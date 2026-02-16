Описание тура
Групповые заезды: по воскресеньям
Алтай зовёт — слышите? Величественные горы, кристально чистые озёра, древние легенды и воздух, от которого кружится голова…
Мы полюбуемся красотами Чемальского района, ощутим величие Телецкого озера, насладимся поездкой по легендарному Чуйскому тракту. Вы представите себя на другой планете среди марсианских пейзажей, почувствуйте дух дальних странствий в Кош‑Агаче и застынете в восхищении у волшебного Гейзерова озера — места, где природа проявила всю свою фантазию. Пора собирать чемоданы!
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.
Программа тура по дням
Голубые озера / Камышлинский водопад, Чемал
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
--
До 10:30 – Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска, по запросу – встреча в самом Горно-Алтайске или районе Манжерок. Время встречи может корректироваться на более ранее в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.
• Сентябрь – март (примерно, по фактической погоде)
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».
Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Заброска на Голубые озера (моторафт или УАЗ) оплачивается дополнительно на месте.
• Апрель – сентябрь (примерно, по фактической погоде)
Прогулка на Камышлинский водопад – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел, в одну сторону)
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Отправимся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.
Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» – урочище «Чеч Кыш», это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.
Заселение на турбазу Путник Алтая, в парк-отель Манжерок, на базу Чыгыш, возможны другие отели и турбазы аналогичного уровня в районе Соузга-Манжерок-Усть-Сема. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой и по согласованию возможны другие отели – например, эко-отель Марсель, отель Манжерок 5*, Гранд Шале Алтай 5*, Геометрика, Хвоя в горах 5*, Сказка Алтая 4*, Август, Pinewood resort, Шамбала 5*, запрашивайте варианты.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. C сентября по май нужно взять с собой в поездку шарф, шапку, перчатки.
Телецкое озеро
Завтракаем.
Сегодня наше путешествие начнется с Телецкого озера и экскурсии по его водопадам. Дорога до Телецкого озера займет 3,5-4 часа в одну сторону.
• В сезон навигации: групповая экскурсия по водопадам на катере (катер вмещает примерно до 12 человек) или теплоходе Пионер Алтая. Входные билеты на водопады Телецкого озера не включены, оплата за наличные на месте.
Алтайцы называют Телецкое озеро – Алтын‑Кёль («Золотое озеро») и связывают с ним множество легенд. Вы узнаете эти истории, прогуляетесь вдоль бирюзовой глади, увидите горные водопады и ощутите особую энергетику места, почитаемого веками. А еще Телецкое озеро – второе по запасам пресной воды в России после Байкала.
*Время отправления катера сообщается группе накануне.
• Когда еще нет навигации: полюбуемся Телецким озером с берега, посетим обзорные площадки, совершим небольшой треккинг в водопаду. По желанию, за доплату: айсфлоатинг (купание в специальных костюмах) или поездка по озеру на хивусе (данные опции запрашивайте при бронировании).
Обед – самостоятельно: или в кафе у водопадов, или в п. Артыбаш.
При желании и наличии времени, можем посетить:
Гору Кокуя через ГЛК «Телецкий»: канатная дорога плавно унесёт вас вверх, открывая всё новые ракурсы на бирюзовую гладь озера, извилистые берега и горные хребты, уходящие за горизонт. На вершине (1386 м) вас ждут панорамные виды, свежий горный воздух и уютные кафе с видом на озеро. Билеты на канатку приобретаются в кассе на месте.
Смотровую площадку Тилан‑Туу — живописный подъём приведёт нас к вершине (741 м), откуда открывается классический вид на северную часть Телецкого озера и исток Бии. Это отличная возможность сделать фото на фоне воды и гор!
Возвращаемся в отель / на турбазу.
Ужин – самостоятельно.
Лебединое озеро / Манжерок, Чуйский тракт
Завтракаем, выселяемся с вещами.
• Ноябрь-март (примерно, по фактическому нахождению лебедей)
Отправляемся в поездку на Лебединое озеро. Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов! У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера. А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.
• Апрель – октябрь
Заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.
Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).
Проедем по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая.
Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков, и сейчас входит в десятку красивейших дорог мира! Сегодня мы преодолеем Семинский перевал – один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, 1717 м. Здесь посмотрим стелу, посвящённую добровольному вхождению Горного Алтая в состав Российской империи.
Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. О большой концентрации духовной энергии в Каракольской долине свидетельствует и тот факт, что у многих жителей этих мест проявляются необычные способности и тяга к творчеству. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек.
Этот день будет насыщен остановками и прекрасными видами. В пути вас ждет множество фотостопов и осмотр достопримечательностей.
Ужинаем (включено).
Заселяемся на турбазу в Онгудайском районе: Алтайские Дачи, Барская Усадьба, Белая Чудь, Карэм, Кан Алтай или другие турбазы аналогичного уровня.
Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Алтайский марс
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня продолжим наше удивительное путешествие по Чуйскому тракту!
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Не забудем пообедать по маршруту (за доп. плату).
Далее отправимся к дивному Гейзерному озеру!
Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Увидим Марс, Алтайский Марс!
Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей.
* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Акташ или с. Кош-Агач, Курайской степи.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Заселение в отель «Расул» / отель «Гранд отель Султан» / турбазу «Лиана» / турбазу «РайGor» / «Шум ручья». Возможны другие отели или турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в отеле «Архар».
Ужинаем (включено).
Алтайский Стоунхендж
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня посетим Тархатинский мегалитический комплекс, он же «Алтайский Стоунхендж».
Магнитное поле большинства глыб Алтайского Стоунхеджа значительно отличается от поля местности, где располагается комплекс. Более того, камни выстроены с учетом своих магнитных свойств. Таким образом, внутри круга образуется геомагнитная аномалия, которое влияет на поведение человека и животных. Алтайский Стоунхендж – место необычной энергетики и сакральности. Считается, что если побывать в центре, то энергетическое поле человека очистится.
При наличии времени и желании участников группы, наши гиды покажут вам и другие локации Кош-Агачского района!
Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту.
Заселяемся в отель Игман, Гранд Алтай или Гостиный двор Алтай, или в другие отели аналогичного уровня около Горно-Алтайска.
Трансфер в аэропорт, вылет домой
Завтракаем, возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов.
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура)
Вылетаем и обещаем непременно вернуться на Алтай еще раз.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание 2 ночи в стандартных номерах: в районе Соузга-Манжерок-Усть-Сема + 1 ночь на турбазе с. Онгудай + 1 ночь в с. Кош-Агач + 1 ночь в Горно-Алтайске. По маршруту все номера с удобствами, цена дана за одного человека при двухместном размещении. (Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. Свои пожелания по отелю вы можете написать при бронировании, но финальное решение оставляем за собой. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера.)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в объекты по программе
- Питание по программе: 5 завтраков, 2 ужина
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу, доплата от 12000-15000 руб, зависит от сезона), подселения нет
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Питание по пути следования, не включенное в программу
- Страховка от клеща - оформляется не позже 5 дней до заезда
- Баня, другие личные расходы
- Моторафт на Камышлинском водопаде
- Моторафт/УАЗ на Голубые озера
- Входные билеты на водопады Телецкого озера (только наличные!)
- Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется между участниками группы)
- Доплата за повышение категории номеров или замену отелей по программе - стоимость запрашивайте
- Айсфлоатинг на Телецком озере или поездка на хивусе по Телецкому озеру - возможность опций и стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.