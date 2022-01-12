Номер Эконом.

Двух и трехместные номера с удобствами на блок (на три номера). бесплатный Wi-Fi, Расположены на втором этаже бревенчатого дома. Уютные номера с видом на лес. Возможны две-три одноместные кровати либо одна двухместная. (пл. номера 13.4 м²-15 м²), в т. ч. жилая 13.4 м²- 15 м²)

Номер Стандарт

Коттедж с видом на горы. В комнате: 2 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор, бесплатный Wi-Fi,. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – еврораскладушка. (пл. номера 17.5 м², в т. ч. жилая 15.2 м²)

Номер Джуниор Сьют

Коттедж с видом на лес и на горы. В комнате: 2 или 3 кровати, 2 тумбочки, стол, вешалка, комод, чайник, сейф, чайный набор, душ и туалет, фен, телевизор, бесплатный Wi-Fi,. Есть возможность выбора кровати (две односпальные или одна двуспальная). Дополнительное место – 1 кровать /1 еврораскладушка. (пл. номера 30 м², в т. ч. жилая 26.2 м²) 2 номера с 2-мя кроватями и 2 номера с 3-мя кроватями)