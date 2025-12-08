2 день

Тайна озер Горных Эльфов

Этот день будет целиком посвящён неторопливому, глубокому погружению в природу Курайского хребта. Нас ждёт треккинг к удивительным Куектанарским озёрам — месту, которое часто называют «озером горных эльфов» за его неземную, хрупкую красоту.

Неспешное погружение в тайгу.

Наш путь начнётся от турбазы «Куйактанар», откуда мы ступим на широкую, хорошо натоптанную тропу. Почти сразу же нас окутает прохлада и свежий запах лиственничной тайги. Воздух будет густым и насыщенным — вы почувствуете пряный аромат можжевельника и сладковатое благоухание цветущей жимолости.

Тропа будет плавно набирать высоту, идя то вверх, то вниз, что позволит нам идти без лишней спешки, в своём ритме. По пути то и дело будут встречаться любопытные бурундуки, которые, словно приветствуя нас, будут звонко пересвистываться с веток кустарников.

Встреча с бирюзой и водопадом.

Примерно через два часа неспешной ходьбы, поднявшись на один из холмов, мы застынем от восторга: перед нами, как драгоценная бирюза в оправе из тёмно-зелёных кедров и золотистых лиственниц, будет лежать первое Куектанарское озеро. Его вода обладает магическим свойством менять цвет от насыщенного синего до изумрудно-зелёного в зависимости от света. Именно здесь, на берегу, мы устроим пикник-перекус, чтобы, никуда не торопясь, насладиться этим видом и тишиной, нарушаемой лишь плеском воды.

Дорога назад и вечерние впечатления.

Возвращение по уже знакомой тропе будет лёгким и приятным. Общее время в пути, включая все остановки на фотографии и отдых, займёт около 5 часов. Набор высоты за весь день составит комфортные 350 метров, что позволит насладиться маршрутом без излишней усталости.

Вечером, вернувшись на базу, вы ещё долго будете находиться под впечатлением от тихой, мощной красоты этих мест, от кристальной чистоты озёр и того ощущения полного умиротворения, которое дарит только настоящая, дикая природа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160