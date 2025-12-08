Вы посетите самый аутентичный район Алтая — Кош-Агачский, где степи встречаются с заснеженными пиками. Почему стоит выбрать именно этот тур?
Программа тура по дням
Легендарный Чуйский Тракт
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Знакомство с гидом. Завтрак, брифинг по предстоящему туру. Старт по Чуйскому тракту.
Путь пролегает по одной из красивейших дорог мира (по версии National Geographic) – Чуйскому тракту.
В древности он был известен как Мунгальский тракт. Около тысячи лет назад здесь шли караваны с грузами с Востока в Россию. Подробнее об истории легендарной дороги расскажет гид.
Также будет возможность сделать фото на смотровых площадках. На Катунских террасах, слиянии рек Чуя и Катунь. А также на старой Вьючной Тропе. Нас ждут два живописных перевала – Семинский и Чике-Таман.
Размещение в эко-комплексе. Ужин.
Тайна озер Горных Эльфов
Этот день будет целиком посвящён неторопливому, глубокому погружению в природу Курайского хребта. Нас ждёт треккинг к удивительным Куектанарским озёрам — месту, которое часто называют «озером горных эльфов» за его неземную, хрупкую красоту.
Неспешное погружение в тайгу.
Наш путь начнётся от турбазы «Куйактанар», откуда мы ступим на широкую, хорошо натоптанную тропу. Почти сразу же нас окутает прохлада и свежий запах лиственничной тайги. Воздух будет густым и насыщенным — вы почувствуете пряный аромат можжевельника и сладковатое благоухание цветущей жимолости.
Тропа будет плавно набирать высоту, идя то вверх, то вниз, что позволит нам идти без лишней спешки, в своём ритме. По пути то и дело будут встречаться любопытные бурундуки, которые, словно приветствуя нас, будут звонко пересвистываться с веток кустарников.
Встреча с бирюзой и водопадом.
Примерно через два часа неспешной ходьбы, поднявшись на один из холмов, мы застынем от восторга: перед нами, как драгоценная бирюза в оправе из тёмно-зелёных кедров и золотистых лиственниц, будет лежать первое Куектанарское озеро. Его вода обладает магическим свойством менять цвет от насыщенного синего до изумрудно-зелёного в зависимости от света. Именно здесь, на берегу, мы устроим пикник-перекус, чтобы, никуда не торопясь, насладиться этим видом и тишиной, нарушаемой лишь плеском воды.
Дорога назад и вечерние впечатления.
Возвращение по уже знакомой тропе будет лёгким и приятным. Общее время в пути, включая все остановки на фотографии и отдых, займёт около 5 часов. Набор высоты за весь день составит комфортные 350 метров, что позволит насладиться маршрутом без излишней усталости.
Вечером, вернувшись на базу, вы ещё долго будете находиться под впечатлением от тихой, мощной красоты этих мест, от кристальной чистоты озёр и того ощущения полного умиротворения, которое дарит только настоящая, дикая природа.
Туда где живут снежные Барсы
С сегодняшнего дня наш главный друг — мощный внедорожник, готовый покорять самые труднодоступные тропы.
Нас ждёт самая зрелищная часть Чуйского тракта. Дорога будет петлять среди гор, открывая захватывающие виды на Северо-Чуйский хребет — вы будете ловить себя на мысли, что не можете оторвать от него взгляд.
После сытного обеда в кафе с местным колоритом нас ждёт полная перемена декораций: бескрайние просторы Чуйской степи.
Здесь, среди древних курганов, стоит одинокая лиственница — удивительный символ стойкости и связи времён. А завершим день в урочище Нарын-Гол, где на фоне заката и величественного хребта Чихачёва пасутся дикие горные козлы — зрелище, от которого замирает сердце.
Небесное озеро и теплый вечер в степи
Этот день начнём с горячего завтрака на чистом воздухе, чтобы набраться сил для трекинга. Нас ждёт подъём к «Небесному озеру», скрытому высоко в горах. Путь будет непростым, с большим перепадом высот, но вид, который откроется на вершине, сто́ит любых усилий.
Далее мы двигаемся на «Кокоринский Марс» (долина Кызыл-Чин). Ярко-красные, оранжевые и фиолетовые склоны создают полную иллюзию пребывания на другой планете. Обед-пикник среди этих фантастических пейзажей станет одним из самых запоминающихся.
После спуска и обеда двинемся в Кош-Агач — административный центр самого большого и отдалённого района Республики Алтай. По дороге заглянем в музей теленгитов, чтобы глубже понять историю и быт этого народа, составляющего значимую часть местного населения. А вечером, под бесконечным звёздным небом, нас ждёт магическое действо — выступление кайчи.
Алтайское горловое пение под аккомпанемент топшура — это не концерт, а путешествие вглубь веков, в самые истоки человечества.
Крупнейшая в мире галерея петроглифов
Сегодня вы станете исследователями. Вы отправитесь к одному из самых значимых мест планеты — крупнейшему в мире комплексу петроглифов Елангаш. Это не просто камни с рисунками.
Это гигантский архив под открытым небом, где древние люди на протяжении тысячелетий оставляли свои послания — сцены охоты, ритуалов, изображения священных животных.
Прикоснуться рукой к истории, насчитывающей тысячи лет, — это чувство, которое не передать словами. А чтобы закрепить впечатления, полюбуйтесь на величественную гору Ирбистуу.
Вы раскроете тайны и легенды, связанные с этой почитаемой вершиной, которая веками служила ориентиром и источником вдохновения для кочевников.
В поисках архаров и истоков древних тюрков
Этот день — про дикую природу и древнюю историю. Вы поедете в Сайлюгемский национальный парк, где с большой долей вероятности встретите самых больших баранов в мире — аргали.
Эти священные для местных жителей животные являются самыми крупными горными баранами на планете, и в России их осталось менее 4000 особей. Видеть этих мощных и грациозных животных на свободе — редчайшая удача. Маршрут пролегает по приграничной территории, что подчёркивает уникальность и удалённость этого края.
Кульминацией дня станет посещение долины реки Юстыд — самого грандиозного и недооценённого погребального комплекса планеты, настоящей «колыбели тюркской цивилизации». Чтобы полностью прочувствовать дух этого сакрального места, вы совершите конную прогулку среди древних курганов, ощущая себя частью бесконечной истории великих кочевых народов.
А вечером вас ждёт главное погружение: ужин-гастроэкскурсия, где через традиционные блюда номадов вам раскроют философию их жизни. Этот вечер будет согрет живой, пронзительной музыкой чуйских казахов — звуками, уносящими в эпоху древних кочевий.
Заключительный день приключений
Вас ждёт дорога домой на комфортабельном микроавтобусе. По пути вы сделаете остановку у знакового инженерного сооружения — Ининского подвесного моста через Катунь.
Этот мост, построенный в 1936 году по проекту студента Сергея Цаплина, стал первым в СССР двухцепным висячим мостом и сегодня признан памятником архитектуры. Завершающей точкой путешествия, будет остановка на Семинском перевале — одном из самых высоких перевалов Горного Алтая (1717 метров), важной точке Чуйского тракта.
Здесь установлен обелиск в честь 200-летия вхождения Алтая в состав России, а на большом рынке сувениров у вас будет возможность приобрести алтайский чай, кедровые орехи и изделия местных мастеров из кедра — дерева, сакрального для алтайцев, чтобы сохранить память об этом невероятном путешествии.
Проживание
Проживание предусмотрено в в эко-комплексе.
Варианты проживания
База отдыха
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Проживание
- Питание
Что не входит в цену
- Билеты до места начала тура и обратно
- Личные расходы