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Весь Алтай за 5 дней: от Катуни до Марса

5 дней ярких впечатлений: от бурных порогов Катуни до марсианских пейзажей Алтая
Весь Алтай за 5 дней: от Катуни до МарсаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Алтай за 5 дней: от Катуни до МарсаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Весь Алтай за 5 дней: от Катуни до МарсаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

5 дней ярких впечатлений: от бурных порогов Катуни до марсианских пейзажей Алтая. Вы проедете по одной из красивейших дорог мира, поднимитесь на горные перевалы, увидите слияние двух рек и побываете в месте, которое местные называют просто: Марс.

Маршрут составлен так, чтобы каждый день был непохож на предыдущий: бурные пороги Катуни, древние петроглифы, гейзерное озеро с голубой глиной на дне, заснеженные четырёхтысячники Северо-Чуйского хребта и конная прогулка среди гор напоследок.

Ночевать будем на уютных базах с видами на горы, а вечера проводить за разговорами у огня или в сибирской бане.

Говорят, приехав на Алтай однажды, хочется возвращаться туда снова и снова. Поехали с нами, проверим это утверждение!

  • Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира по версии National Geographic
  • Алтайский Марс - красно-оранжевые инопланетные пейзажи, в которых легко забыть, на какой ты сейчас планете
  • Перевал Кату-Ярык - вертикальный перепад 800 метров, с которого открывается панорама, перехватывающая дыхание
  • Гейзерное озеро - маленькое таёжное озеро с голубой глиной на дне и водой невероятного цвета
  • Конная прогулка в горах - неспешное путешествие верхом среди алтайских горных пейзажей
  • Ороктойский мост - самое узкое и глубокое место Катуни: 70 метров прозрачной воды прямо под ногами

Программа тура по дням

1 день

Катунь: пороги, скалы и пикник на закате

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и сразу уезжаем подальше от цивилизации. Первая остановка — смотровая площадка Чёртов палец с видом на долину реки Катунь и горные вершины. Затем едем вдоль реки: горные штольни недостроенной ГЭС, Еландинский порог, скалы Зубы Дракона, Ильгуменский порог — самый бурный участок Катуни, — и Ороктойский мост над самым узким и глубоким местом реки, где глубина достигает 70 метров. Если погода позволит, завершим день пикником на закате на обзорной площадке у села Толгоёк.

Локации и расписание:

  • Встреча в аэропорту

  • Смотровая площадка Чёртов палец

  • Горные штольни и Еландинский порог

  • Зубы Дракона

  • Ильгуменский порог

  • Ороктойский мост

  • Ужин-пикник на закате у Толгоёка

Катунь: пороги, скалы и пикник на закатеКатунь: пороги, скалы и пикник на закатеКатунь: пороги, скалы и пикник на закате
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира

Сегодня переезжаем на базу Акташ по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которую National Geographic включил в список красивейших в мире. По пути поднимемся на Семинский перевал — памятник природы государственного значения и высшую точку тракта, — затем на живописный перевал Чике-Таман. Увидим слияние Чуи и Катуни — зрелище, от которого перехватывает дыхание. Заедем в национальный парк петроглифов Калбак-Таш: более 5000 древних наскальных рисунков под открытым небом, где прогуляемся с экскурсией от представителя парка. Вечером — заселение на уютную базу с видом на горы.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Семинский перевал (прогулка, сувениры)

  • Перевал Чике-Таман

  • Слияние Чуи и Катуни

  • Петроглифы Калбак-Таш

  • Заселение на базу в Акташе, ужин

Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мираЧуйский тракт - одна из красивейших дорог мираЧуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гейзерное озеро, горные хребты и Алтайский Марс

Начнём день со сказочного Гейзерного озера, спрятанного в тайге: голубая глина на дне делает воду совершенно неземного цвета. Затем — обзорная площадка с видами на заснеженные четырёхтысячники Северо-Чуйского хребта, Курайскую степь и петляющую внизу Чую. Финальная точка — Алтайский Марс: красно-оранжевые марсианские пейзажи, которые невозможно описать словами и невозможно забыть. Вечером возвращаемся на базу.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Гейзерное озеро

  • Обзорная площадка на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь

  • Алтайский Марс

  • Возвращение на базу, ужин

Гейзерное озеро, горные хребты и Алтайский МарсГейзерное озеро, горные хребты и Алтайский МарсГейзерное озеро, горные хребты и Алтайский Марс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Перевал Кату-Ярык и сибирская баня

Сегодня едем к одному из самых впечатляющих перевалов Алтая. По дороге проедем Красные ворота — дорогу, прорубленную прямо в красной скале, — и живописное горное озеро Киделю. Остановимся у Пазырыкских курганов — древних скифских захоронений VIII–VI веков до нашей эры, где благодаря вечной мерзлоте сохранились изделия из дерева, кожи и металла. Перевал Кату-Ярык — вертикальный перепад 800 метров и виды, от которых буквально захватывает дух. Поужинаем в кафе на перевале и вернёмся на базу. Вечером попаримся в сибирской бане.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Красные ворота

  • Озеро Киделю

  • Пазырыкские курганы

  • Перевал Кату-Ярык

  • Ужин на перевале

  • Сибирская баня на базе

Перевал Кату-Ярык и сибирская баняПеревал Кату-Ярык и сибирская баняПеревал Кату-Ярык и сибирская баня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Конная прогулка и дорога домой

Последнее утро на Алтае — самое неспешное. После завтрака отправимся на конную прогулку среди горных пейзажей: никуда не торопимся, просто едем и дышим. Затем нам предстоит дорога в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту, по пути ещё раз заедем на Семинский перевал за сувенирами и местными лакомствами. Трансфер в аэропорт.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Конная прогулка

  • Дорога в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту

  • Семинский перевал, приобретение сувениров

  • Трансфер в аэропорт

Конная прогулка и дорога домойКонная прогулка и дорога домойКонная прогулка и дорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение (внедорожник или комфортабельный микроавтобус)
  • Экскурсии на протяжении всей поездки
  • Сопровождение опытного гида
  • Проживание на комфортабельных базах отдыха (2 - и 3-местное размещение)
  • Входные билеты на Марс и Гейзерное озеро
  • Питание - комплексные завтраки
  • Посещение парка петроглифов Калбак-Таш
  • Сибирская баня в горах Алтая
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска
  • Дополнительные активности вне программы по желанию
  • Обеды и ужины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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