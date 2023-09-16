2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
24 авг в 07:00
23 сен в 07:00
16 700₽ за человека
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Завтра в 18:00
21 авг в 09:00
55 000₽ за человека
1.5 день
Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
Начало: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 53
Расписание: Смотрите расписание
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр16 сентября 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторВсе было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и
- ЕЕкатерина26 мая 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторБыло очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра
- GGancholi15 мая 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторЯ заказывала индивидуальную экскурсию для группы из двух человек. Это было прекрасное путешествие! Мы посетили сказочно красивые природные уголки Республики
- ККсения12 февраля 2023«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 днейРешила съездить в тур от компании «Твой Алтай» для знакомства с Алтаем и ни разу не пожалела об этом. Огромное
- ССергей5 февраля 2023«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на АлтаеПрирода просто красота, озера и горы, попали на Марс и переправы были, встречали милых коров и лошадей по дороге!
- ЕЕкатерина14 января 2023«Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на АлтаеПосле Алтая остались только положительные впечатления и эмоции от тура. Для первого знакомства с Алтаем лучший вариант. Трёхразовое вкусное питание,
- IInna13 января 2023«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 днейВсе очень понравилось. Гид у нас был Игорь - замечательный парень. Увидели многое, организация вся до мелочей продумана. Хочется пожелать
- OOksana11 января 2023«Новогодняя сказка Алтая»: тур на 5 днейЛучший тур. Игорь прекрасный гид. Опытный, внимательный, всегда придёт на помощь, ответит на вопросы. Впервые встречаем такого гида. Желаем удачи ему и вашей компании. Обязательно будем рекомендовать друзьям и родным! Наш дом Алтай. Олег и Оксана Карчевские.
- MMaria5 января 2023«Новогодняя сказка Алтая»: тур на 5 днейПоездка организована достойно. Дни получились насыщенным, места разнообразными, не заскучаешь. Компания подобралась отличная, а впечатления от природы Алтая просто незабываемые! Нашим гидом был Алексей, огромное ему спасибо за всю поездку! Очень хотим вернуться.
- ИИгнатова17 июля 2022«Алтайский Марс» за 2 дняВсе отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Необычные»
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