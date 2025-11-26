Городец привлекает своей богатой историей и уникальными находками. Здесь можно увидеть княжеские печати Александра Невского и средневековые шлемы. Прогулка по старинным улицам раскроет секреты купеческих особняков и легенды о местных
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные находки и артефакты
- 📜 Легенды и истории о Городце
- 🎨 Мастерство иконописцев
- 🍪 Секреты городецких пряников
- 🌿 Природные панорамы и виды
Что можно увидеть
- Княжеские печати
- Средневековые шлемы
- Купеческие особняки
- Зелёный остров
Описание экскурсии
- Уникальные находки — от защитной маски боевого шлема 11–12 веков до великокняжеского шлема 13 века.
- Истории о денежных кладах, найденных в домах и на улицах Городца.
- Легенды о местных иконописцах и художниках, в том числе знакомых с Есениным и сотрудничавших с Васнецовым.
- Нижегородская глухая резьба и загадочные персонажи — фараонки, алконосты, львы-котики.
- Купеческие традиции и секреты городецких печатных пряников, подаренных когда-то Николаю II.
- Интересные факты о Горьковской ГЭС, кораллах древнего моря и неожиданных исторических персонажах.
- Панорамы Зелёного острова и нижнего базара 19 века, легенды о «Городецком хлебе» и любимых лакомствах.
- Духовные сокровища — утраченные храмы, чудотворная Фёдоровская икона, памятники Александру Невскому.
- Прогулка среди резных деревянных домов, промыслов и историй о купцах, плотниках и волгарях.
Организационные детали
- Экскурсия 12+.
- Максимальное кол-во участников — 20 чел.
- При желании можно посетить музеи — стоимость и детали уточняйте в переписке.
- Можно продолжить прогулку на катамаране по «Церемоновому болоту» (дополнительно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музейном квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Городце
Я гид с высшим образованием, живу в Городце и очень люблю этот городок. Автор идей и организатор исторических презентаций, инсталляций и костюмированных реконструкций на разных площадках, в том числе в
