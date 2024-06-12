Наш тур начинается со встречи в аэропорту Горно-Алтайска, а затем мы с вами отправимся на встречу с самыми знаковыми местами этого удивительного края. Село Чемал и красоты Чемальского тракта Вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае и истории восстановления храма. Пройдете по узкой «козьей» тропе, увидите «Ворота Сартакпая» — панораму слияния рек Чемал и Катунь, Чемальскую ГЭС — первую ГЭС на Алтае, построенную еще в 1935 г. На экскурсии «Долина горных духов» вы окажетесь в урочище Чеч-кыш — живописный скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь. Проехав по Чемальскому тракту до Ороктойского моста вы окажетесь в одном из самых живописных мест на Алтае, где Катунь, зажатая в узком каньоне между скал, образует 2 сложнейших порога Тельдектень-1 и -2. Главная дорога Алтая В 2016 г. Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»: «Проехать по Чуйскому тракту — все равно что пересечь всю Россию». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чуя, место их слияния (природный парк «Чуй-Оозы»), посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Продвигаясь по Чуйскому тракту вглубь Алтая, мы увидим смену природно-климатических зон, попадаем в Курайскую и Чуйскую степи — одни из самых высокогорных в мире, посмотрим на величественную панораму Северо-Чуйского хребта. У нас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи! Знакомство с достопримечательностями Улаганского и Кош-Агачского районов Это самые отдаленные, высокогорные районы Горного Алтая. Мы с вами продолжим путешествие по Чуйскому тракту, проехав практически до границы с Монголией, посетим Гейзеровое озеро и «Марс» — места с необыкновенными «космическими» пейзажами, увидим заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Свернув с Чуйского тракта в Улаганский район, мы увидим Красные ворота и живописное озеро Киделю. Тайны священной долины Онгудайский район — один из самых больших районов Горного Алтая. Здесь до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев. Здесь мы отправимся в обзорную автомобильную экскурсию в этно-природный парк «Уч-Энмек». Вас ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии мы соприкоснемся с историей Алтая, познакомимся с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая. Подробнее про все, что вас ожидает в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00).

• К туру дополнительно можно забронировать отдых на одной из турбаз или гостиниц Алтая и посетить другие места, например, Телецкое озеро. За дополнительную плату возможно одноместное размещение: