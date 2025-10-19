1 день

Голубые озера

9:00 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска.

Встреча с гидом и знакомство с участниками тура.

10:00 Завтрак в отеле “Кедровый остров” — первое знакомство с алтайской кухней в уютной атмосфере горного отеля (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение Голубых озер “Глаза Катуни” — уникальное природное явление, доступное только в холодное время года.

Эти озера с водой невероятного бирюзового цвета появляются осенью и зимой, когда уровень воды в Катуни понижается.

Летом их невозможно увидеть — они скрыты под водами реки.

На берегу озер работает баня, где можно согреться после прогулки по морозному воздуху (посещение бани оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отель — размещение в комфортабельных номерах с видом на заснеженные горы, свободное время для отдыха.

19:00 Первый вечер вместе — знакомство с группой в теплой дружеской атмосфере, обмен первыми впечатлениями от Алтая.

Вечер — СПА-процедуры или посещение бани с чаном по желанию для полного расслабления после дороги (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).

