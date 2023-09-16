Необычные туры по Горно-Алтайску

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Горно-Алтайске, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Алтайский Марс» за 2 дня
На автобусе
2 отзыва
2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
24 авг в 07:00
23 сен в 07:00
16 700 за человека
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Завтра в 18:00
21 авг в 09:00
55 000 за человека
Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
На машине
1.5 день
Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
Начало: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 53
Расписание: Смотрите расписание
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
15 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    16 сентября 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Все было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и
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    впечатлений в прошедшие дни. Особенно порадовала постоянная взаимосвязь с Константином, что почему-то в последнее время бывает нечасто. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Сергею, за совместно проведенные дни которые оставят яркие воспоминания. Это человек который знает и любит свою работу, расскажет и покажет много интересного и зарядит позитивом.

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Было очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра
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    до 9 вечера мы ездили, взбирались, любовались с замечательным гидом Димой. Даже в начале мая Алтай нереальный. А полное погружение позволило обнулиться и вернуться домой с новыми силами и целями! Рекомендую.

  • G
    Gancholi
    15 мая 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Я заказывала индивидуальную экскурсию для группы из двух человек. Это было прекрасное путешествие! Мы посетили сказочно красивые природные уголки Республики
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    Алтай! Программа путешествия была составлена с учетом всех наших пожеланий. В связи с погодными условиями, программа немного менялась с предварительного согласования с нами, предлагались достойные альтернативы. Перед поездкой мы получили подробную консультацию, какие вещи с собой брать, как одеваться. Это было весьма полезно с учетом часто изменчивой погоды Алтая. Нас сопровождал профессиональный гид, очень внимательный, заботливый, интересный и эрудированный. Мы путешествовали на надежном джипе, безупречно чистом и технически оснащенном. С уверенностью рекомендую команду Константина Роговцова для организации незабываемых путешествий!

  • К
    Ксения
    12 февраля 2023
    «Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
    Решила съездить в тур от компании «Твой Алтай» для знакомства с Алтаем и ни разу не пожалела об этом. Огромное
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    спасибо за прекрасный отдых. Пунктуальность, грамотная организация транспорта и проживания, знание и любовь к родному краю и всегда хорошее настроение гида Евгения добавило в незабываемый отдых положительных эмоций. Природа и погода но иногда казалось, что и об этом компания позаботилась 🙂 Женя, большое тебе спасибо.

  • С
    Сергей
    5 февраля 2023
    «Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
    Природа просто красота, озера и горы, попали на Марс и переправы были, встречали милых коров и лошадей по дороге!
  • Е
    Екатерина
    14 января 2023
    «Зимняя сказка»: Новогодние каникулы на Алтае
    После Алтая остались только положительные впечатления и эмоции от тура. Для первого знакомства с Алтаем лучший вариант. Трёхразовое вкусное питание,
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    уютные кемпинги и просто невероятная красота вокруг. Обязательно вернусь, спасибо гиду Евгению за то, что подарил нам шикарное путешествие! За бережное вождение, вкусную еду, доброжелательность и заботу!

  • I
    Inna
    13 января 2023
    «Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
    Все очень понравилось. Гид у нас был Игорь - замечательный парень. Увидели многое, организация вся до мелочей продумана. Хочется пожелать
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    вашей компании процветания! А ребятам гидам в помощь лучше обязательно дать человека, который готовил бы еду. Быть и водителем и гидом и поваром - работа тяжелая. Но мы справились 👏! Спасибо за отлично проведённое время, море впечатлений и эмоций. Семья Никитиных. Игоряну отдельное спасибо! 👍👍

  • O
    Oksana
    11 января 2023
    «Новогодняя сказка Алтая»: тур на 5 дней
    Лучший тур. Игорь прекрасный гид. Опытный, внимательный, всегда придёт на помощь, ответит на вопросы. Впервые встречаем такого гида. Желаем удачи ему и вашей компании. Обязательно будем рекомендовать друзьям и родным! Наш дом Алтай. Олег и Оксана Карчевские.
  • M
    Maria
    5 января 2023
    «Новогодняя сказка Алтая»: тур на 5 дней
    Поездка организована достойно. Дни получились насыщенным, места разнообразными, не заскучаешь. Компания подобралась отличная, а впечатления от природы Алтая просто незабываемые! Нашим гидом был Алексей, огромное ему спасибо за всю поездку! Очень хотим вернуться.
  • И
    Игнатова
    17 июля 2022
    «Алтайский Марс» за 2 дня
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «Алтайский Марс» за 2 дня
  2. Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
  3. Экскурсия для тех, кто хочет побывать на Марсе
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 15 900 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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