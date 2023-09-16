читать дальше

Алтай! Программа путешествия была составлена с учетом всех наших пожеланий. В связи с погодными условиями, программа немного менялась с предварительного согласования с нами, предлагались достойные альтернативы. Перед поездкой мы получили подробную консультацию, какие вещи с собой брать, как одеваться. Это было весьма полезно с учетом часто изменчивой погоды Алтая. Нас сопровождал профессиональный гид, очень внимательный, заботливый, интересный и эрудированный. Мы путешествовали на надежном джипе, безупречно чистом и технически оснащенном. С уверенностью рекомендую команду Константина Роговцова для организации незабываемых путешествий!