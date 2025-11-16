Мои заказы

По знаковым местам Алтая с чаепитием у травницы и моторафтингом по Катуни

Прокатиться на катере по Телецкому озеру, заглянуть в лавки фермеров и посидеть вечерами у костра
Мы отправимся в путешествие по Чемальскому и Чуйскому трактам, покорим перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим, как сливаются реки Чуя и Катунь, и насладимся фантастическими видами гор и Курайской степи.

Вас ждут
встречи с инопланетными пейзажами Алтайского Марса, бирюзовым Гейзерным озером и умиротворяющими водопадами.

Мы исследуем на катере Телецкое озеро, продегустируем на пасеках мёд и медовуху, прокатимся по стремительными водам Катуни, а с местной травницей поговорим о целебных свойствах алтайских трав.

Вы увидите Зубы дракона, овеянные легендами, посетите остров Патмос со скалистыми берегами, а в Национальном музее им. Анохина познакомитесь с культурой и историей Алтая.

Мы будем жить на уютных базах отдыха и устраивать пикники на свежем воздухе и дружеские посиделки у костра.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В путешествие необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Чемальский тракт, Камышлинский водопад и рафтинг по Катуни

Встречаемся и отправляемся в путешествие по живописному Чемальскому тракту в сторону Чемала. В течение дня вас ждут прогулка к Камышлинскому водопаду, катание на моторафте по стремительным водам Катуни и посещение пасеки, где можно продегустировать ароматную медовуху.

Чемал славится своим мягким климатом и чистым горным воздухом — идеальные условия для отдыха. Вечером мы заселимся на базу на берегу Катуни, а после ужина, по желанию, можно собраться у костра для дружеских бесед.

Всего за день проедем 550/340/110 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 4–5 км.

2 день

Остров Патмос, долина Духов, Зубы дракона и чаепитие у травницы

Позавтракав, продолжим исследовать Чемальский тракт и таинственную долину Духов. Побываем на острове Патмос и посмотрим на храм Иоанна Богослова, а затем отправимся к мистическим скалам Зубы дракона, окружённым легендами. После вас ждёт экскурсия в Дом музыки и посещение деревни мастеров, где можно увидеть процесс создания традиционных изделий. Завершим день душевным чаепитием у местной травницы, которая познакомит вас с целебными свойствами алтайских трав.

Всего за день проедем 80 км, пройдём пешком 4–5 км.

3 день

Чуйский тракт, перевалы и террасы Катуни

Сегодня покидаем Чемал и направляемся вглубь Горного Алтая. По пути нас ждут величественные перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния рек Чуя и Катунь, а также уникальные Катунские террасы. Эти природные достопримечательности подарят множество впечатлений и отличных кадров для фотосессии. Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ.

Всего за день проедем 350 км, пройдём пешком 5 км.

4 день

Гейзерное озеро, Курайская степь и Марсианские горы

В этот день побываем у знаменитого Гейзерного озера, где вода окрашена в фантастические оттенки голубого и бирюзового, а на дне постоянно меняются узоры. Затем посетим смотровую площадку Курайской степи и полюбуемся видами на Северо-Чуйский хребет и Чуйские меандры.

Финальной точкой маршрута станет «Марс» — красочные склоны урочища Кызыл-Чин, похожие на внеземные ландшафты. После пикника в этом необычном месте вернёмся на базу. Вечером можно отдохнуть у мангала или отправиться на дополнительную экскурсию в снежные горы.

Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 8–10 км.

5 день

Телецкое озеро и путь через Чуйский тракт

Возвращаемся по Чуйскому тракту, но в этот раз с новой перспективой: остановимся на панорамных площадках и сохранившихся участках старой дороги. Посетим пасеку, где можно будет приобрести натуральный алтайский мёд, а также заглянем в лавки местных фермеров. К вечеру заселимся на базу отдыха у живописного Телецкого озера.

Всего за день проедем 510 км, пройдём пешком 2–3 км.

6 день

Телецкое озеро и водопады

Этот день посвятим исследованию Телецкого озера. Мы отправимся на катере в водное путешествие, увидим величественные водопады и насладимся уединёнными бухтами, окружёнными могучими горами. После пикника на берегу или на катере вернёмся на базу, где можно будет расслабиться в тишине.

Катерный маршрут — 70 км, пешком — 1–2 км.

7 день

Прогулка, музей им. Анохина, обратный путь

Утром перед выездом будет время неспешно прогуляться по берегу Телецкого озера и приобрести сувениры на память. Затем отправимся в путь домой, сделав по дороге остановку в Национальном музее им. Анохина, чтобы познакомиться с культурой и историей Алтая. Завершим наше путешествие в Горно-Алтайске, Барнауле или Новосибирске.

Всего за день проедем 170/400/610 км, пройдём пешком 3–4 км.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет180 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды по программе
  • Трансфер на высокопроходимом транспорте (УАЗ)
  • Входные билеты на территории природных парков и экскурсии в них
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные внедорожные экскурсии
  • Баня и спа
  • Сувениры и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 6:00/Барнаул, 9:30/аэропорт Горно-Алтайска, 13:30. Также можем забрать вас в любой точке на Чуйском тракте
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00/Барнаул, 21:00/Новосибирск, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

