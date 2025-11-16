Вас ждут
Описание тура
Организационные детали
В путешествие необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
Чемальский тракт, Камышлинский водопад и рафтинг по Катуни
Встречаемся и отправляемся в путешествие по живописному Чемальскому тракту в сторону Чемала. В течение дня вас ждут прогулка к Камышлинскому водопаду, катание на моторафте по стремительным водам Катуни и посещение пасеки, где можно продегустировать ароматную медовуху.
Чемал славится своим мягким климатом и чистым горным воздухом — идеальные условия для отдыха. Вечером мы заселимся на базу на берегу Катуни, а после ужина, по желанию, можно собраться у костра для дружеских бесед.
Всего за день проедем 550/340/110 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 4–5 км.
Остров Патмос, долина Духов, Зубы дракона и чаепитие у травницы
Позавтракав, продолжим исследовать Чемальский тракт и таинственную долину Духов. Побываем на острове Патмос и посмотрим на храм Иоанна Богослова, а затем отправимся к мистическим скалам Зубы дракона, окружённым легендами. После вас ждёт экскурсия в Дом музыки и посещение деревни мастеров, где можно увидеть процесс создания традиционных изделий. Завершим день душевным чаепитием у местной травницы, которая познакомит вас с целебными свойствами алтайских трав.
Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 4–5 км.
Чуйский тракт, перевалы и террасы Катуни
Сегодня покидаем Чемал и направляемся вглубь Горного Алтая. По пути нас ждут величественные перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния рек Чуя и Катунь, а также уникальные Катунские террасы. Эти природные достопримечательности подарят множество впечатлений и отличных кадров для фотосессии. Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ.
Всего за день проедем 350 км, пройдём пешком 5 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь и Марсианские горы
В этот день побываем у знаменитого Гейзерного озера, где вода окрашена в фантастические оттенки голубого и бирюзового, а на дне постоянно меняются узоры. Затем посетим смотровую площадку Курайской степи и полюбуемся видами на Северо-Чуйский хребет и Чуйские меандры.
Финальной точкой маршрута станет «Марс» — красочные склоны урочища Кызыл-Чин, похожие на внеземные ландшафты. После пикника в этом необычном месте вернёмся на базу. Вечером можно отдохнуть у мангала или отправиться на дополнительную экскурсию в снежные горы.
Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 8–10 км.
Телецкое озеро и путь через Чуйский тракт
Возвращаемся по Чуйскому тракту, но в этот раз с новой перспективой: остановимся на панорамных площадках и сохранившихся участках старой дороги. Посетим пасеку, где можно будет приобрести натуральный алтайский мёд, а также заглянем в лавки местных фермеров. К вечеру заселимся на базу отдыха у живописного Телецкого озера.
Всего за день проедем 510 км, пройдём пешком 2–3 км.
Телецкое озеро и водопады
Этот день посвятим исследованию Телецкого озера. Мы отправимся на катере в водное путешествие, увидим величественные водопады и насладимся уединёнными бухтами, окружёнными могучими горами. После пикника на берегу или на катере вернёмся на базу, где можно будет расслабиться в тишине.
Катерный маршрут — 70 км, пешком — 1–2 км.
Прогулка, музей им. Анохина, обратный путь
Утром перед выездом будет время неспешно прогуляться по берегу Телецкого озера и приобрести сувениры на память. Затем отправимся в путь домой, сделав по дороге остановку в Национальном музее им. Анохина, чтобы познакомиться с культурой и историей Алтая. Завершим наше путешествие в Горно-Алтайске, Барнауле или Новосибирске.
Всего за день проедем 170/400/610 км, пройдём пешком 3–4 км.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|180 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды по программе
- Трансфер на высокопроходимом транспорте (УАЗ)
- Входные билеты на территории природных парков и экскурсии в них
- Услуги гида на протяжении всего маршрута
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные внедорожные экскурсии
- Баня и спа
- Сувениры и прочие личные расходы