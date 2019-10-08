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Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений

Олег
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Олег – ваш гид
Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж.

Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов.

Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Городец - центр
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге

Что вас ожидает

Городецкая летопись
Вы посетите музейный квартал и насладитесь видами живописных набережных города. Череда старинных домов с резными наличниками, убегающая вдаль, поможет разобраться, что такое глухая и сквозная резьба, и научит замечать интересные детали в деревянной архитектуре. Визит в старейший краеведческий музей расскажет о славном прошлом Городца, сменившего несколько имён. А древний крепостной вал XII века даст представление о том, как и от кого оборонялся город в былые времена.

Очарование и душевность города
Отправившись в Феодоровский мужской монастырь, вы услышите предание об Александре Невском — якобы именно здесь закончился его земной путь после принятия схимы. Вид монастыря на фоне городецкой природы олицетворяет то лучшее, что есть в пейзажах средней полосы России, — речные просторы и полотно крутых зелёных склонов, где растут высаженные ещё при Екатерине II красноствольные сосны. Проведя в городе на Волге несколько часов, вы даже не зададитесь вопросом, почему главное угощение уютного Городца — это лакомый русский пряник. Заглянув в местную лавку, вы выпьете иван-чаю с пряниками печатными и имбирными, потом заглянете в ландшафтный парк с прудом, а в хорошую погоду сможете нырнуть в Волгу.

Организационные детали

  • Трансфер, посещение монастыря, музея и чаепитие с пряниками включены в стоимость экскурсии.
  • Предусмотрено время на обед в кафе (по желанию, оплачивается дополнительно).
  • Продолжительность указана с учётом трансфера из Нижнего Новгорода и обратно. При бронировании, пожалуйста, напишите, потребуется вам трансфер из Нижнего Новгорода и обратно или нет.
  • Экскурсию можно провести для группы от 5 до 17 человек, стоимость от 15 500 р., транспорт — микроавтобус Мерседес Спринтер.
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Городец - центр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 октября 2019
Прекрасный гид Олег! Знания всей области в общем и конкретно малых городов впечатляет! А вместе с хорошим слогом, приятной, ненавязчивой подачей информации, оставляет только положительные эмоции, даже несмотря на дождик с неба!) И отдельное спасибо Олегу за хорошую организацию всей экскурсии!

Олег проводит ещё 2 экскурсии

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