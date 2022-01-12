Алтайская зимняя сказка
Вас ждут незабываемые поездки на снегоходах с санями на Мультинские озёра и на Башталинское плато, смотровая площадка в селе Тюнгур, поездка по Уймонской долине, сбор чая из-под снега и вкусный рождественский ужин.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Чуйский тракт
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в село Усть-Кокса.
Размещение на туркомплексе.
Ужин.
Вечер знакомств.
Авто: 375 км. Питание: ужин в кафе.
Уймонская долина
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.
Поднимемся в урочище - Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.
В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).
Авто: 150 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Снегоходная экскурсия на Мультинские озера
Переезд в д. Мульта-Маральник.
Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.
Озеро расположено на высоте 1710 метров.
Пешие прогулки в окрестностях.
Возвращение в Усть-Коксу.
Авто: 80 км. Снегоход: 30 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак, ужин - в кафе, обед-перекус.
Встреча с травником
Встреча с семьей травников, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая.
Вы соберёте уникальный чай из-под снега.
Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматных травяных чаев с высокогорным медом.
Авто: 40 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Снегоходная экскурсия на Башталинское плато
Выезд с. Усть-Кокса в 10.00.
Поднимаемся на снегоходе с санями до кедрового леса, по времени порядка 2 часов.
Пьем чай с перекусом.
В кедровом лесу открывается вид на Уймонскую долину, на Катунский хребет и г. Белуха.
Уровень снежного покрова достигает 2-3 м.
Поездка по снежному плато.
Спуск в с. Усть-Кокса в районе 15.00.
Рождественский ужин.
Авто: 26 км. Снегоход: 30 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Отъезд
Завтрак.
Отправление в Горно-Алтайск в 09:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 15:00.
Завершение тура.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Авто: 375 км. Питание: завтрак.
Проживание
Проживание в 2-х местных номерах в эко-отеле «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Эконом
Стандарт
Джуниор Сьют
При 2-х местном размещении
69 500
73 700
81 200
Доп место
«Альтаир» – в номерах Стандарт еврораскладушка
в номерах Джуниор Сьют, кровать + еврораскладушка
61 700
(по запросу возможно размещение в 3-х местном номере, 3 основных места)
63 500
64 700
кровать
63 500 евро раскладушка
Одноместное размещение
80 300
88 700
103 700
Варианты проживания
Эко-отель «Альтаир»
Номер Эконом.
Двух и трехместные номера с удобствами на блок (на три номера). бесплатный Wi-Fi, Расположены на втором этаже бревенчатого дома. Уютные номера с видом на лес. Возможны две-три одноместные кровати либо одна двухместная. (пл. номера 13.4 м²-15 м²), в т. ч. жилая 13.4 м²- 15 м²)
Номер Стандарт
Коттедж с видом на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор, бесплатный Wi-Fi,. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – еврораскладушка. (пл. номера 17.5 м², в т. ч. жилая 15.2 м²)
Номер Джуниор Сьют
Коттедж с видом на лес и на горы. В комнате: 2 или 3 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, сейф, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор, бесплатный Wi-Fi,. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – 1 кровать /1 еврораскладушка. (пл. номера 30 м², в т. ч. жилая 26.2 м²) 2 номера с 2-мя кроватями и 2 номера с 3-мя кроватями)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 4 обеда-пикника/перекуса, 5 ужинов)
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Размещение на эко-отеле «Альтаир» (согласно выбранной категории)
- Трансфер Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск с аэропорта Усть-Коксы (возможен трансфер от гостиницы Игман в Горно-Алтайске)
- Экскурсия на снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру, на Башталинское плато
- Экскурсия с травником
- Рекреационные сборы
- Поездка в урочище Тюргунда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание, не указанное в программе (питание в дороге)
- Чаевые гидам
- Страховка
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- пуховик;
- валенки или другую тёплую обувь;
- гамаши от снега;
- балаклава;
- утепленный костюм типа горнолыжного;
- комплект из теплого термобелья;
- термос;
- маленький рюкзачок для радиальных выходов;
- теплую шапочку;
- хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки-перчатки;
- шерстяной свитер;
- футболки 2-3 шт;
- носки шерстяные 2 пары;
- носки тонкие 3-4 пары;
- предметы личной гигиены;
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Могут ли дети принимать участие в туре?
Возможно участие детей, начиная с 5 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.