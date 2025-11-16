1 день

Прибытие на Телецкое озеро. Обзорная экскурсия

9:30 Прибытие на Телецкое озеро.

Подъем на вершину горы, обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160