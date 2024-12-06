Мы с вами полетим на Марс. Вернее, поедем туда по самой красивой автомагистрали нашей страны — Чуйскому тракту. Мы будем гулять по безлюдным Алтайским марсианским пейзажам. Продолжительностью нашего путешествия — два дня, мы будем почти у границы с Монголией. На нашем пути будет множество традиционных обрядовых мест, мест силы местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ждет В первый день нашего тура гид заедет за Вами утром по месту проживания в Республике Алтай. Затем мы поедем по Чуйскому тракту до села Акташ, где заселимся на выбранной турбазе. На второй день мы с вами поедем еще дальше, в сторону Монголии. На внедорожном транспорте поднимемся в высокогорье и полюбуемся удивительными Марсианскими пейзажами. Затем вас ждет возвращение обратно по Чуйскому тракту. Важная информация• Выбирайте удобную одежду и обувь по сезону.
Возьмите с собой воду, перекус и хорошее настроение.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Ильгуменский порог Катуни
- Катунские террасы
- Слияние рек Чуи и Катуни
- Каменное изваяние Чуйский оленный камень и петроглифы
- Памятник шоферу Кольке Снигереву
- Водопад Ширлак или Девичьи слезы
- Гейзерное озеро
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет, покрытый льдом
- Алтайский Марс
Что включено
- Услуги профессионального гида-экскурсовода
- Бронирование активностей на маршруте
- Комфортный транспорт.
Что не входит в цену
- Питание (от 300 р.)
- Вход на экскурсионные объекты (Гейзерное озеро - 150 р., Марс - 300 р.)
- Заброска на внедорожном транспорте (от 2000 р.)
- Проживание (от 2000 р.).
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Необходима одежда и обувь по сезону
- Вода
- Перекус и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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