Что может быть лучше Нового года? Новый год на Алтае! Здесь — живописное Телецкое озеро, праздничный банкет, долины рек и горные вершины.
Мы побываем в лучших местах края, узнаем о традициях и жизни народа, попробуем вкуснейший алтайский мед и покормим очаровательных зубров.
Мы побываем в лучших местах края, узнаем о традициях и жизни народа, попробуем вкуснейший алтайский мед и покормим очаровательных зубров.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Пять дней в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка! В нашем туре мы:
- будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
- проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
- посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, Чуйский тракт, Зубы дракона, Каменный залив и другие;
- отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по ледяному озеру на снегоходах;
- попробуем вкуснейший алтайский мед. Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием! Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.23 по 04.01.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Телецкое озеро
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чемал
- Голубые Глаза Катуни
- Стелы на границе республики Алтай
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Гора Тилан-Туу
- Гора Пикет
- Село Сростки
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
- Зубы Дракона
- Чергинский зубрятник
- Озеро Светлое
Что включено
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
- Двухразовое питание и новогодний банкет
- Медицинские страховки для туристов
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.23 по 04.01.2024
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб
- Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oksana
11 янв 2023
Лучший тур. Игорь прекрасный гид. Опытный, внимательный, всегда придёт на помощь, ответит на вопросы. Впервые встречаем такого гида. Желаем удачи ему и вашей компании. Обязательно будем рекомендовать друзьям и родным! Наш дом Алтай. Олег и Оксана Карчевские.
M
Maria
5 янв 2023
Поездка организована достойно. Дни получились насыщенным, места разнообразными, не заскучаешь. Компания подобралась отличная, а впечатления от природы Алтая просто незабываемые! Нашим гидом был Алексей, огромное ему спасибо за всю поездку! Очень хотим вернуться.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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