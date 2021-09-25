Экскурсии по Городцу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Городце, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Городец ремесленный (из Городца)
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Городец ремесленный (из Городца)
Исследуйте уникальные ремёсла Городца: роспись, вышивка и пряники. Узнайте секреты мастеров и насладитесь прогулкой по набережной
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
На машине
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Малый Китеж, или Городец на Волге
Погрузитесь в атмосферу старинного Городца: музейный квартал, монастырь и пряники. История и традиции ждут вас в каждом уголке города
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Очарование провинциального Городца
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
Прогулка по купеческим улочкам Городца откроет тайны старообрядчества и утраченных храмов. Уникальная возможность набрать святой воды из Николина ключа
Начало: На улице Ленина
Завтра в 17:00
12 апр в 08:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    25 сентября 2021
    Городец ремесленный (из Городца)
    Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи
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    по дереву, о золотой вышивке и традиционных пряниках (нам дали рецепт!) Послушали лекцию Шашковой Елены об иконописи и поучились расписывать матрешку у Приваловской Натальи Семёновны. Даже в выходной день, в субботу, мы посетили все предприятия. Побывали в Феодоровском монастыре. Посмотрели город мастеров. Благодарим Олега за экскурсию и новые знания!

  • Н
    Наталья
    21 июня 2021
    Городец ремесленный (из Городца)
    Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы
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    все же попали на золотошвейную фабрику, в мастерские городецкой росписи без толп туристов и все благодаря умению Олега поддерживать контакт с людьми. Олег рассказывает явно меньше, чем знает, ориентируясь на уровень знаний туриста, но если вы будете в теме, то приятно с ним побеседовать на тему историй Городца и Нижнего. Нас очень тронула прямо таки материнская опека Олега своих туристов. Если Вы планируете посетить Городец, выбирайте поезду с Олегом, останетесь довольны.

  • Л
    Лена
    9 мая 2021
    Городец ремесленный (из Городца)
    Добрый день всем! 4 мая мы имели удовольствие с сыном побывать на индивидуальной экскурсии "Городец ремесленный" с Олегом. День получился очень насыщенным,
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    интересным и познавательным. Это был первый опыт индивидуальной экскурсии и я осталась очень довольна, потому как создается другая, особая атмосфера, в отличии от групповых экскурсий. Спасибо Олегу за интересную подачу материала, за предусмотрительность и внимательное отношение на протяжении всего дня. Мы посетили два мастер-класса: Городецкая роспись и Городецкий пряник. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Это очень здорово, что есть хранители и продолжатели ремесленных искусств, и просто не равнодушные люди, которые несут свои знания в мир. Так же мы посетили предприятие "Городецкая золотая вышивка". Знакомила с историей этого предприятия Салалеева Наталья Валентиновна, человек который много лет посвятил работе на данной фабрике. Материал подается в доступном и интересном формате. На выставке представлены уникальные работы. Желаю процветания и известности данному предприятию! Рекомендую экскурсию "Городец ремесленный" и для взрослых, и для детей. Узнаете много новой информации, попробуете себя в разных ролях (художник, пекарь) и просто полюбуетесь красивым городом, пейзажами и интересной беседой с гидом.

  • Е
    Елена
    4 апреля 2021
    Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
    Вместе с Олегом посетили прекрасный город Городец, на комфортном автомобиле с заботой о гостях, впечатлились на дальнейшие экскурсии с Олегом.
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    Рассказывает интересно, по существу, простыми доступными для понимания словами, это бесценно! Экскурсия получилась интересная, запоминающаяся, рекомендую! Экскурсию бронировали за один день, Олег моментально откликнулся, приехал в назначенное место вовремя, достойный и очень грамотный гид. Рекомендую вдвойне.

  • И
    Ирина
    28 февраля 2021
    Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
    Экскурсия понравилась,было не скучно!!! Все наши пожелания были приняты и исполнены!!! Можно рекомендовать!!!!
  • А
    Анатолий
    9 августа 2020
    Малый Китеж, или Городец на Волге (из Городца)
    Олег - наш гид в этой экскурсии - скромный, ненавязчивый, эрудированный человек, избегающий "гидовских" штампов и "плоских" шуток, понимающий, что
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    не он, а информация (визуальная, речевая) должна быть в центре внимания. Благодаря ему и радушию местных жителей экскурсия по Городцу принесла лишь положительные эмоции. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «На машине»

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  2. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Городцу в апреле 2025
Сейчас в Городце в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Городце на 2025 год на машине, 13 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь