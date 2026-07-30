Описание тура
5 дней ярких впечатлений: от бурных порогов Катуни до марсианских пейзажей Алтая. Вы проедете по одной из красивейших дорог мира, поднимитесь на горные перевалы, увидите слияние двух рек и побываете в месте, которое местные называют просто: Марс.
Маршрут составлен так, чтобы каждый день был непохож на предыдущий: бурные пороги Катуни, древние петроглифы, гейзерное озеро с голубой глиной на дне, заснеженные четырёхтысячники Северо-Чуйского хребта и конная прогулка среди гор напоследок.
Ночевать будем на уютных базах с видами на горы, а вечера проводить за разговорами у огня или в сибирской бане.
Говорят, приехав на Алтай однажды, хочется возвращаться туда снова и снова. Поехали с нами, проверим это утверждение!
- Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира по версии National Geographic
- Алтайский Марс - красно-оранжевые инопланетные пейзажи, в которых легко забыть, на какой ты сейчас планете
- Перевал Кату-Ярык - вертикальный перепад 800 метров, с которого открывается панорама, перехватывающая дыхание
- Гейзерное озеро - маленькое таёжное озеро с голубой глиной на дне и водой невероятного цвета
- Конная прогулка в горах - неспешное путешествие верхом среди алтайских горных пейзажей
- Ороктойский мост - самое узкое и глубокое место Катуни: 70 метров прозрачной воды прямо под ногами
Программа тура по дням
Катунь: пороги, скалы и пикник на закате
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и сразу уезжаем подальше от цивилизации. Первая остановка — смотровая площадка Чёртов палец с видом на долину реки Катунь и горные вершины. Затем едем вдоль реки: горные штольни недостроенной ГЭС, Еландинский порог, скалы Зубы Дракона, Ильгуменский порог — самый бурный участок Катуни, — и Ороктойский мост над самым узким и глубоким местом реки, где глубина достигает 70 метров. Если погода позволит, завершим день пикником на закате на обзорной площадке у села Толгоёк.
Локации и расписание:
Встреча в аэропорту
Смотровая площадка Чёртов палец
Горные штольни и Еландинский порог
Зубы Дракона
Ильгуменский порог
Ороктойский мост
Ужин-пикник на закате у Толгоёка
Чуйский тракт - одна из красивейших дорог мира
Сегодня переезжаем на базу Акташ по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которую National Geographic включил в список красивейших в мире. По пути поднимемся на Семинский перевал — памятник природы государственного значения и высшую точку тракта, — затем на живописный перевал Чике-Таман. Увидим слияние Чуи и Катуни — зрелище, от которого перехватывает дыхание. Заедем в национальный парк петроглифов Калбак-Таш: более 5000 древних наскальных рисунков под открытым небом, где прогуляемся с экскурсией от представителя парка. Вечером — заселение на уютную базу с видом на горы.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Семинский перевал (прогулка, сувениры)
Перевал Чике-Таман
Слияние Чуи и Катуни
Петроглифы Калбак-Таш
Заселение на базу в Акташе, ужин
Гейзерное озеро, горные хребты и Алтайский Марс
Начнём день со сказочного Гейзерного озера, спрятанного в тайге: голубая глина на дне делает воду совершенно неземного цвета. Затем — обзорная площадка с видами на заснеженные четырёхтысячники Северо-Чуйского хребта, Курайскую степь и петляющую внизу Чую. Финальная точка — Алтайский Марс: красно-оранжевые марсианские пейзажи, которые невозможно описать словами и невозможно забыть. Вечером возвращаемся на базу.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Гейзерное озеро
Обзорная площадка на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь
Алтайский Марс
Возвращение на базу, ужин
Перевал Кату-Ярык и сибирская баня
Сегодня едем к одному из самых впечатляющих перевалов Алтая. По дороге проедем Красные ворота — дорогу, прорубленную прямо в красной скале, — и живописное горное озеро Киделю. Остановимся у Пазырыкских курганов — древних скифских захоронений VIII–VI веков до нашей эры, где благодаря вечной мерзлоте сохранились изделия из дерева, кожи и металла. Перевал Кату-Ярык — вертикальный перепад 800 метров и виды, от которых буквально захватывает дух. Поужинаем в кафе на перевале и вернёмся на базу. Вечером попаримся в сибирской бане.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Красные ворота
Озеро Киделю
Пазырыкские курганы
Перевал Кату-Ярык
Ужин на перевале
Сибирская баня на базе
Конная прогулка и дорога домой
Последнее утро на Алтае — самое неспешное. После завтрака отправимся на конную прогулку среди горных пейзажей: никуда не торопимся, просто едем и дышим. Затем нам предстоит дорога в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту, по пути ещё раз заедем на Семинский перевал за сувенирами и местными лакомствами. Трансфер в аэропорт.
Локации и расписание:
Завтрак
Конная прогулка
Дорога в Горно-Алтайск по Чуйскому тракту
Семинский перевал, приобретение сувениров
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное сопровождение (внедорожник или комфортабельный микроавтобус)
- Экскурсии на протяжении всей поездки
- Сопровождение опытного гида
- Проживание на комфортабельных базах отдыха (2 - и 3-местное размещение)
- Входные билеты на Марс и Гейзерное озеро
- Питание - комплексные завтраки
- Посещение парка петроглифов Калбак-Таш
- Сибирская баня в горах Алтая
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска
- Дополнительные активности вне программы по желанию
- Обеды и ужины