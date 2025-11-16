Встречаемся и отправляемся в путешествие по живописному Чемальскому тракту в сторону Чемала. В течение дня вас ждут прогулка к Камышлинскому водопаду, катание на моторафте по стремительным водам Катуни и посещение пасеки, где можно продегустировать ароматную медовуху.

Чемал славится своим мягким климатом и чистым горным воздухом — идеальные условия для отдыха. Вечером мы заселимся на базу на берегу Катуни, а после ужина, по желанию, можно собраться у костра для дружеских бесед.

Всего за день проедем 550/340/110 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 4–5 км.