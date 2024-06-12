Идеальный тур для первого знакомства с Алтаем, если у вас мало времени на путешествие.
В короткий тур нам удалось включить все основные достопримечательности: вас ждут не только великолепные пейзажи, но и места силы, священные места Алтая.
К туру также дополнительно можно забронировать отдых на одной из турбаз или гостиниц Алтая и посетить другие места, например, Телецкое озеро.
В короткий тур нам удалось включить все основные достопримечательности: вас ждут не только великолепные пейзажи, но и места силы, священные места Алтая.
К туру также дополнительно можно забронировать отдых на одной из турбаз или гостиниц Алтая и посетить другие места, например, Телецкое озеро.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Чемальский тракт
- Cело Чемал
- Храм на острове Патмос
- Ворота Сартакпая
- Чемальскую ГЭС
- Урочище Чеч-кыш
- Ороктойский мост
- Чуйский тракт
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Реки Катунь и Чуя
- Природный парк «Чуй-Оозы»
- Древний комплекс петроглифов Калбак-Таш
- Курайская и Чуйская степи
- Панорама Северо-Чуйского хребта
- Улаганский район
- Кош-Агачский район
- Гейзеровое озеро
- Марс
- Красные ворота
- Озеро Киделю
- Онгудайский район
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Каракольская долина
Описание тура
Наш тур начинается со встречи в аэропорту Горно-Алтайска, а затем мы с вами отправимся на встречу с самыми знаковыми местами этого удивительного края. Село Чемал и красоты Чемальского тракта Вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае и истории восстановления храма. Пройдете по узкой «козьей» тропе, увидите «Ворота Сартакпая» — панораму слияния рек Чемал и Катунь, Чемальскую ГЭС — первую ГЭС на Алтае, построенную еще в 1935 г. На экскурсии «Долина горных духов» вы окажетесь в урочище Чеч-кыш — живописный скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь. Проехав по Чемальскому тракту до Ороктойского моста вы окажетесь в одном из самых живописных мест на Алтае, где Катунь, зажатая в узком каньоне между скал, образует 2 сложнейших порога Тельдектень-1 и -2. Главная дорога Алтая В 2016 г. Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»: «Проехать по Чуйскому тракту — все равно что пересечь всю Россию». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чуя, место их слияния (природный парк «Чуй-Оозы»), посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Продвигаясь по Чуйскому тракту вглубь Алтая, мы увидим смену природно-климатических зон, попадаем в Курайскую и Чуйскую степи — одни из самых высокогорных в мире, посмотрим на величественную панораму Северо-Чуйского хребта. У нас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи! Знакомство с достопримечательностями Улаганского и Кош-Агачского районов Это самые отдаленные, высокогорные районы Горного Алтая. Мы с вами продолжим путешествие по Чуйскому тракту, проехав практически до границы с Монголией, посетим Гейзеровое озеро и «Марс» — места с необыкновенными «космическими» пейзажами, увидим заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Свернув с Чуйского тракта в Улаганский район, мы увидим Красные ворота и живописное озеро Киделю. Тайны священной долины Онгудайский район — один из самых больших районов Горного Алтая. Здесь до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев. Здесь мы отправимся в обзорную автомобильную экскурсию в этно-природный парк «Уч-Энмек». Вас ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии мы соприкоснемся с историей Алтая, познакомимся с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая. Подробнее про все, что вас ожидает в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.
Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00).
• К туру дополнительно можно забронировать отдых на одной из турбаз или гостиниц Алтая и посетить другие места, например, Телецкое озеро. За дополнительную плату возможно одноместное размещение:
- В номере «Стандарт» — 4200 руб.
- В номере «Комфорт» — 10000 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)
|57 800 ₽
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)
|67 400 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)
|53 200 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)
|64 300 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чемальский тракт
- Cело Чемал
- Храм на острове Патмос
- Ворота Сартакпая
- Чемальскую ГЭС
- Урочище Чеч-кыш
- Ороктойский мост
- Чуйский тракт
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Реки Катунь и Чуя
- Природный парк «Чуй-Оозы»
- Древний комплекс петроглифов Калбак-Таш
- Курайская и Чуйская степи
- Панорама Северо-Чуйского хребта
- Улаганский район
- Кош-Агачский район
- Гейзеровое озеро
- Марс
- Красные ворота
- Озеро Киделю
- Онгудайский район
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Каракольская долина
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи).
- 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха "стандарт" с удобствами на этаже, "комфорт" - с удобствами в номере.
- 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда).
- Услуги сопровождающего - гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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