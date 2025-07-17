читать дальше

но и превзошла их. Очень пунктуальна. Мы приехали вовремя. Светлана уже ждала. Уточнила пожелания. И началась наша невероятно интересная экскурсия. Очень умная и интеллигентная, безумно влюбленнная в свой родной город, очень спокойно и интересно, Светлана открывала для нас историю уникального городка Городец.

От нее мы узнали такие факты, какие не найдешь в гугле и др подобных 😉. Слушая рассказ Светланы, возникает ощущение, что она была свидетелем тех событий 400-700 летней давности 🤔

Настолько все реалистично.

Мы все, начиная с нашей юбилярши, в большом восторге. Обсуждали все и после.

Хотела написать Светлане лично благодарность, но решила, что здесь будет более актуально. Еще раз спасибо огромное. Однозначно, рекомендую.