Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Групповой тур в Горно-Алтайске

Алтайская зимняя сказка

5
3 отзыва
Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай – зимний, сказочный и чарующий.Вам предстоит отдохнуть от городской суеты, наполниться энергией гор, увидеть сказочные пейзажи и загадать сокровенное желание в особой атмосфере Уймонской долины.

Вас ждут незабываемые поездки на снегоходах с санями на Мультинские озёра и на Башталинское плато, смотровая площадка в селе Тюнгур, поездка по Уймонской долине, сбор чая из-под снега и вкусный рождественский ужин.
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Алтайская зимняя сказка: Рождественский тур
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Заряд энергии и спокойствия
Заряд энергии и спокойствия
Насладимся зимней красотой региона, увидим сказочные пейзажи, наполнимся энергией гор, послушаем тишину
Встреча с травником
Встреча с травником
Услышим увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и соберём уникальный чай из-под снега
Мистическая сила Алтая
Мистическая сила Алтая
Загадаем сокровенное желание в особой атмосфере Уймонской долины

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Чуйский тракт

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в село Усть-Кокса.

Размещение на туркомплексе.

Ужин.

Вечер знакомств.

Авто: 375 км. Питание: ужин в кафе.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Чуйский трактВстреча в аэропорту Горно-Алтайска. Чуйский трактВстреча в аэропорту Горно-Алтайска. Чуйский трактВстреча в аэропорту Горно-Алтайска. Чуйский тракт
2 день

Уймонская долина

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.

Поднимемся в урочище - Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.

В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).

Авто: 150 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Уймонская долинаУймонская долинаУймонская долинаУймонская долина
3 день

Снегоходная экскурсия на Мультинские озера

Переезд в д. Мульта-Маральник.

Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.

Озеро расположено на высоте 1710 метров.

Пешие прогулки в окрестностях.

Возвращение в Усть-Коксу.

Авто: 80 км. Снегоход: 30 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак, ужин - в кафе, обед-перекус.

Снегоходная экскурсия на Мультинские озераСнегоходная экскурсия на Мультинские озераСнегоходная экскурсия на Мультинские озераСнегоходная экскурсия на Мультинские озера
4 день

Встреча с травником

Встреча с семьей травников, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая.

Вы соберёте уникальный чай из-под снега.

Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматных травяных чаев с высокогорным медом.

Авто: 40 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

Встреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травником
5 день

Снегоходная экскурсия на Башталинское плато

Выезд с. Усть-Кокса в 10.00.

Поднимаемся на снегоходе с санями до кедрового леса, по времени порядка 2 часов.

Пьем чай с перекусом.

В кедровом лесу открывается вид на Уймонскую долину, на Катунский хребет и г. Белуха.

Уровень снежного покрова достигает 2-3 м.

Поездка по снежному плато.

Спуск в с. Усть-Кокса в районе 15.00.

Рождественский ужин.

Авто: 26 км. Снегоход: 30 км. Пешком: 2 км. Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Снегоходная экскурсия на Башталинское платоСнегоходная экскурсия на Башталинское платоСнегоходная экскурсия на Башталинское платоСнегоходная экскурсия на Башталинское плато
6 день

Отъезд

Завтрак.

Отправление в Горно-Алтайск в 09:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 15:00.

Завершение тура.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Авто: 375 км. Питание: завтрак.

Проживание

Проживание в 2-х местных номерах в эко-отеле «Альтаир» в с. Усть-Кокса.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Эконом

Стандарт

Джуниор Сьют

При 2-х местном размещении

69 500

73 700

81 200

Доп место

«Альтаир» – в номерах Стандарт еврораскладушка

в номерах Джуниор Сьют, кровать + еврораскладушка

61 700

(по запросу возможно размещение в 3-х местном номере, 3 основных места)

63 500

64 700

кровать

63 500 евро раскладушка

Одноместное размещение

80 300

88 700

103 700

Варианты проживания

Эко-отель «Альтаир»

5 ночей

Номер Эконом.

Двух и трехместные номера с удобствами на блок (на три номера). бесплатный Wi-Fi, Расположены на втором этаже бревенчатого дома. Уютные номера с видом на лес. Возможны две-три одноместные кровати либо одна двухместная. (пл. номера 13.4 м²-15 м²), в т. ч. жилая 13.4 м²- 15 м²)

Номер Стандарт

Коттедж с видом на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор, бесплатный Wi-Fi,. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – еврораскладушка. (пл. номера 17.5 м², в т. ч. жилая 15.2 м²)

Номер Джуниор Сьют

Коттедж с видом на лес и на горы. В комнате: 2 или 3 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, сейф, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор, бесплатный Wi-Fi,. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – 1 кровать /1 еврораскладушка. (пл. номера 30 м², в т. ч. жилая 26.2 м²) 2 номера с 2-мя кроватями и 2 номера с 3-мя кроватями)

Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, 4 обеда-пикника/перекуса, 5 ужинов)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Размещение на эко-отеле «Альтаир» (согласно выбранной категории)
  • Трансфер Горно-Алтайск - Усть-Кокса - Горно-Алтайск с аэропорта Усть-Коксы (возможен трансфер от гостиницы Игман в Горно-Алтайске)
  • Экскурсия на снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру, на Башталинское плато
  • Экскурсия с травником
  • Рекреационные сборы
  • Поездка в урочище Тюргунда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе (питание в дороге)
  • Чаевые гидам
  • Страховка
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • пуховик;
  • валенки или другую тёплую обувь;
  • гамаши от снега;
  • балаклава;
  • утепленный костюм типа горнолыжного;
  • комплект из теплого термобелья;
  • термос;
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки-перчатки;
  • шерстяной свитер;
  • футболки 2-3 шт;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Могут ли дети принимать участие в туре?

Возможно участие детей, начиная с 5 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 янв 2022
Очень здорово! Программа комплексная, сбалансированная, насыщенная. Очень понравилось!
Е
17 дек 2023
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Т
15 окт 2023
Программа насыщенная и интересная, питание в эко-отеле очень хорошее, номера тоже хорошие. Спасибо за прекрасные туры!:)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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