Посетим удивительные по красоте Каракольские озёра и полюбуемся ими с
июн
Программа тура по дням
Село Элекмонар
Дорогие друзья, рады встретить вас в аэропорту / автовокзале г. Горно-Алтайск до 10 утра.
Далее трансфер привезет Вас к нашему "Штабу", где в дружеской атмосфере вы сможете отдохнуть с дороги, попить чай и мы расскажем вам о всех тонкостях сборов в поход, выдадим все необходимое снаряжение.
Тех, кто добирается самостоятельно, ждем до 14 часов, после – погрузка вещей и снаряжения на внедорожник ГАЗ-66, и выезд к конной ферме.
Дорога займет около полутора – двух часов и доставит Вам незабываемые впечатления от мастерства водителя и выносливости автомобиля!
ГАЗ – всегда для Вас!
По прибытию на конную базу – размещение в палатках, инструктаж, инструктаж по верховой езде.
После инструктажа запланирована банька, а на после, проведём пробное занятие по цигун – настроимся на волну Алтая.
Ну а когда стемнеет – расположимся у очага, чтобы насладиться ужином, приготовленным на костре, послушать про алтайские обряды встречи гостей, и принять участие в одном из них.
Конный переход на таёжную поляну у подножия Кылайской гривы
Утро начнётся с нашей стандартной фразы – «Котики! Подъём!»
Просыпаемся, умываемся и собираемся на утреннее занятие по цигун.
После занятия – плотный завтрак, сборы и «по коням»!
Наш путь к кедровым полянам начинается с лесных тропинок, которые выводят к первому на маршруте перевалу – Караташ.
С него открывается перспектива дальнейшего пути, вершиной которого является заснеженный перевал Багаташ.
Здесь мы остановимся, чтобы напитать глаза красотой, оценить масштабы и, конечно же, перекусить!
После перекуса – снова в путь!
Вниз, потом вверх и всё дальше от автомобильных дорог – вглубь алтайской тайги ведёт нас тропа.
Ещё тысяча конных шагов, и мы попадаем в сказочный мир высокогорья.
Финальной точкой маршрута этого дня станет таёжная поляна Кылай, расположенная среди вековых кедров, кустов можжевельника и горных выступов.
Обустраиваем лагерь, ставим палатки и гуляем по окрестностям.
После отдыха – комплекс упражнений цигун, а затем приготовленный на костре ужин – о! это особая кухня!
Когда стемнеет – настанет время сказок и увлекательных историй.
Ну а засыпать нам предстоит под волшебную музыку горного ручья, звон колокольчиков на шеях пасущихся коней и песни ночных обитателей леса.
Сегодня нам предстоит путь длиною в 25 км. Время в пути примерно 5-6 часов, за которые мы верхом произведём набор высоты порядка 700 метров и, минуя зону высокогорной тундры, окажемся на кедровой поляне.
Конный переход через Каракольские озёра в лог Муихта
Третий день начнётся с пробуждения, упражнений цигун и вкусного завтрака.
А впереди – так много красоты и новых впечатлений!
В качестве одного из них будет общение с твоим конём.
Сегодня мы предлагаем тебе стать чуточку ближе к существу, которое послушно везёт тебя по извилистым горным тропам.
Общение, чистка, заплетение гривы – всё это увлекательный процесс общения двух существ, в котором человек делает попытку понять лошадь, а лошадь – человека.
После того, как лошадки почищены и засёдланы, мы отправляемся в путь – к духам перевала Багаташ.
С алтайского языка это название переводится как «каменная лягушка».
Возможно, нам даже удастся её увидеть!
Крутой тропой вверх поднимаемся на перевал и, если духи перевала будут к нам благосклонны, то мы сможем увидеть невероятную красоту: насыщенно голубые озёра в обрамлении снежных настов с высоты птичьего полёта.
В этом месте ты точно ощутишь небывалый восторг и чувство свободы!
Если позволит погода, то мы обязательно задержимся здесь подольше, чтобы напитать глаза и душу красотой.
Дальше конная тропа приведёт нас к Замкам Горных Духов – легендарному месту хребта Иолго.
Это скалы-останцы, расположенные на краю перевала.
Считается, что такого рода скалы остались от «старого» Алтая.
Про эти места разное рассказывают, но всегда эти истории носят флёр мистического и таинственного.
Сделаем здесь небольшую остановку, чтобы попробовать почувствовать это место и его силу.
До стоянки остался примерно час пути.
Узкой тропкой спускаемся от Замков в кедровую тайгу.
Первый крутой спуск с пересечением горного ручья – и вот он – лог Муихта, покрытый сочной травой, с раскидистыми мощными кедрами и потрясающей перспективой вдаль уходящих горных вершин.
