1 день

Река Катунь, Семинский перевал и дикие места

Вы можете приехать за несколько дней до тура, отдохнуть на базе или в гостинице, адаптироваться и хорошенько выспаться. А можете подъехать к самому началу - как Вам удобно! Я заберу Вас из аэропорта, автовокзала или гостиницы.

Начало тура в 11 часов. Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая - реки Катунь. Мы все познакомимся и уже дружной компанией проведем незабываемые три дня!

По пути мы пообедаем в одном из проверенных кафе, после чего нас будет ждать первый горный перевал - Семинский (около 1800 м над уровнем моря). На вершине перевала мы прогуляемся и осмотрим окрестности.

Ближе к вечеру мы побываем в секретном месте, где в Катунь впадает одна из основных рек Онгудайского района - Урсул. На месте Вы узнаете, почему эти места называют секретными.

Ближе к вечеру мы заедем в кафе на ужин. Перед заселением на базу отдыха у нас будет возможность заехать в сетевой продуктовый маркет.

Остановимся на ночлег на базе отдыха. База достаточно комфортная: по двое заселяемся в семейные домики, где могут разместиться до 4-х человек. В каждом домике: душ, туалет, холодильник, чайник, набор посуды, зона отдыха. Если вечер будет теплым - можно дружно посидеть у костра.

