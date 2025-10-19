Мои заказы

Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро

Откройте для себя уникальный тур на Алтай, где вас ждут великолепные Голубые озера, доступные только зимой.

Наслаждайтесь активными развлечениями, включая захватывающие спуски на канатно-кресельном подъемнике и уроки по сноуборду и горным
читать дальше

лыжам для всех уровней. Погрузитесь в энергетику Алтая с помощью обряда, создающего особую энергию. Расслабьтесь в бане на берегу озера после зимних купаний, которые подарят уникальные ощущения.

На горнолыжном курорте "Телецкий" вас ждут современные трассы и смотровые площадки с захватывающими видами. Завершите день в атмосферном отеле на берегу, где каждый момент будет сказочным.

5
3 отзыва
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озероФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озероФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Голубые озера

9:00 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска.

Встреча с гидом и знакомство с участниками тура.

10:00 Завтрак в отеле “Кедровый остров” — первое знакомство с алтайской кухней в уютной атмосфере горного отеля (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение Голубых озер “Глаза Катуни” — уникальное природное явление, доступное только в холодное время года.

Эти озера с водой невероятного бирюзового цвета появляются осенью и зимой, когда уровень воды в Катуни понижается.

Летом их невозможно увидеть — они скрыты под водами реки.

На берегу озер работает баня, где можно согреться после прогулки по морозному воздуху (посещение бани оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отель — размещение в комфортабельных номерах с видом на заснеженные горы, свободное время для отдыха.

19:00 Первый вечер вместе — знакомство с группой в теплой дружеской атмосфере, обмен первыми впечатлениями от Алтая.

Вечер — СПА-процедуры или посещение бани с чаном по желанию для полного расслабления после дороги (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).

Голубые озераГолубые озераГолубые озера
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт

9:00 Завтрак — сытное начало дня перед большим путешествием.

9:40 Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту — путешествие по одной из самых красивых дорог мира, которая входит в ТОП-10 живописнейших автомобильных маршрутов планеты.

В пути нас ждут:

  • Семинский перевал — первый высокогорный перевал на высоте 1717 метров с панорамными видами на заснеженные хребты.
  • Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с захватывающими дух поворотами и обзорными площадками.
  • Катунские террасы — удивительные природные ступени, созданные рекой за тысячелетия.
  • Ильгуменский порог — мощные пороги Катуни, где река с ревом прорывается между скал, создавая впечатляющее зрелище даже зимой.

14:00 Ильгуменский порог — конечная точка маршрута, время для фотосессии у одного из самых мощных порогов Катуни, который не замерзает даже в сильные морозы.

14:30 Выезд в обратный путь — возвращение по живописному Чуйскому тракту с новыми ракурсами знакомых пейзажей.

18:00 Возвращение в отель — отдых после насыщенного дня, ужин в теплой атмосфере.

Вечер — СПА-процедуры или баня для восстановления сил после активного дня (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Телецкое озеро

8:00 Завтрак с собой.

Трансфер до Горно-Алтайска и на Телецкое озеро.

12:00 Прибытие на Телецкое озеро.

Подъем на вершину горы (оплата отдельно), обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.

Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.

Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.

14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала (не входит в стоимость).

17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Номера с комфортом, красивый дизайн, берег Телецкого.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Лед Телецкого

9:00-10:00 Завтрак в кафе отеля.

10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.

Катание на лыжах, сноубордах (прокат не входит в стоимость).

Тем, кто не катается есть возможность отправиться на снегоходную экскурсию, на Кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки! (оплачивается отдельно, по желанию).

Стоимость 4 900 руб. /чел. Время экскурсии 3-4 часа.

19:00 Совместный ужин в кафе отеля, встреча Рождества (не входит в стоимость).

Лед ТелецкогоЛед ТелецкогоЛед ТелецкогоЛед Телецкого
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Тилан-Туу

9-10:00 Завтрак.

11:00 Выезд с вещами.

Водопад Третья речка.

Прогулка по ЭКО-тропе до замерзшего водопада.

12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему - узнаете у гида.

После экскурсии обед (не входит в стоимост) и выезд домой.

Мы не прощаемся, а ждем вас вновь в других наших турах!

Тилан-ТууТилан-ТууТилан-Туу
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях (2 ночи на Катуни и 2 ночи на Телецком озере).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Отель/размещение2-3-хместное
Кедровый остров (номер Стандарт) + Горное озеро (номер Стандарт)54 900
Кедровый остров (номер класса VIP) + Горное озеро (номер класса VIP)72 900

Варианты проживания

Туристическая деревня «Кедровый остров»

2 ночи
Уникальный ЭКО-отель на берегу Катуни, удивительные виды на лес, горы, Катунь. Для гостей отеля работает: ресторан, СПА-комплекс, комплекс бань с сибирским чаном на дровах.
Для всех категорий номеров включены завтраки на шведской линии.
Номер класса "Стандарт":
Размещение в коттедже на 6 номеров
В каждом номере: двуспальная кровать или две односпальные, ТВ, Wi-Fi, WC, косметика
Общая зона отдыха, кухня, посуда, терраса с панорамным видом.
Номера класса "ЭКО-хаус":
Размещение в Элегантном шале на 2 номера или в отельно стоящем ЭКО-доме VIP класса из цельного кедрового бруса с видом на Катунь
В номере: двуспальная кровать, ТВ, Wi-Fi, зона отдыха, мини-кухня, чайный набор, гардероб, терраса, WC., косметика
Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»Туристическая деревня «Кедровый остров»

База отдыха «Горное озеро»

2 ночи
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с вкусной сибирской кухней, пантолечебница с пантовыми, травяными ваннами, кедровой бочкой и массажами.
В номере класса "Стандарт» одна двуспальная или две односпальных кровати, набор полотенец, косметика, санузел, телевизор, холодильник, WiFi
В номере класса VIP одна двуспальная кровать + евро-кресло, набор полотенец, косметика, санузел, телевизор, холодильник, WiFi и панорамный вид на озеро.
База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»База отдыха «Горное озеро»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки (кроме 1 дня)
  • Экскурсии (кроме указанных дополнительно)
  • Информационное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды, ужины - средний чек 1000 руб
  • Баня на Голубых озерах - 600 руб
  • Дополнительная экскурсия на о. Патмос - 2 000 руб. /чел
  • Экскурсионный подъем или скипасс на Телецком - от 1500 руб
  • Снегоходная экскурсия на кромку льда 4900 руб. /чел
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула за дополнительную плату 3 000 руб. /чел. по согласованию
Место начала и завершения?
Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).

Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем - можно взять в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Тип транспорта: микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный). 16 мест. Кондиционер есть.

Размещение на последнем ряду в том числе.
Во сколько и откуда отправление трансфера?
Время выезда:
  • 03 января 2026 г. из Новосибирска в 01:00 от ЖД вокзала;
  • 03 января 2026 г. из Барнаула в 04:00 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
  • 03 января 2026 г. из Горно-Алтайска в 8:30 от аэропорта;
Время возвращения:
  • Горно-Алтайск 07 января в 19:00;
  • Барнаул (Облепиха, Новоалтайское) 07 января в 23:00;
  • Новосибирск 08 января в 02:00.

При бронировании необходимо обязательно уточнять город выезда/возвращения.

Трансфер из Барнаула/Новосибирска оплачивается отдельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

