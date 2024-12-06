Что вас ждет В первый день нашего тура гид заедет за Вами утром по месту проживания в Республике Алтай. Затем мы поедем по Чуйскому тракту до села Акташ, где заселимся на выбранной турбазе. На второй день мы с вами поедем еще дальше, в сторону Монголии. На внедорожном транспорте поднимемся в высокогорье и полюбуемся удивительными Марсианскими пейзажами. Затем вас ждет возвращение обратно по Чуйскому тракту. Важная информация• Выбирайте удобную одежду и обувь по сезону.

Возьмите с собой воду, перекус и хорошее настроение.