль
Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная договорённость по времени и точке старта
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00. Возможна корректировка по времени и точке финиша
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 1544 туристов
Привет, я Александр! 8 лет создаю комфортные и яркие путешествия. Я и моя команда гидов покажем вам удивительные места, познакомим с бытом и традициями. Душевная атмосфера и гибкость наших маршрутов позволят вам полностью расслабиться и ни о чем не думать. Большой опыт личных путешествий помогает нам создавать безопасные, комфортные и увлекательные маршруты.
И
Ирина
6 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Максиму за чудесный двухдневный тур по Горному Алтаю! Невероятные места! Мощная энергетика, которой заряжаешься, даёт силы и вдохновение! С такой любовью и заботой Максим рассказывал о своём родном крае, показал места, куда простые туристы дороги не найдут. Очень понравилось! Надеюсь, что ещё будет возможность посетить этот удивительный край!
Светлана
24 июн 2025
Это были яркие и насыщенные два дня, за которые мы очень много узнали об Алтае. Во многом это заслуга нашего гида Максима. Он всегда был доброжелателен и отзывчив на наши многочисленные просьбы. Еще он хороший рассказчик и водитель:)