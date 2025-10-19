Наслаждайтесь активными развлечениями, включая захватывающие спуски на канатно-кресельном подъемнике и уроки по сноуборду и горным
Программа тура по дням
Голубые озера
9:00 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска.
Встреча с гидом и знакомство с участниками тура.
10:00 Завтрак в отеле “Кедровый остров” — первое знакомство с алтайской кухней в уютной атмосфере горного отеля (оплачивается дополнительно).
11:00 Посещение Голубых озер “Глаза Катуни” — уникальное природное явление, доступное только в холодное время года.
Эти озера с водой невероятного бирюзового цвета появляются осенью и зимой, когда уровень воды в Катуни понижается.
Летом их невозможно увидеть — они скрыты под водами реки.
На берегу озер работает баня, где можно согреться после прогулки по морозному воздуху (посещение бани оплачивается дополнительно).
15:00 Заселение в отель — размещение в комфортабельных номерах с видом на заснеженные горы, свободное время для отдыха.
19:00 Первый вечер вместе — знакомство с группой в теплой дружеской атмосфере, обмен первыми впечатлениями от Алтая.
Вечер — СПА-процедуры или посещение бани с чаном по желанию для полного расслабления после дороги (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).
Чуйский тракт
9:00 Завтрак — сытное начало дня перед большим путешествием.
9:40 Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту — путешествие по одной из самых красивых дорог мира, которая входит в ТОП-10 живописнейших автомобильных маршрутов планеты.
В пути нас ждут:
- Семинский перевал — первый высокогорный перевал на высоте 1717 метров с панорамными видами на заснеженные хребты.
- Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с захватывающими дух поворотами и обзорными площадками.
- Катунские террасы — удивительные природные ступени, созданные рекой за тысячелетия.
- Ильгуменский порог — мощные пороги Катуни, где река с ревом прорывается между скал, создавая впечатляющее зрелище даже зимой.
14:00 Ильгуменский порог — конечная точка маршрута, время для фотосессии у одного из самых мощных порогов Катуни, который не замерзает даже в сильные морозы.
14:30 Выезд в обратный путь — возвращение по живописному Чуйскому тракту с новыми ракурсами знакомых пейзажей.
18:00 Возвращение в отель — отдых после насыщенного дня, ужин в теплой атмосфере.
Вечер — СПА-процедуры или баня для восстановления сил после активного дня (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).
Телецкое озеро
8:00 Завтрак с собой.
Трансфер до Горно-Алтайска и на Телецкое озеро.
12:00 Прибытие на Телецкое озеро.
Подъем на вершину горы (оплата отдельно), обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Номера с комфортом, красивый дизайн, берег Телецкого.
Лед Телецкого
9:00-10:00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах (прокат не входит в стоимость).
Тем, кто не катается есть возможность отправиться на снегоходную экскурсию, на Кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки! (оплачивается отдельно, по желанию).
Стоимость 4 900 руб. /чел. Время экскурсии 3-4 часа.
19:00 Совместный ужин в кафе отеля, встреча Рождества (не входит в стоимость).
Тилан-Туу
9-10:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами.
Водопад Третья речка.
Прогулка по ЭКО-тропе до замерзшего водопада.
12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему - узнаете у гида.
После экскурсии обед (не входит в стоимост) и выезд домой.
Мы не прощаемся, а ждем вас вновь в других наших турах!
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях (2 ночи на Катуни и 2 ночи на Телецком озере).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Отель/размещение
|2-3-хместное
|Кедровый остров (номер Стандарт) + Горное озеро (номер Стандарт)
|54 900
|Кедровый остров (номер класса VIP) + Горное озеро (номер класса VIP)
|72 900
Варианты проживания
Туристическая деревня «Кедровый остров»
База отдыха «Горное озеро»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки (кроме 1 дня)
- Экскурсии (кроме указанных дополнительно)
- Информационное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
- Баня на Голубых озерах - 600 руб
- Дополнительная экскурсия на о. Патмос - 2 000 руб. /чел
- Экскурсионный подъем или скипасс на Телецком - от 1500 руб
- Снегоходная экскурсия на кромку льда 4900 руб. /чел
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный). 16 мест. Кондиционер есть.
Во сколько и откуда отправление трансфера?
- 03 января 2026 г. из Новосибирска в 01:00 от ЖД вокзала;
- 03 января 2026 г. из Барнаула в 04:00 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
- 03 января 2026 г. из Горно-Алтайска в 8:30 от аэропорта;
- Горно-Алтайск 07 января в 19:00;
- Барнаул (Облепиха, Новоалтайское) 07 января в 23:00;
- Новосибирск 08 января в 02:00.
При бронировании необходимо обязательно уточнять город выезда/возвращения.
Трансфер из Барнаула/Новосибирска оплачивается отдельно.