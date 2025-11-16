мар
Программа тура по дням
Прибытие на Телецкое озеро. Обзорная экскурсия
9:30 Прибытие на Телецкое озеро.
Подъем на вершину горы, обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Горнолыжный курорт Телецкий
9:00-10:00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах.
14:00 Снегоходная экскурсия, на кромку льда, в место, где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!
Время экскурсии 3-4 часа.
19:00 Совместный ужин в кафе отеля, время для ваших мероприятий.
Водопад Третья речка. Отъезд
9-10:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по экотропе до замерзшего водопада.
12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.
После экскурсии обед и выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Исток” или аналогичном.
Стоимость тура на 1 человека зависит от выбранного пакета услуг, руб:
Пакет "Стандарт" – 21 900 руб. /чел. при двухместном размещении.
|Включено в стоимость
|Оплачивается дополнительно
Пакет "Все включено" – 34 750 руб. /чел. при двухместном размещении.
|Включено в стоимость
|Оплачивается дополнительно
Варианты проживания
Отель «Исток»
Номер "Стандарт" – площадь номера: 15 м² (однокомнатный).
В номере: двуспальная кровать или две односпальные, возможность организовать дополнительное место под запрос, есть семейные номера. Удобства: WC в номере.
Номер "Комфорт" – площадь номера: 25 м² (однокомнатный).
В номере: двуспальная кровать или две односпальные, собственная терраса и вход с улицы, WC, телевизор, холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание, согласно выбранному пакету
- Питание, согласно выбранному пакету
- Экскурсионная программа, согласно выбранному пакету
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Новокузнецк, г. Кемерово и обратно
- Обеды и ужины (средний чек - 800 руб. в г. Кокуя), если не предусмотрены выбранным пакетом
- Экскурсии, если не предусмотрены выбранным пакетом
- Подъемник: взрослым - 800 руб., детям от 7 лет - 600 руб. или ски-пасс
- Снегоходная экскурсия по Телецкому озеру к Кромке льда или водопаду Эстюба - 4 900 руб., если не предусмотрена выбранным пакетом
- Занятия с инструктором
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем – можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Во сколько отправление трансфера?
Сбор группы:
- Кемерово накануне в 23:00 от Летнего вокзала;
- Новокузнецк 01:30 от Прокопьевского кольца;
- Новосибирск в 00:00 от ЖД вокзала;
- Барнаул в 03:30 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
- Горно-Алтайск в 8:30 от аэропорта.
Города выезда: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. Трансфер из другого города по запросу.
Ориентировочное время возвращения:
- Горно-Алтайск – 17:00;
- Барнаул – 21:30;
- Новосибирск – 01:00;
- Новокузнецк – 00:00;
- Кемерово – 02:00.