«Море тайги!» – скажешь ты! Да! Всё именно так! Именно в этом потрясающем месте мы разобьём свой лагерь и отсюда будем выезжать налегке на основные локации маршрута.
А на закате, понаблюдав как солнце плавно, но быстро садится в «таёжное море» и окрашивает лог в удивительные по красоте и насыщенности цвета, сделаем комплекс упражнений цигун и выполним практику дыхания, чтобы успокоить в себе все впечатления дня и настроиться на новый.
После ужина, когда совсем стемнеет, настанет время историй про Алтай и сказок на ночь.
На конях мы сегодня преодолеем 15 км пути – это примерно 4-5 часов без учёта остановок.
Радиальный конный выход на перевал Ак-Кая и посещение озера Вероника
Просыпаемся, умываемся, дышим, практикуем цигун, завтракаем и… в седло!
Едем в гости к спрятанному в горах озеру Вероника.
Приготовьтесь ко дню, наполненному красотой горных вершин, овеянному вольным ветром с перевала!
Перевал Ак-Кая, на который нас поднимут наши верные друзья – кони, это, можно сказать, граница «моря» тайги и остроконечных ещё заснеженных горных вершин хребта Иолго.
Чем ближе кони подходят к перевалу, тем чаще ты начинаешь крутить головой: сзади остаются сине-зелёные горные холмы, а впереди – вырастают настоящие горы!
Но изучать этот перевал мы будем завтра, а сейчас уходим влево – к озеру.
Итак, перед нами крутой спуск в долину Уул.
Прямо во время спуска будем учиться доверять своему коню, ведь это отличная возможность очень ярко прочувствовать, что под тобой живое, думающее существо!
Самые сложные участки спуска преодолеваем пешком, ведя верного друга в поводу.
Поверь – такой спуск – это своего рода терапия, практика доверия и выбора.
Далее, преодолев несколько речушек, пройдём вдоль каскадной реки-водопада и остановимся у водной глади великолепной Вероники.
Пока лошадки отдыхают, у нас будет достаточно времени, чтобы почувствовать это волшебное место!
При желании можно попробовать выполнить форму тайчи, просто погулять либо же искупаться.
Но сразу предупреждаем: вода в озере – ледяная!
И это не метафора – на другом берегу отчётливо виден снежник, глубоко уходящий в воды озера!
Ну а после прогулок сделаем перекус.
Обратно возвращаемся той же тропой, но вид будет совершенно другим – такова специфика путешествий в горах!
После возвращения – небольшой отдых.
Затем новая порция упражнений цигун, а после – сытный походный ужин и вечер интересных историй у костра.
На лошадях пройдем около 20 км, время в пути 5-6 часов.
Радиальный конный выход через перевал Ак-Кая к Аккаинскому водопаду
Новый день и новые впечатления!
Сегодня идём в гости к потрясающему водопаду!
Но сначала необходимо поймать правильный настрой!
В этом нам помогут дыхательная практика и комплекс упражнений цигун.
А плотный завтрак наполнит тело энергией!
Выходим из лога Муихта и снова движемся по конной тропе на перевал Ак-Кая.
С другими группами мы здесь, как правило, не задерживаемся, но сегодня у нас будет время, чтобы попытаться почувствовать это место, вдоволь послушать песни ветра, ну и сделать достаточное количество фотографий.
Спускаться с перевала будем пешком.
Это отличная разминка для тела и возможность для лошадок отдохнуть.
После пешего спуска продолжаем свой путь верхом.
Тропа идёт через кедровые поляны, и чем ниже она спускается, тем эпичнее становится вид.
Ведь на все 360º вокруг нас будут горы, а мы – в самом их сердце!
Ещё немного горных троп – и мы на месте!
Паркуем лошадок под сенью раскидистых кедров и разминаемся перед коротким, но крутым спуском к водопаду.
Берём с собой бутылочки для воды, ну а тот, кто готов встать под бодрящие струи, берёт купальник, полотенце и, обязательно, сменную обувь! Вперёд!
Сам спуск занимает, как правило, не более 20 минут, но на некоторых участках он весьма волнителен: идём осторожно, не торопимся, помогаем друг-другу!
И вот он – Аккаинский водопад!
От него веет прохладой и свежестью!
На него можно смотреть издалека, можно подойти поближе и присесть на ствол давно рухнувшего дерева, а можно зайти под струю воды.
Насмотревшись на водопад, поднимаемся вверх, перекусываем, ещё немножко отдыхаем и снова в путь – на перевал Ак-Кая.
Обратный подъём на перевал особенно впечатляет.
