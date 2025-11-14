Встречаемся в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске или в любой точке на Чуйском тракте и отправляемся в путешествие. Мы проедем по одной из самых живописных дорог мира и сделаем остановки в самых знаковых местах маршрута. Вы увидите слияние рек Чуи и Катуни, полюбуетесь невероятными видами на перевалах Семинский и Чике-Таман, посмотрите на Катунские террасы.

Около 20:00 прибудем на нашу турбазу, где нас ждёт вечер знакомств и уютные посиделки у костра.

Всего за день проедем 790/580/340 км (в зависимости от города старта), пройдём пешком 3 км.