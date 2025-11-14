Мои заказы

Знаковые места Чуйского и Чемальского трактов: главное в Горном Алтае

Полюбоваться водопадами и реками, погулять по Марсу и ущельям и заглянуть на пасеку
Этот тур подарит незабываемые впечатления! Мы проедем по одной из самых живописных дорог мира — Чуйскому тракту, а также по Чемальскому тракту.

Вас ждут удивительные природные достопримечательности: Алтайский Марс, Гейзерное озеро,
читать дальше

озеро Киделю и водопады Ширлак и Куркуре. Вы сможете не только насладиться видами, но и сделать впечатляющие фотографии.

Мы исследуем ущелье Че-Чкыш и долину Чулышмана, покорим головокружительные перевалы и полюбуемся панорамами заснеженных гор и долин.

Посетим знаменитый остров Патмос, увидим скалы Зубы дракона, вы попробуете настоящий алтайский мёд на пасеке.

Это путешествие — идеальное сочетание комфортных условий и захватывающих приключений в одном из самых красивых уголков России!

Знаковые места Чуйского и Чемальского трактов: главное в Горном Алтае
Знаковые места Чуйского и Чемальского трактов: главное в Горном Алтае
Знаковые места Чуйского и Чемальского трактов: главное в Горном Алтае
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.

Рекомендуется брать с собой воду, закуски, индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).

Возможна оплата в рассрочку от банка-партнера (без переплат, % платим мы!) — рассрочка на 3, 4, 6, 10 мес. Либо кредит от банка-партнера на 24 месяца.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, слияние рек Чуи и Катуни

Встречаемся в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске или в любой точке на Чуйском тракте и отправляемся в путешествие. Мы проедем по одной из самых живописных дорог мира и сделаем остановки в самых знаковых местах маршрута. Вы увидите слияние рек Чуи и Катуни, полюбуетесь невероятными видами на перевалах Семинский и Чике-Таман, посмотрите на Катунские террасы.

Около 20:00 прибудем на нашу турбазу, где нас ждёт вечер знакомств и уютные посиделки у костра.

Всего за день проедем 790/580/340 км (в зависимости от города старта), пройдём пешком 3 км.

Чуйский тракт, слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, слияние рек Чуи и КатуниЧуйский тракт, слияние рек Чуи и Катуни
2 день

Алтайский Марс

После завтрака отправимся на Алтайский Марс! Сначала поедем на автобусе, затем пересядем на высокопроходимый транспорт. По прибытии насладимся потрясающими пейзажами с разноцветными горами, сделаем несколько остановок для фотографий и прогуляемся по инопланетному ландшафту.

Затем совершим треккинг по ущелью до «Марса-2» (3 км в одну сторону). Здесь вас также ждут невероятные виды и обед-пикник на свежем воздухе.

Вечером желающие могут поехать на экскурсию на внедорожниках с посещением смотровой площадки, откуда открывается панорама снежных гор, либо расслабиться в бане (за доплату).

Всего за день проедем 160 км, пройдём пешком 7-8 км.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
3 день

Перевал Кату-Ярык, озеро Киделю, водопад Куркуре

Этот день будет ярким! Утром на внедорожниках мы отправимся к перевалу Кату-Ярык и водопаду Куркуре. По дороге будем делать остановки в красивых местах, включая озеро Киделю, курганы и Красные ворота.

Спустившись с перевала, мы окажемся в Чулышманской долине. После лодочной переправы прогуляемся по живописной тропе (2,5 км в одну сторону) до водопада Куркуре. Послушаем успокаивающий шум воды и устроим фотосессию.

Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 7-8 км.

Перевал Кату-Ярык, озеро Киделю, водопад КуркуреПеревал Кату-Ярык, озеро Киделю, водопад КуркуреПеревал Кату-Ярык, озеро Киделю, водопад Куркуре
4 день

Гейзерное озеро, водопад Ширлак, Чемальский тракт, остров Патмос

Сегодня вас ждёт экскурсия на Гейзерное озеро, одно из самых фотогеничных на Алтае. Полюбовавшись цветом воды и узорами на дне, отправимся к следующей турбазе, расположенной у реки Катунь.

По пути мы посетим водопад Ширлак и Катунские террасы. Рассмотрим древние наскальные рисунки и другие достопримечательности Чуйского тракта. Затем проедем по Чемальскому тракту и посетим знаменитый остров Патмос с высокими скалистыми берегами. Здесь же заглянем на пасеку, и вы попробуете настоящий алтайский мёд. Вечером желающие могут прогуляться по берегу Катуни.

Всего за день проедем 330 км, пройдём пешком 1 км.

Гейзерное озеро, водопад Ширлак, Чемальский тракт, остров ПатмосГейзерное озеро, водопад Ширлак, Чемальский тракт, остров ПатмосГейзерное озеро, водопад Ширлак, Чемальский тракт, остров Патмос
5 день

Ущелье Че-Чкыш, Зубы дракона, возвращение домой

В заключительный день мы посетим знаменитое ущелье Че-Чкыш. Прогуляемся по нему и поднимемся на смотровую площадку. Затем отправимся к скалам Зубы дракона на реке Катунь.

После едем обратно. Вечером прибудем в Горно-Алтайск, Барнаул или, уже ночью, в Новосибирск. До новых встреч!

Всего за день проедем 85/340/550 км, пройдём пешком 3 км.

Ущелье Че-Чкыш, Зубы дракона, возвращение домойУщелье Че-Чкыш, Зубы дракона, возвращение домойУщелье Че-Чкыш, Зубы дракона, возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет165 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда-пикника
  • Трансферы по маршруту (Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск)
  • Все экскурсии по программе
  • Медицинская страховка и страховка от клеща
  • Сопровождение гидом и квалифицированными водителями
  • Прокат высокопроходимой техники для труднодоступных мест
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до города старта тура и обратно
  • Обеды и ужины. Стоимость обеда в кафе - от 500 ₽
  • Дополнительная внедорожная экскурсия на смотровую площадку снежных гор - 3000 ₽ с человека
  • Личные расходы, сувениры, баня
  • Скидки:
  • Предоставляем скидку 10% при бронировании в день рождения (+30 дней) либо при бронировании на день рождения (во время тура) при оплате 100%
  • При раннем бронировании (более 90 дней) - скидка 10% при оплате 100%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (площадь Ленина) в 6:00/Барнаул в 9:30/Горно-Алтайск в 13:30
Завершение: Новосибирск (площадь Ленина) около 00:00/Барнаул в 21:00/Горно-Алтайск в 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
читать дальше

казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
На машине
3 дня
2 отзыва
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, Горно-Алтайск или район М...
14 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
44 900 ₽ за человека
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
74 900 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
На машине
2 дня
-
20%
2 отзыва
Индивидуальный автотур по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзерное озеро, «Марсы» и секретные места
Всего за 2 дня увидеть главные достопримечательности и послушать о местных традициях и укладе жизни
Начало: Горно-Алтайск, 9:30. Возможна индивидуальная догов...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
19 920 ₽24 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска