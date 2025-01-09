2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
«Я покажу вам современную инсталляцию «Утраченные храмы Городца» и поясню, что на ней изображено»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Городцу
Прогулка по древнему Городцу: земляные валы, Федоровский монастырь, купеческий квартал и заволжские дали. Откройте для себя старообрядческую столицу Поволжья
«Познакомимся с историей старообрядчества на примере городецких памятников истории и культуры («Австрийская» и единоверческая церкви, городецкая часовня, богадельня Н»
26 янв в 10:30
27 янв в 10:30
от 6000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
Рассмотреть украшенные резьбой старинные домики, побывать в древнем монастыре и у святого источника
Начало: На улице Ленина
«Поднимемся на Троицкую гору, чтобы увидеть инсталляцию «Утраченные храмы Городца»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана9 января 2025Светлана очень подробно и структурировано рассказала об истории Городца, о его недавнем прошлом 19-20 веков и настоящем. Экскурсия была изначально пешеходная, но мы были на машине, и Светлана предложила расширить ее посещением локаций Городского вала и монастыря. Рекомендую
- ВВиктория7 января 2025Интересная автопешеходная прогулка по городу помогла нам лучше узнать и почувствовать дух Городца. Светлана провела нас по основным историческим улицам
- ММихаил5 января 2025Огромное спасибо Светлане за прекрасные два часа, проведенные в прекрасном городочке Городец. Чудесный рассказ, мифы а главное не поддельная любовь к своему городу сопутствующие аттрибуты у Светланы. Все было прекрасно.
- ЛЛена9 июля 202430 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!
- ИИрина23 декабря 2023Экскурсия понравилась!
- ММария19 мая 2023Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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