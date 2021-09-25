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интересным и познавательным. Это был первый опыт индивидуальной экскурсии и я осталась очень довольна, потому как создается другая, особая атмосфера, в отличии от групповых экскурсий. Спасибо Олегу за интересную подачу материала, за предусмотрительность и внимательное отношение на протяжении всего дня. Мы посетили два мастер-класса: Городецкая роспись и Городецкий пряник. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Это очень здорово, что есть хранители и продолжатели ремесленных искусств, и просто не равнодушные люди, которые несут свои знания в мир. Так же мы посетили предприятие "Городецкая золотая вышивка". Знакомила с историей этого предприятия Салалеева Наталья Валентиновна, человек который много лет посвятил работе на данной фабрике. Материал подается в доступном и интересном формате. На выставке представлены уникальные работы. Желаю процветания и известности данному предприятию! Рекомендую экскурсию "Городец ремесленный" и для взрослых, и для детей. Узнаете много новой информации, попробуете себя в разных ролях (художник, пекарь) и просто полюбуетесь красивым городом, пейзажами и интересной беседой с гидом.