У всадников возникает ощущение, что впереди идущие люди и кони словно поднимаются на небо и скрываются в нём.
Вечером нас ждёт прогулка к камню желаний и с него же открывается потрясающая панорама на лог Муихта в закатных красках.
Кони 20 км, время в пути 5-6 часов.
Конный переход из лога Муихта на стоянку Кылай через Каракольские озёра
Казалось бы – мы начинаем обратный путь, но впереди нас ждёт ещё так много открытий!
Сегодня же основная цель – сходить в гости к самому большому – третьему Каракольскому озеру.
Утро пройдёт как обычно, но к нему добавится ещё и сбор лагеря.
И снова – в путь!
Поднимаемся к Замкам Горных Духов.
Здесь можно ненадолго остановиться и сравнить свои ощущения от этого места.
Что ты почувствуешь на этот раз?
Преодолев уже знакомый перевал Багаташ и крутой спуск, останавливаемся у самого крупного из семи Каракольских озёр – третьего.
Оставляем лошадок отдыхать, а сами отправляемся на пешую прогулку вдоль озера.
Если погода позволяет, то в озере можно искупаться!
После перекуса под кедром на берегу озера продолжаем обратный путь к стоянке Кылай.
На сегодня у нас запланирована ещё одна практика общения с лошадью – будем учиться ездить без седла!
Это удивительный и волнительный опыт!
Именно так ты почувствуешь не только механику движения этого удивительного животного, но и его потрясающую энергию, мудрость и силу, будто силу самой жизни!
Ну а вечером будем прощаться с тайгой и духами.
Для этого не придумано специального ритуала.
Каждый будет делать это так, как почувствует необходимым в данный момент.
Мы просто дадим тебе время побыть наедине с горами, природой, собой.
Для тех, кто захочет, можно на закате выполнить форму тайчи.
Конный переход около 15 км, а время в пути 4-5 часов без учёта остановок.
Возвращение на конную базу
Обратная дорога всегда немного печалит, но только если воспринимать её, как окончание пути.
Мы же попробуем использовать этот день, как время для: поразмыслить, подумать, подвести внутренние итоги.
Но пока у нас ещё целый день впереди!
Поэтому утро начнётся с настройки: дыхания, себя и своего восприятия этого дня.
А комплекс упражнений цигун позволит подготовить тело к долгому переходу.
Плотный завтрак, сбор лагеря и «по коням»!
Помните геодезический маяк, мимо которого мы проезжали в первый конный день?
Сегодня мы на него поднимемся!
Это будет финальной эпичной локацией нашего маршрута!
Там – рядом с маяком, стоя на каменной возвышенности, можно увидеть потрясающую панораму на все 360º!
А ещё это место отлично подходит для того, чтобы бросить прощальный взгляд на горы, чтобы пообещать себе сюда ещё раз вернуться или что-то совсем другое, сокровенное, чтобы сказать Алтаю: «Спасибо!»
Многие путники отмечают, что домой лошадки всегда идут быстрее и охотнее.
Что же, это нам на руку, ведь там нас ждёт горячая банька!
Приходим на базу, прощаемся с лошадками и с благодарностью отпускаем их отдыхать.
Далее у нас по программе финальный комплекс упражнений цигун, долгожданная баня и прощальный ужин.
Ну а вечером у костра подведём итоги похода: поделимся впечатлениями и возможными откровениями, что пришли во время тура.
Время в пути около 6 часов.
Отъезд
Возвращаемся обратно в цивилизацию.
Рано утром, а точнее в 7 утра, наша таёжная маршрутка – ГАЗ 66 – начнёт спуск группы обратно в Элекмонар.
Тот, у кого вылет во второй половине дня успеет переупаковать вещи, трансфер будет ждать примерно к 12 дня.
Ну а те, кто особо не торопятся, могут отправиться на сплав по красавице Катуни (не входит в стоимость).
22 км по бездорожью до конной фермы + трансфер до аэропорта 100 км из с. Элекмонар.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках на протяжении всего маршрута.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Размещение в палатках. Размещаем по 2-3 чел однополых. Но одноместное размещение - только по возможности, т. к. мы экономим вес, который везут лошади. Если мы всех будем размещать по одному, то на группу получится доп веса примерно 20 кг. Потому, пожелания учитываем, но никому ничего не обещаем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно (только в день заезда и день выезда)
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Работа инструктора - проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, Новосибирска, Барналуа и обратно
- Билет на автобус от г. Новосибирск, г. Барнаула к месту начала тура и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- спальник (температура комфорт 0 - +5) (спальник выдается, по желанию рекомендуем взять свой, если имеется);
Одежда:
- нательное белье;
- свитер теплый;
- свитер более легкий;
- теплые штаны на холодную погоду;
- штаны из плотной ткани (возможет камуфляж);
- шорты или легкие штаны;
- майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
- шерстяные носки (больше одной пары);
- х/б носки (несколько пар);
- утепленная, просторная куртка;
- ветровка (штормовка);
- перчатки;
- головной убор;
- купальник.
