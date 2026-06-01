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Встреча. Чуйский тракт

Наше путешествие начинается с легендарного Чуйского тракта.

За окном пейзажи будут сменять друг друга как в калейдоскопе, а вы узнаете, ценой каких невероятных усилий создавалась эта дорога, соединяющая эпохи и народы.

Вскоре мы начнем покорение первого горного перевала — Семинского, высотой 1717 метров.

После него мы ненадолго свернем в сторону и проедем по ультрасовременной дороге до устья реки Урсул.

Эта дорога была построена чуть больше 10 лет назад с применением новейших технологий.

Здесь нас ждет первая пешая прогулка — мы спустимся к месту впадения Урсула в Катунь и полюбуемся мощью двух рек, сливающихся в одном русле.

Далее нас ждет не менее впечатляющий перевал Чике-Таман.

Хотя он и ниже Семинского, но славится своим сложным характером — многочисленными крутыми поворотами и вырубленными в скалах коридорами.

Дальше пейзажи станут еще эпичнее.

Мы проедем вдоль гранитных исполинов — так называемых «бомов», где дорога лежит на скальных полках.

На одном из них мы прогуляемся по древней колесной дороге конца XIX века, где до сих пор сохранилась историческая каменная кладка.

Ближе к вечеру приедем в село Инегень.

На автомобиле: 290 км. Пешком: умеренно 4-5 км, перепад высот 100-150 м.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160