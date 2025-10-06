Мои заказы

Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места

Всего за 2 дня увидеть главные достопримечательности и послушать о местных традициях и укладе жизни
Приглашаем насладиться видами Алтая вне суеты и туристических потоков, в комфортном темпе и с душой.

Вы увидите слияние двух величественных рек — Чуи и Катуни, пройдёте тропами, где люди оставили следы
тысячелетия назад, услышите рассказы о культуре и быте горного народа.

Вас ждут красочные «Марсы» с их инопланетными пейзажами, секретные смотровые площадки и белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.

Вы побываете у загадочного Гейзерного озера, проедете по знаменитому Чуйскому тракту и прогуляетесь к водопаду Ширлак.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Связь присутствует на большей части маршрута, временные перебои возможны в дороге. В гостиницах обычно доступны мобильная связь и интернет. По желанию может быть предоставлен спутниковый телефон. Рекомендуется освободить память на телефоне — пейзажи Алтая подарят множество впечатляющих снимков.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголки

Встречаемся и отправляемся в путешествие на автомобиле, которое будет дополняться короткими пешими прогулками — так мы сможем не устать от дороги и насладиться самыми живописными точками маршрута. Мы увидим величественные горные панорамы со смотровых площадок перевала Чике-Таман, остановимся в месте слияния рек Чуи и Катуни. Затем направимся к речным порогам Ильгуменский и Турбина — их шумная стихия обладает почти медитативным воздействием. Катунские долины и террасы раскроют перед нами летопись зарождения этих древних гор.

Во время пути наш гид — опытный проводник и тонкий рассказчик — поделится историями, традициями и укладом жизни местных жителей. Частично всё это оживёт в символах: мы увидим наскальные изображения в Калбак-Таше — святилище с петроглифами, оставленными людьми тысячелетия назад. Если позволит погода, сделаем остановку для пикника на природе.

Маршрут охватывает все ключевые достопримечательности региона, но мы обязательно предложим вам заглянуть и в скрытые уголки, где почти не бывает путешественников, а виды — поразительные.

Перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголкиПеревал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголкиПеревал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголкиПеревал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголкиПеревал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, речные пороги и террасы, петроглифы Калбак-таша и скрытые уголки
2 день

«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак

Сегодня нас ждут сменяющие друг друга невероятные ландшафты — от ярко-красных склонов до изумрудных гор. Мы исследуем горные участки, известные под названиями Марс-1, Марс-2 и Марс-3. Добраться сюда мы сможем на джипе (за доплату), но по желанию пройдёмся и пешком.

Затем полюбуемся бескрайними просторами Курайской степи. С одной из секретных смотровых площадок нам откроется захватывающий вид на извилистое русло Чуи — её живописные меандры красиво дополняются заснеженными вершинами Северо-Чуйского хребта, который сохраняет свои снежные шапки даже в середине лета.

Непременно заглянем и к Гейзерному озеру — мистическому месту, где прямо на глазах «рождаются» круги на поверхности воды. На обратном пути, если позволит время, сделаем остановку у памятника Кольке Снегирёву, а также прогуляемся к живописному водопаду Ширлак.

«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак«Марсы», Курайская степь, Гейзерное озеро, прогулка до водопада Ширлак

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 920 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Пикник в живописной точке
  • Фрукты, снеки, орехи, термос с чаем и мёдом
  • Бутилированная вода в машине
  • Трансферы на комфортабельном автомобиле
  • Составление индивидуального маршрута
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
  • Услуга мобильной фотосъёмки от гида
  • Подбор гостиницы или домика
  • Музыкальное сопровождение в дороге (специальный плейлист)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Проживание - от 5000 ₽ за домик/гостиницу на 2-4 человек
  • Питание в кафе - от 700 до 2000 ₽ на человека за один приём
  • Входные билеты:
  • Калбак-Таш - 350 ₽ с человека
  • Гейзерное озеро - 150 ₽ с человека
  • Джип-экскурсия на Марсы - от 3000 до 6500 ₽ за автомобиль
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная договорённость по времени и точке старта
Завершение: Горно-Алтайск, 20:00. Возможна корректировка по времени и точке финиша
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели экскурсии для 1544 туристов
Привет, я Александр! 8 лет создаю комфортные и яркие путешествия. Я и моя команда гидов покажем вам удивительные места, познакомим с бытом и традициями. Душевная атмосфера и гибкость наших маршрутов позволят вам полностью расслабиться и ни о чем не думать. Большой опыт личных путешествий помогает нам создавать безопасные, комфортные и увлекательные маршруты.
Отзывы и рейтинг

6 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Максиму за чудесный двухдневный тур по Горному Алтаю! Невероятные места! Мощная энергетика, которой заряжаешься, даёт силы и вдохновение! С такой любовью и заботой Максим рассказывал о своём родном крае, показал места, куда простые туристы дороги не найдут. Очень понравилось! Надеюсь, что ещё будет возможность посетить этот удивительный край!
24 июн 2025
Это были яркие и насыщенные два дня, за которые мы очень много узнали об Алтае. Во многом это заслуга нашего гида Максима. Он всегда был доброжелателен и отзывчив на наши многочисленные просьбы. Еще он хороший рассказчик и водитель:)

