Лед Алтая. Телецкое озеро в марте

Горнолыжный тур на Телецкое озеро в Горном Алтае – уникальную возможность отдыха вблизи горнолыжного курорта Телецкий. Телецкое озеро – объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Здесь чистейшая природа и мягкий климат, которые создают комфортные условия для отдыха. А также уникальные природные достопримечательности и разнообразие зимних активностей.
Ближайшие даты:
6
мар

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Телецкое озеро. Обзорная экскурсия

9:30 Прибытие на Телецкое озеро.

Подъем на вершину горы, обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Прибытие на Телецкое озеро. Обзорная экскурсия
2 день

Горнолыжный курорт Телецкий

9:00-10:00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах.

14:00 Снегоходная экскурсия, на кромку льда, в место, где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!

Время экскурсии 3-4 часа.

19:00 Совместный ужин в кафе отеля, время для ваших мероприятий.

Горнолыжный курорт Телецкий
3 день

Водопад Третья речка. Отъезд

9-10:00 Завтрак.

11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по экотропе до замерзшего водопада.

12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.

После экскурсии обед и выезд домой.

Водопад Третья речка. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Исток” или аналогичном.

Стоимость тура на 1 человека зависит от выбранного пакета услуг, руб:

Пакет "Стандарт" – 21 900 руб. /чел. при двухместном размещении.

Включено в стоимостьОплачивается дополнительно
  • проживание в номере "Стандарт".
  • трансфер;
  • завтраки;
  • экскурсия на горнолыжный комплекс Телецкий (кроме подъемника или ски-пасса);
  • обзорная экскурсия;
  • сопровождение гидом.
  • обеды и ужины (средний чек 800₽ в г. Кокуя)
  • подъемник: взрослым 800₽, детям от 7 лет 600₽ или ски-пасс
  • снегоходная экскурсия по Телецкому озеру к Кромке льда или водопаду Эстюба 4 900₽
  • занятия с инструктором, сувениры.

Пакет "Все включено" – 34 750 руб. /чел. при двухместном размещении.

Включено в стоимостьОплачивается дополнительно
  • проживание в номере "Комфорт";
  • трансфер;
  • проживание в выбранном отеле;
  • трехразовое питание;
  • экскурсионная программа + входные билеты;
  • сопровождение гидом;
  • снегоходная экскурсия по Телецкому озеру к Кромке льда или водопаду Эстюба.
  • занятия с инструктором
  • сувениры

Варианты проживания

Отель «Исток»

2 ночи

Номер "Стандарт" – площадь номера: 15 м² (однокомнатный).

В номере: двуспальная кровать или две односпальные, возможность организовать дополнительное место под запрос, есть семейные номера. Удобства: WC в номере.

Номер "Комфорт" – площадь номера: 25 м² (однокомнатный).

В номере: двуспальная кровать или две односпальные, собственная терраса и вход с улицы, WC, телевизор, холодильник.

Отель «Исток»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание, согласно выбранному пакету
  • Питание, согласно выбранному пакету
  • Экскурсионная программа, согласно выбранному пакету
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Новокузнецк, г. Кемерово и обратно
  • Обеды и ужины (средний чек - 800 руб. в г. Кокуя), если не предусмотрены выбранным пакетом
  • Экскурсии, если не предусмотрены выбранным пакетом
  • Подъемник: взрослым - 800 руб., детям от 7 лет - 600 руб. или ски-пасс
  • Снегоходная экскурсия по Телецкому озеру к Кромке льда или водопаду Эстюба - 4 900 руб., если не предусмотрена выбранным пакетом
  • Занятия с инструктором
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск / Новосибирск / Барнаул / Кемерово / Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).

Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем – можно взять в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).

Во сколько отправление трансфера?

Сбор группы:

  • Кемерово накануне в 23:00 от Летнего вокзала;
  • Новокузнецк 01:30 от Прокопьевского кольца;
  • Новосибирск в 00:00 от ЖД вокзала;
  • Барнаул в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
  • Горно-Алтайск в 8:30 от аэропорта.

Города выезда: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. Трансфер из другого города по запросу.

Ориентировочное время возвращения:

  • Горно-Алтайск – 17:00;
  • Барнаул – 21:30;
  • Новосибирск – 01:00;
  • Новокузнецк – 00:00;
  • Кемерово – 02:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

