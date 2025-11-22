Отправьтесь в путешествие по одному из самых красивых маршрутов России — Чуйскому тракту, бывшему караванному пути XIX века.
Вас ждут панорамные виды с перевалов Семинский и Чике-Таман, древние петроглифы Калбак-Таша, фантастические пейзажи Кызыл-Чина (Алтайского Марса), живописные Уларские водопады и мощный Ильгуменский порог.
Описание тураОтправьтесь с нами в увлекательное путешествие по одному из самых живописных маршрутов России — Чуйскому тракту. Когда-то эта дорога служила караванным путем, по которому шли купцы и путешественники, а сегодня она стала настоящим символом Алтая — дорогой, где каждый поворот открывает новые горизонты. Что вас ждет:• Мы проедем по знаменитому Чуйскому тракту, восхищаясь панорамами гор, долин и извилистых рек. Вас ждут остановки на самых интересных и красивых местах маршрута:
- Перевал Семинский — высокая точка пути, с которой открываются захватывающие виды на горные хребты.
- Перевал Чике-Таман — один из самых извилистых и живописных участков тракта, где дух приключения буквально витает в воздухе.
- Калбак-Таш — древнее святилище с тысячами петроглифов, рассказывающих истории людей, живших здесь тысячи лет назад.
- Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс) — место, где земля окрашена в фантастические красные и жёлтые тона, будто сошедшее со страниц фантастического романа.
- Уларские водопады — доберёмся туда пешком или верхом, чтобы увидеть, как кристально чистая вода падает каскадами среди скал.
• Ильгуменский порог — мощный поток на реке Катунь, где можно почувствовать настоящую энергию стихии. Важная информация:
- Возможна поездка с детьми от 5 лет.
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с опытным гидом, хорошо знающим маршрут и особенности региона.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии и переезды между локациями
- Работа гида
- Общественное снаряжение
- Проживание в палатках
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска
- Обеды и ужины в кафе - 400-600 руб. за один приём
- Проживание в гостинице/на базе отдыха - от 4000 руб. за номер/домик на 2 человек
- Экскурсия на внедорожнике на Акташский ретранслятор - 2500 руб. с человека/10 000 руб. за машину
- Конная прогулка - 2000-3000 руб. с человека
- Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб.
- Вход на территорию комплекса Калбак-Таш - 300 руб.
- Ильгуменский порог - 50 руб. за вход в заповедную зону
- Заброска на «Марс» - 3000-6400 руб. за машину в зависимости от количества посещаемых локаций
- Баня
- Карманные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в аэропорту или вместе проживания туристов
Завершение: Окончание экскурсии в аэропорту или вместе проживания туристов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
