Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):

Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)

Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Трансфер из Горно-Алтайска и обратно включен в стоимость.

Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.

Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)

Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)

Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.

Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.

Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)

Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)

Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.

Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.

Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.

Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)

Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)

Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.

Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.

Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.

Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут