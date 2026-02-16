1 день

Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал

До 10:30 – Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска, по запросу – встреча в самом Горно-Алтайске или районе Манжерок. Время встречи может корректироваться на более ранее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.

• Сентябрь – март (примерно, по фактической погоде)

Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».

Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.

• Апрель – сентябрь (примерно, по фактической погоде)

Прогулка на Камышлинский водопад – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел, в одну сторону)

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Отправимся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.

Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.

Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» – урочище «Чеч Кыш», это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.

Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.

Заселение на турбазу Путник Алтая, в парк-отель Манжерок, на базу Чыгыш, возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня в районе Соузга-Манжерок-Усть-Сема. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой и по согласованию возможны другие отели – например, эко-отель Марсель, отель Манжерок 5*, Гранд Шале Алтай 5*, Геометрика, Хвоя в горах 5*, Сказка Алтая 4*, Август, Pinewood resort, Шамбала 5*, запрашивайте варианты.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.

