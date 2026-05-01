Описание тура
Весь Алтай за три дня комфортного путешествия, до Монголии останется всего 77 км. Космические пейзажи алтайского Марса, горные перевалы, сказочное Гейзерное озеро, удивительный кордон Кур-Кечу и бурные пороги Катуни, ну и конечно Чуйский тракт - красивейшая дорога страны!
Это гармонично подобранная программа тура, специально разработанная для тех, кто не привык выкидывать деньги на ветер! Ведь Вы сможете увидеть всё, за что другие туристы платят вдвое, втрое больше.
На протяжении всего тура мы передвигаемся на комфортном микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Бывает, что заявок на тур больше, чем мест в микроавтобусе. В этом случае к нам присоединяется гид Анна из моей команды на очень комфортном автомобиле Subaru Xv. Все, обозначенные в туре локации, посещаем одной дружной командой.
Программа тура по дням
Река Катунь, Семинский перевал и дикие места
Вы можете приехать за несколько дней до тура, отдохнуть на базе или в гостинице, адаптироваться и хорошенько выспаться. А можете подъехать к самому началу - как Вам удобно! Я заберу Вас из аэропорта, автовокзала или гостиницы.
Начало тура в 11 часов. Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая - реки Катунь. Мы все познакомимся и уже дружной компанией проведем незабываемые три дня!
По пути мы пообедаем в одном из проверенных кафе, после чего нас будет ждать первый горный перевал - Семинский (около 1800 м над уровнем моря). На вершине перевала мы прогуляемся и осмотрим окрестности.
Ближе к вечеру мы побываем в секретном месте, где в Катунь впадает одна из основных рек Онгудайского района - Урсул. На месте Вы узнаете, почему эти места называют секретными.
Ближе к вечеру мы заедем в кафе на ужин. Перед заселением на базу отдыха у нас будет возможность заехать в сетевой продуктовый маркет.
Остановимся на ночлег на базе отдыха. База достаточно комфортная: по двое заселяемся в семейные домики, где могут разместиться до 4-х человек. В каждом домике: душ, туалет, холодильник, чайник, набор посуды, зона отдыха. Если вечер будет теплым - можно дружно посидеть у костра.
Чуйский тракт. Едем в самое Сердце Алтая
Наш самый насыщенный день начнётся с завтрака и непродолжительного переезда к новому горному перевалу, уникальному и красивейшему в своём роде - Чике-Таман.
Мы побываем в сказочном месте - кордон Кур-Кечу, где в Катунь впадает бурная горная река Большой Ильгумень, а на Ильгуменьском пороге ревут бурные воды Катуни.
Кроме того, мы увидим незабываемые пейзажи, Песчаную стену и Катунские террасы - последствия древнего катаклизма.
Мы сходим на смотровую площадку с красивейшим видом на слияние двух горных могучих рек Чуя и Катунь.
Мы проедем у неприступной скалы Белый бом, сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта - Кольки Снегирева.
Пообедаем в кафе в селе Акташ и к вечеру побываем на сказочном Гейзерном озере. Но и это ещё не всё! До заселения на базу нас будет ждать невероятной красоты Северо-Чуйский хребет с вечными ледниками и снежными вершинами!
Остановимся на ночлег посреди высокогорной Курайской степи с невероятными видами из окна дома! База достаточно комфортная, а прямо с балкона можно любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами Северо-Чуйского хребта! На втором этаже дома 4 номера (три 2-местных и один 3-местный), которые мы займем только своей группой. Поэтому, чужих людей с нами не будет. Для нас между номерами - общая кухня со всем необходимым: от чайника, до газовой плиты и микроволновки. Душ и туалет - общий для наших номеров (и это единственное неудобство, которое на практике проблемой никогда не было). Поверьте, картинка из окна Вашего номера с лихвой затмит любые воспоминания о звездных отелях!
Марс, ледники, древние наскальные рисунки
Утром после завтрака нас ждет путь на алтайский Марс! Мы проедем через всю Курайскую степь, пересядем на Уаз и минут через 20-25 пути на Уазе нас ждёт невероятный Марс!
Будем гулять и фотографироваться в высокогорной Курайской степи на фоне заснеженных вершин и ледников Северо-Чуйского хребта.
Сердце Алтая - эти места запомнятся Вам навсегда.
По пути домой нас ждут новые красивейшие места: Чуйский оленный камень идревние наскальные рисунки, водопад Ширлак и др.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всех экскурсиях на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсии, перечисленные в маршруте
- Встреча группы в аэропорту, автовокзале, у гостиницы
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках, по возможности, с удобствами (2 - местное размещение)
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Завтраки, обеды и ужины. Мы будем заезжать в проверенные кафе, где Вы сами закажете себе то, что нужно именно Вам. Средний чек в кафе - 400-500 руб. Каждый вечер перед заселением на базу будет возможность заехать в продуктовый маркет
- Сувениры
- Авиабилеты
О чём нужно знать до поездки
Важно: каждый наш тур - гарантирован. Это означает, что независимо от количества участников, тур состоится в любом случае!
Если в туре Вы предпочитаете одноместное размещение - для этого потребуется небольшая доплата (2000 рублей за ночь, итого: 4000 рублей за весь тур).
Время отправления в тур (возвращения из тура) - ориентировочное. Точное время старта и окончания тура мы обсудим с участниками и подберём наиболее удобное время для всех. Это связано с тем, что расписание у авиаперевозчиков часто меняется, и ко времени старта (11:00 часов местного времени) группа или окажется уже на Алтае и в полном составе, либо кто-то ещё на подлёте. Дожидаемся всех участников и дружно отправляемся в потрясающее путешествие!
Пожелания к путешественнику
Важно: последние три места в туре - только для девушек. Это связано с тем, что из-за большого спроса на туры мы часто привлекаем второго гида-водителя и вторую машину, которую ведет девушка. Путешествовать девушкам в отдельной машине - комфортно, а эмоции от красоты Алтая становятся более насыщенными.