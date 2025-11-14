Вас ждут удивительные природные достопримечательности: Алтайский Марс, Гейзерное озеро,
Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой воду, закуски, индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
Возможна оплата в рассрочку от банка-партнера (без переплат, % платим мы!) — рассрочка на 3, 4, 6, 10 мес. Либо кредит от банка-партнера на 24 месяца.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, слияние рек Чуи и Катуни
Встречаемся в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске или в любой точке на Чуйском тракте и отправляемся в путешествие. Мы проедем по одной из самых живописных дорог мира и сделаем остановки в самых знаковых местах маршрута. Вы увидите слияние рек Чуи и Катуни, полюбуетесь невероятными видами на перевалах Семинский и Чике-Таман, посмотрите на Катунские террасы.
Около 20:00 прибудем на нашу турбазу, где нас ждёт вечер знакомств и уютные посиделки у костра.
Всего за день проедем 790/580/340 км (в зависимости от города старта), пройдём пешком 3 км.
Алтайский Марс
После завтрака отправимся на Алтайский Марс! Сначала поедем на автобусе, затем пересядем на высокопроходимый транспорт. По прибытии насладимся потрясающими пейзажами с разноцветными горами, сделаем несколько остановок для фотографий и прогуляемся по инопланетному ландшафту.
Затем совершим треккинг по ущелью до «Марса-2» (3 км в одну сторону). Здесь вас также ждут невероятные виды и обед-пикник на свежем воздухе.
Вечером желающие могут поехать на экскурсию на внедорожниках с посещением смотровой площадки, откуда открывается панорама снежных гор, либо расслабиться в бане (за доплату).
Всего за день проедем 160 км, пройдём пешком 7-8 км.
Перевал Кату-Ярык, озеро Киделю, водопад Куркуре
Этот день будет ярким! Утром на внедорожниках мы отправимся к перевалу Кату-Ярык и водопаду Куркуре. По дороге будем делать остановки в красивых местах, включая озеро Киделю, курганы и Красные ворота.
Спустившись с перевала, мы окажемся в Чулышманской долине. После лодочной переправы прогуляемся по живописной тропе (2,5 км в одну сторону) до водопада Куркуре. Послушаем успокаивающий шум воды и устроим фотосессию.
Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 7-8 км.
Гейзерное озеро, водопад Ширлак, Чемальский тракт, остров Патмос
Сегодня вас ждёт экскурсия на Гейзерное озеро, одно из самых фотогеничных на Алтае. Полюбовавшись цветом воды и узорами на дне, отправимся к следующей турбазе, расположенной у реки Катунь.
По пути мы посетим водопад Ширлак и Катунские террасы. Рассмотрим древние наскальные рисунки и другие достопримечательности Чуйского тракта. Затем проедем по Чемальскому тракту и посетим знаменитый остров Патмос с высокими скалистыми берегами. Здесь же заглянем на пасеку, и вы попробуете настоящий алтайский мёд. Вечером желающие могут прогуляться по берегу Катуни.
Всего за день проедем 330 км, пройдём пешком 1 км.
Ущелье Че-Чкыш, Зубы дракона, возвращение домой
В заключительный день мы посетим знаменитое ущелье Че-Чкыш. Прогуляемся по нему и поднимемся на смотровую площадку. Затем отправимся к скалам Зубы дракона на реке Катунь.
После едем обратно. Вечером прибудем в Горно-Алтайск, Барнаул или, уже ночью, в Новосибирск. До новых встреч!
Всего за день проедем 85/340/550 км, пройдём пешком 3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|165 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 обеда-пикника
- Трансферы по маршруту (Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск)
- Все экскурсии по программе
- Медицинская страховка и страховка от клеща
- Сопровождение гидом и квалифицированными водителями
- Прокат высокопроходимой техники для труднодоступных мест
- Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до города старта тура и обратно
- Обеды и ужины. Стоимость обеда в кафе - от 500 ₽
- Дополнительная внедорожная экскурсия на смотровую площадку снежных гор - 3000 ₽ с человека
- Личные расходы, сувениры, баня
- Скидки:
- Предоставляем скидку 10% при бронировании в день рождения (+30 дней) либо при бронировании на день рождения (во время тура) при оплате 100%
- При раннем бронировании (более 90 дней) - скидка 10% при оплате 100%