Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

5 дней ярких впечатлений: от бурных порогов Катуни до марсианских пейзажей Алтая. Вы проедете по одной из красивейших дорог мира, поднимитесь на горные перевалы, увидите слияние двух рек и побываете в месте, которое местные называют просто: Марс.

Маршрут составлен так, чтобы каждый день был непохож на предыдущий: бурные пороги Катуни, древние петроглифы, гейзерное озеро с голубой глиной на дне, заснеженные четырёхтысячники Северо-Чуйского хребта и конная прогулка среди гор напоследок.

Ночевать будем на уютных базах с видами на горы, а вечера проводить за разговорами у огня или в сибирской бане.

Говорят, приехав на Алтай однажды, хочется возвращаться туда снова и снова. Поехали с нами, проверим это утверждение!