Обувь:
- РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (желательно на гладкой подошве с каблуком);
- кеды либо кроссовки;
- тапочки – выбегать ночью из палатки в куста или посидеть у костра.
Будет полезно:
- фонарик карманный либо налобный;
- набор ниток с иголками;
- запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
- плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
- походный нож;
- влажные гигиенические салфетки в поход;
- туалетная бумага;
- крем от солнечных ожогов;
- необходимые лично Вам лекарственные препараты;
- средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
- специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.
Старайтесь не брать лишних вещей!
Что из специального снаряжения на конный тур нам предоставят?
- Аптечка
- Общегрупповой набор посуды
- Топор
- Пила
- Тент
- Палатка
- Спальник (температура 0 +5, вещь индивидуального пользования, поэтому рекомендуем взять свой при наличии)
- Полиуретановый коврик
- Личная посуда
- ОЗК (резиновый плащ от дождя)
- Герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь, для перевозки груза)
- Драйбег - гермомешок
Как добраться?
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
Из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.
Туда: утром в день старта маршрута с 9:00 до 10:00 встреча в аэропорту.
Обратно: в день завершения тура трансфер в 12 часов дня. В 13:30-14:00 прибытие в ГА.
При необходимости возможен вариант забронировать доп. ночь за дополнительную плату и утром отправиться в аэропорт к первым рейсам (6-7 утра).
Самолет:
- стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
- стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
- стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
- Новосибирск – Чемал (~1500 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
- Барнаул – Чемал (~1200 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч.
Стоимость билета может меняться. Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Есть ли мобильная связь на маршрутах?
В пределах с. Элекмонар ловят Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
На конных маршрутах в горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Есть ли на Алтае клещи?
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. (Есть срочная вакцина - не менее чем за 2 недели до выезда и простая - 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели). Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в ВЫСОКОГОРЬЕ, ГДЕ ПРОХОДИТ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МАРШРУТА клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Погодные условия
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов. На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Как добраться шаг за шагом
Через г. Горно-Алтайск (основной и самый удобный вариант):
Шаг 1. Заходите на сайт www.s7.ru и покупаете билеты по направлению Горно-Алтайск (мы заранее поможем Вам подобрать авиабилеты)
Шаг 2. Прилетаете в Горно Алтайск - звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Трансфер из Горно-Алтайска и обратно включен в стоимость.
Шаг 3. Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.
Через г. Барнаул (вариант 1) - описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом)
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал (~ 650 р.)
Шаг 4. Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Барнаул (вариант 2) – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Барнаул.
Шаг 2. Из аэропорта - на маршрутном такси до автовокзала (ж/д вокзал на одной площади с автовокзалом).
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Барнаул – Горно-Алтайск (~ 450 р.)
Шаг 4. На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус /берете такси/ садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 150 р. - все три варианта в одну стоимость)
Шаг 5. Как только отъедете от автовокзала - звоните организатору.
Шаг 6. Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут.
Через г. Новосибирск (вариант 1) – описание пути без пересадок.
Шаг 1. Авиа или ж/д транспортом до г. Новосибирск.
Шаг 2. Из аэропорта/ ж/д вокзала - на маршрутном такси до автовокзала
Шаг 3. Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал (~ 800 р.)
Шаг 4. Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском (там начинается горная местность)
Шаг 5. Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
Шаг 6. Проехав еще час - полтора сообщите водителю о том, что вам нужно выйти на первой остановке село Элекмонар.
Шаг 7. Выходите из автобуса и звоните организатору.
Шаг 8. Вас встречают в течение 5 минут
Какая техника безопасности?
Лошади:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
- держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко),
- следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками,
- не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади,
- не ездить через кусты,
- не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек),
- не давать прыгать с камней.
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
- К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они ЛОШАДИ. Могут испугаться и лягнуть.
- Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
- При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
- Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
- Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
- Дистанция между всадниками 2 – 3 метра, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
- В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
- Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
- Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
- Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
- Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте… и т. д. Достоверно известно – ей это очень приятно!
Есть ли ограничения по весу участника?
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.
Где можно оставить чемоданы, рюкзаки на время тура?
Все вещи перепаковываются в арчимаки, а чемоданы и рюкзаки остаются в специальной кладовке для вещей до времени возвращения с маршрута.