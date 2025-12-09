Чтобы почувствовать особый шарм Городца, мы погуляем по купеческим улочкам. Полюбуемся узорчатой резьбой деревянных домов. Поговорим о старообрядчестве, утраченных и восстановленных храмах.
Вы увидите православные святыни и пройдёте по последнему пути Александра Невского в Феодоровский монастырь. Узнаете о местных обычаях и промыслах и наберёте святой воды из Николина ключа.
Описание экскурсии
Старинные улицы и особняки Городца
- Пройдём по Купеческой улице, любуясь особняками богатых благотворителей, поставленных в стиле провинциального модерна
- Рассмотрим маленькие деревянные домики, сплошь покрытые глухой городецкой резьбой и ажурной накладной на улице Рублёва
- Поднимемся на Троицкую гору, чтобы увидеть инсталляцию «Утраченные храмы Городца»
- Осмотрим современный промышленный город-спутник и городецкий базар со смотровой площадки. Я расскажу об обжорных, пряничных, щепных, транспортных и других рядах
- Увидим деревянные дома богатых купцов, украшенные пропильной резьбой и образцы местного чугунного литья на улице Набережная Революции
- Поговорим о колорите негласной столицы старообрядчества на улице Александра Невского, разглядывая типичный купеческий дом, ворота которого охраняют деревянные львы
- Я расскажу о необычной истории самой маленькой улицы древнего Городца и Черемоновом болоте, которое превратилось в любимое место отдыха городчан
Святой источник Николин ключ
Осмотрев город, отправимся к источнику, вода которого содержит только ионы серебра — и больше никаких примесей. Вы узнаете о явлении головы Иоанна Предтечи и чудесах исцеления. Также сюда приезжают, чтобы омолодиться!
На экскурсии вы увидите:
- Самую длинную плотину в Восточной Европе
- Единственный в России памятник Александру Невскому в схиме
- Фёдоровский монастырь
- Фонтан в виде ступального колеса древнего городецкого колодца
- Деревянные домики с ажурной резьбой
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Экскурсию возможно провести для большего количества участников — до 20 человек
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Городце
Провела экскурсии для 1037 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренной житель Городца и профессиональный гид с высшим гуманитарным образованием. Стаж работы в туризме — более 20 лет. Хорошо знаю историю, обычаи и особенности города.
